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Посты по теме
Не дай нам бог такого "демократического" Президента
Не дай нам бог такого "демократического" Президента
blogBoris Titov
15.12 13:15 |  число просмотров 1495
Прочел программу Навального. По прочтении хочется спросить: Навальный, где демократия?
 
Об Алексее Навальном и его президентской кампании
Об Алексее Навальном и его президентской кампании
blogmaxkatz
15.12 11:39 |  число просмотров 1284
Я познакомился с Навальным в 2011 ещё году, когда встретился с ним и предложил собрать денег на проект Росяма. Тогда я был активен в покерном сообществе и собрал около $12,000, с тех пор и познакомились...
 
Вот представьте
Вот представьте
blogАлександр Щербаков
14.12 10:50 |  число просмотров 1825
Бегает человек, кричит: "Жулики! Воры! Наперсточники!". И тут он (внезапно) говорит: "Ну, ладно ... Давайте все же попробуем с ними сыграть!"
 
Я буду участвовать в выборах
Я буду участвовать в выборах
blogNavalny
13.12 17:53 |  число просмотров 938
«Я буду участвовать в президентских выборах 2018 года» — это всё же не очень правильная фраза, хотя именно так я говорю в ролике, который сегодня утром штаб разослал по нашей базе сторонников
 
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"Он фактически бросает личный вызов Путину"
"Он фактически бросает личный вызов Путину"
Елизавета Нестерова, Глеб Павловский
14.12 10:54 |  число просмотров 0
Политолог Глеб Павловский — о решении Алексея Навального участвовать в выборах президента
 
Тексты дня по теме
За что я ненавижу Навального
За что я ненавижу Навального
16.12 10:17 | число просмотров 1661
blogАнтон Котенев
Ребята, очень важно! Сейчас для всех нас, для патриотов, консерваторов, лоялистов, настал час икс. Навальный выдвигается в президенты России, и мы ни в коем случае не должны этого допустить
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Брат Навального
Брат Навального
28.06 13:04 | число просмотров 1897 число постов 8
Олегу Навальному отказали в УДО из-за взысканий. "Концентрация лжи и лицемерия такая, что рукой хватать можно. Сидят три холуя — от прокуратуры, от колонии и судья", — написал его брат Алексей Навальный, посетив суд
 
Агент Фридом
Агент Фридом
12.04 09:54 | число просмотров 4109 число постов 18
В соцсетях обсуждают очередное "разоблачение" Навального российским ТВ. В этот раз телезрители узнали, что глава Фонда борьбы с коррупцией — агент британской разведки под кодовым именем Фридом, а английские шпионы не знают английского языка
 
Санация права
Санация права
12.01 11:10 | число просмотров 2832 число постов 10
В блогах обсуждают проект, запущенный соратником Алексея Навального Владимиром Ашурковым, эксперты которого рассматривают и анализируют результаты работы "бешеного принтера". Журналист Олег Кашин спровоцировал дискуссию об отсутствии в первых 10 законах, рекомендованных к отмене, уголовной ответственности за экстремизм
 
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Навальный идет в президенты <код для ЖЖ>
Навальный идет в президенты
Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный заявил о намерении участвовать в выборах президента в в 2018 году. В блогах обсуждают, насколько возможна даже не победа, а само участие.
Создан: 13.12.2016 14:06, обновлен: 17.12.2016 16:36
Просмотров: 2721
Теги:
16 декабря
Вопрос о гарантиях безопасности Путину, или любому другому кремлевскому деятелю, на самом деле очень серьезныйссылка на данный пост
https://www.facebook.com/kozlovsky/blogOleg Kozlovsky
16.12. 17:59
Вопрос о гарантиях безопасности Путину, или любому другому кремлевскому деятелю, на самом деле очень серьезный. К нему нельзя подходить ни с позиции "я сегодня добрый, всех прощаю", ни с позиции "путиняку на гиляку". Это один из немногих возможных рычагов давления оппозиции на представителей власти.
