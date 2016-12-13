реакция на заявление Навального разлагает мыслящую аудиторию на три части. Если огрублять, то это "сечинцы", "эмигранты" и "патриоты". "Сечинцы" понятно, это те, кого вообще не интересует никакая политическая конкуренция, будущее они видят просто как передачу власти от Путина к дочери, к ближайшему другу, да хоть бы и к мертвой лягушке, лишь бы вся система невозбранно оставалась той же, пусть даже она и тихо и заунывно деградирует в целом, зато в ней остаются многочисленные "затоны" и "теплые углы", в которых как-то можно "греться". А вот реальный водораздел в отношении Навального происходит между условно "эмигрантами" и "патриотами". "Эмигрант" уже не мыслит дальнейшей трансформацией системы, Россия "уже погибла", в перспективе - только крушение, катастрофа, а после нее какая-то "воображаемая власть" или "воображаемая новая система". То есть это взгляд вполне тоже "патриотический", но как бы уже "навечно извне этой России". И наконец - "патриоты". Лучше всего эту позицию сформулировала Екатерина Шульман в комментарии The Question. Она там говорит, что не имеет значения, какой будет результат выборов 2018 года. "Результат известен, а последствия - нет". Путин уйдет в 2024 году, и тот, кто сейчас, как Навальный, заявляет, что хочет быть президентом, тот реально заявляет о своем участии не в этих выборах, а в следующих. Иначе говоря, Шульман, при всей ее критичности в отношении системы, исходит из мысли, что Россия-то никуда не денется, она реально будет дальше "послепутина". И все мы будем "послепутина". Никакого там "белого листа", никакой "табулы раза" - не будет. А будет жестокая борьба за "поворот" в условном 2024 году. И вот туда сейчас совершается инвестиция... Это я и называю "патриотизмом".