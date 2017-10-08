Тезис о том, что Навальный находясь в заключении в Москве дистанционно убил бабушку в Санкт-Петербурге конечно абсолютно блядский и верный.



Верного в нем то, что бабушка умерла, так как к ней не успела скорая, а скорая не успела из-за перекрытия движения, которое устроили лица, вышедшие на мероприятие по призыву Навального.



Блядский он потому, что бабушки умирают из-за того что к ним не успевает скорая. А скорая не успевает из-за крестных ходов, олимпийских факельных эстафет, мощей, маршей памяти, парадов, выпускных школьников, концертов и фестивалей. Любого оцепления. Любого затора. Не так ли?



Чего-то уголовных дел и проверок на эту тему не бывает. А тут сразу замутили. Бабушкам умершим все равно из-за чего к ним скорая не доехала.