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ожидаю, что что в выборах 2018 с Путиным будут соревноваться кандидаты из обычного репертуарассылка на данный пост
https://www.facebook.com/grigorii.golosov/blogGrigorii Golosov
16.12. 12:21
О выдвижении Навального. Раз уж все, так и я. Выгодно ли Кремлю? О, да. Если в выборах будет участвовать Навальный и проиграет, то многим людям на западе (да и в России - мне, например) будет гораздо сложнее утверждать, что Россия - не электоральная демократия. Это будет колоссальный репутационный сдвиг. Однако для такого достижения нужны три условия: (1) в течение довольно длительного срока перед выборами Кремль должен быть полностью уверен в том, что предстоящая кампания не несет абсолютно никаких рисков для Путина; (2) Кремль должен быть готов предоставить Навальному довольно пристойные условия для ведения кампании в СМИ, иначе репутационный выигрыш сойдет на нет; (3) Кремль должен быть готов пожертвовать серьезными усилиями, потраченными на то, чтобы утрамбовать Навального в качестве основного оппозиционного лидера. Одновременное исполнение этих трех условий я нахожу маловероятным. Поэтому ожидаю, что что в выборах 2018 с Путиным будут соревноваться кандидаты из обычного репертуара - Зюганов, Жириновский, Явлинский, ну и кто-нибудь еще более смешной. Иногда говорят, что может быть фигура калибра Прохорова. В такое не верю.
15 декабря
ЕСПЧ как часть механизма Кремляссылка на данный пост
https://www.facebook.com/roman.popkov.56blogRoman Popkov
15.12. 10:28
И вот ещё что по поводу всеобщих умствований о хитром плане Кремля, вводящем Навального на выборы для повышения явки, легитимизации и увеличения веса неизбежной путинской победы. Ну вы, ребята, тогда Европейский суд по правам человека, обязавший снять с Навального судимость, тоже сделайте участником своей конспирологической схемы. ЕСПЧ как часть механизма Кремля - вот такая должна быть у вас главная ось путинского заговора. А иначе, без этой шизоидной оси, вообще схема не работает.
60 тысяч рублей – несущественная сумма?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/alexander.skobov/blogAlexander Skobov
15.12. 09:49
Я никогда не проголосую за Навального из-за его лукавой и, в общем, беспомощной позиции по Крыму. А жаль! Потому что вряд ли еще какой возможный оппозиционный кандидат решится столь откровенно выдвинуть программу «отнять и поделить». Критикуя эту программу, светоч либерализма Андрей Мовчан уже подсчитал, что предложенная - первым же указом президента Навального - конфискация всего наворованного чиновниками при возвращении народу даст ВСЕГО ЛИШЬ по 60 тыс. рублей на человека! А теперь подсчитайте, для какого процента населения России 60 тысяч рублей – несущественная сумма? И насколько этот процент коррелируется с процентом голосов, полученных Яблоком и ПАРНАСом на двоих на последних выборах? И многим ли либералам пришло в голову, что сказанное Мовчаном – это на уровне крылатой фразы трагически погибшей Марии-Антуанетты про пирожные? И как после этого страна будет воспринимать замечательные слова Мовчана «про права человека, про равенство (в том числе меньшинств), про коренные изменения в системе наказаний и защиту прав заключенных, про обеспечение соблюдения Россией всех норм международного права»?
Реальная оппозиция рвется на выборыссылка на данный пост
http://eugenyshultz.livejournal.comblogeugenyshultz
15.12. 00:34
 Заявление Алексея Навального о желании участвовать в выборах Президента России в 2018 году - это повышение ставок. Раньше он и так говорил, что его гнобят за то, что он хочет президентом стать, но официального, хорошо оформленного публичного заявления все-таки не было. Теперь есть. А потому теперь любое давление он будет объяснять исключительно боязнью его допуска на выборы. Плюс, что еще важнее, он заявляет о себе другим людям, которых по каким-то причинам не устраивает текущее положение. Потому может получить дополнительные каналы помощи. Однако получает и дополнительные каналы давления...
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14 декабря
Навальный о Крыме на Эхессылка на данный пост
https://www.facebook.com/saken.aymurzaev/blogSaken Aymurzaev
14.12. 21:54
"Что касается Крыма, не существует никакого другого варианта вообще начать решать эту проблему и что-то думать о ней, составлять дорожную карту, кроме проведения нормального референдума. Здесь моя позиция не изменилась. Значит, даем время всем агитировать сколько угодно, абсолютно честный свободный референдум. Мы понимаем реальное волеизъявление жителей Крыма, после этого начинаем что-то делать". Сказал бы проще: бутерброд.
Неплохое началоссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004537248522blogДаниил Константинов
14.12. 21:16
Навальный заявил, что в случае победы освободит всех политзаключенных и отменит 282 статью Уголовного кодекса. Неплохое начало.
На стадии выдвижения вопрос не в предвыборной Программессылка на данный пост
https://www.facebook.com/kon.merzlikin/blogKon Merzlikin
14.12. 20:50
 На стадии выдвижения вопрос не в предвыборной Программе. Основной вопрос здесь и сейчас - возможность построения предвыборной общественно-политической широкой коалиции. И здесь главное - ценности, принципы, доверие к персоне. То есть - способность держать слово, следовать договоренностям, действовать в команде, учитывать альтернативное мнение. Мы же хотим не смены лиц, а смены системы. Поэтому хотелось бы иметь конструкцию в духе проповедуемых нами системных изменений, которая поставит кандидата (того или иного) в сложную систему обязательств, правил и гарантий. Иначе слова о том, что "я буду представлять интересы людей" являются пустыми словами. Как мне представляется, важнейшим элементом этой системы обязательств является механизм командного, коллективного выдвижения сразу нескольких кандидатов, которые будут готовы действовать по договоренности, коллективно. Конечно, перед голосованием все должны сняться в пользу одного, оставшись частью команды.
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"Cечинцы", "эмигранты" и "патриоты"ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=1367268883blogАлександр Морозов
14.12. 01:44
реакция на заявление Навального разлагает мыслящую аудиторию на три части. Если огрублять, то это "сечинцы", "эмигранты" и "патриоты". "Сечинцы" понятно, это те, кого вообще не интересует никакая политическая конкуренция, будущее они видят просто как передачу власти от Путина к дочери, к ближайшему другу, да хоть бы и к мертвой лягушке, лишь бы вся система невозбранно оставалась той же, пусть даже она и тихо и заунывно деградирует в целом, зато в ней остаются многочисленные "затоны" и "теплые углы", в которых как-то можно "греться". А вот реальный водораздел в отношении Навального происходит между условно "эмигрантами" и "патриотами". "Эмигрант" уже не мыслит дальнейшей трансформацией системы, Россия "уже погибла", в перспективе - только крушение, катастрофа, а после нее какая-то "воображаемая власть" или "воображаемая новая система". То есть это взгляд вполне тоже "патриотический", но как бы уже "навечно извне этой России". И наконец - "патриоты". Лучше всего эту позицию сформулировала Екатерина Шульман в комментарии The Question. Она там говорит, что не имеет значения, какой будет результат выборов 2018 года. "Результат известен, а последствия - нет". Путин уйдет в 2024 году, и тот, кто сейчас, как Навальный, заявляет, что хочет быть президентом, тот реально заявляет о своем участии не в этих выборах, а в следующих. Иначе говоря, Шульман, при всей ее критичности в отношении системы, исходит из мысли, что Россия-то никуда не денется, она реально будет дальше "послепутина". И все мы будем "послепутина". Никакого там "белого листа", никакой "табулы раза" - не будет. А будет жестокая борьба за "поворот" в условном 2024 году. И вот туда сейчас совершается инвестиция... Это я и называю "патриотизмом".
13 декабря
Расслабьтесьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/zaslavskiy/blogIlya Zaslavskiy
13.12. 20:06
Расслабьтесь, его снимут с выборов за месяц до голосования или раньше. Будет от "оппозиции" Явлинский, может, Касьянов и какой-нибудь клоун типа сестры Прохорова, все при условии, что получат не больше 2%.
Внимательно изучил аргументы 20 политологовссылка на данный пост
https://www.facebook.com/trisveta/blogАлексей Синельников
13.12. 19:19
Внимательно изучил аргументы 20 политологов "Почему Навальный не победит?". Пришел к выводу, что Навальный обязательно победит.  Когда сравниваешь чертежи катапульты и пулемета как-то все понятно само собой.
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Местами симпатичненько, местами -- похихикал. ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/maxim.kvasha/blogMaxim Kvasha
13.12. 17:45
Взглянул на "президентскую" программу Навального - по диагонали, иначе в этом виде бессмысленно. Ну что, местами симпатичненько, местами -- похихикал. Заодно представил себе образ будущего, если все это будет реализовано. Довольно, надо признать, мрачный.
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Наверху могут решить, что Навального можно пустить на выборыссылка на данный пост
https://www.facebook.com/kmartynov/blogKirill Martynov
13.12. 17:36
 Технически у Кириенко и ко есть одна проблема на эти выборы: как продолжить победную поступь Цезаря, который ни в чем не дает слабины. Ресурсы при этом практически исчерпаны - денег на подачки народу и "майские указы" нету, Крым история трехлетней давности, элиты передрались друг с другом.
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Думаю надо Алексею помогать, а стебать и насмехаться над силами злассылка на данный пост
https://www.facebook.com/ecmoru/blogЕвгения Чирикова
13.12. 17:32
Поддерживаю решение Лёши Навального баллотироваться в президенты РФ. Здесь важен не результат, а процесс, который будет держать власть в страхе и трепете, что очень полезно в современных условиях. Поскольку если на власть никак не влиять, она развратится абсолютно и жизнь людей сделает совсем невыносимой. Думаю надо Алексею помогать, а стебать и насмехаться над силами зла.
Похоже на Путина и "Единую Россию" образца 2003ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/andreychuk.stanislav/blogAndreychuk Stanislav
13.12. 17:29
Прочитал предвыборную программу "лучшего антикоррупционного эксперта страны". Похоже на Путина и "Единую Россию" образца 2003 г. Один только вопрос: если мы собираемся бороться с гастарбайтерами и мигрантами, то почему вдруг ЕС начнет воспринимать нас, как равноправного партнера? Разве что Ле Пен и AfD в свой клуб примут.
Те, кто критикуют программу Навального и его самого - играют в гнусную кремлевскую игруссылка на данный пост
https://telegram.me/fyodorkblogfyodork
13.12. 17:20
Те, кто критикуют программу Навального и его самого - играют в гнусную кремлевскую игру «у нас в России честные выборы и имеет значение, какая у кого программа». НЕ имеет значение, какая у Навального программа, потому что его близко к выборам не подпустят. Он-то понятно что должен пройти и через этот позор - это его крест. Но вот фыркать по поводу его программы - это как-то совсем фи.
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За каждый лайк к этому посту - переведу 100р. на кампаниюссылка на данный пост
https://www.facebook.com/petr.milovanov/blogPetr Milovanov
13.12. 16:57
 Диванная партия поудобнее заняла свои места и стала писать в ФБ: 1). Выборы фарс.  2). Все равно не допустят.  3). Наберет 3%.
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Мне не очень нравится Навальный, как политик. Но я очень рад тому, что он будет участвовать в выборахссылка на данный пост
https://www.facebook.com/v.damov/blogVasily Damov
13.12. 16:09
Ну и про новость дня. Ещё раз, в 85-й, или 187-й, повторюсь: мне не очень нравится Навальный, как политик, так себе в протокол и занесите. У меня к нему масса претензий. Такая масса, что вы себе представить не можете.
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По поводу новости дня (заявления Навального то есть)ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/kozlovsky/blogOleg Kozlovsky
13.12. 16:08
1. Во-первых, это, конечно, никакая не новость. О президентских амбициях Навального известно давно, сам он об этом говорил не раз и не два. Эти разговоры продолжались даже в последние 3 года, хотя в силу известных обстоятельств были чисто теоретическими. Тем не менее официальное объявление состоялось, есть повод это обсудить.
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Ознакомился с программой Навального. Жаль, что она слишком поверхностнаяссылка на данный пост
https://www.facebook.com/drugayaryazan/blogСергей Ежов
13.12. 15:52
Ознакомился с программой Навального. Жаль, что она слишком поверхностная. Детальную обещает представить позже. Хотя сам по себе подобный подход не очень импонирует. По мне, так если и стоит участвовать в президентская кампании, то лишь с целью устроить дискуссию по важным для государства вопросам. Но попробуем проанализировать то, что есть.
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Тут уже кто-то говорит: а как же праймериз?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/sergei.davidis/blogСергей Давидис
13.12. 15:34
 Алексей Навальный объявил о намерении участвовать в президентских "выборах". И это хорошо. По крайней мере, я не вижу на горизонте кандидата, которого хотелось бы поддержать и за которого хотелось бы проголосовать.
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Кто-то прыгает, чтобы согреться, на морозе, а кто-то замирает в нелепой позе, скукожившисьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001565514705blogАндрей Архангельский
13.12. 15:31
 Навальный употребляет выражение «брошенное большинство» - даже если это и не так, у меня есть ощущение, что в стране есть какое то темное "среднество", может быть не большинство, но и далеко не меньшинство. Есть какие-то неучтенные социологией "темные люди". Важно, чтобы они проявились. 
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Включаем вентиляторссылка на данный пост
https://www.facebook.com/kshcherbakova/blogKaterina Shcherbakova
13.12. 15:24
 кто-то мне объяснит, почему тот самый наш всё из 13года с табличками, как в штатах на выборах, чёрт подери, сидит в костюме прибитый к стулу за прибитым столом на фоне сити, и фотографиями семьи в рамочках (прибитых к столу), и новеньким молескином (прибитым к столу), и ручкой у молескина (прибитой к столу)?
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Я редко комментирую чьи-либо заявленияссылка на данный пост
https://www.facebook.com/mark.i.galperin/blogMark Galperin
13.12. 15:21
 Я редко комментирую чьи-либо заявления, но мнение по выдвижению Алексея Навального в кандидаты в президенты выскажу: Алексей, давай вместе делать демократическую революцию. После нее буду рад видеть тебя кандидатом в президенты. Сейчас же концентрация сил на президентских выборах отвлекает людей и самое главное не дает людям ответ на вопрос, каким же способом эту власть менять? Соглашусь, что выборы – это прекрасный инструмент критики власти, но критиковать ее можно вечно.
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Какая из сил наберет больше очков на муниципальных выборах в Москве, та и есть более актуальнаяссылка на данный пост
https://www.facebook.com/liubov.yakubovskaya/blogLiubov Yakubovskaya
13.12. 15:18
Алексей Анатольевич Навальный официально объявил, что примет участие в президентских выборах. Есть такие информационные поводы, которые нельзя игнорировать. Ну, вот. В целом – приветствую. На сайте, теперь, если кто не знает, у избирательной кампании Алексея Анатольевича есть сайт, очень красивое обращение.
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    Пора выбирать: Алексей Навальный — кандидат в президенты России
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