Вопрос о гарантиях безопасности Путину, или любому другому кремлевскому деятелю, на самом деле очень серьезный. К нему нельзя подходить ни с позиции "я сегодня добрый, всех прощаю", ни с позиции "путиняку на гиляку". Это один из немногих возможных рычагов давления оппозиции на представителей власти.
О выдвижении Навального. Раз уж все, так и я. Выгодно ли Кремлю? О, да. Если в выборах будет участвовать Навальный и проиграет, то многим людям на западе (да и в России - мне, например) будет гораздо сложнее утверждать, что Россия - не электоральная демократия. Это будет колоссальный репутационный сдвиг. Однако для такого достижения нужны три условия: (1) в течение довольно длительного срока перед выборами Кремль должен быть полностью уверен в том, что предстоящая кампания не несет абсолютно никаких рисков для Путина; (2) Кремль должен быть готов предоставить Навальному довольно пристойные условия для ведения кампании в СМИ, иначе репутационный выигрыш сойдет на нет; (3) Кремль должен быть готов пожертвовать серьезными усилиями, потраченными на то, чтобы утрамбовать Навального в качестве основного оппозиционного лидера. Одновременное исполнение этих трех условий я нахожу маловероятным. Поэтому ожидаю, что что в выборах 2018 с Путиным будут соревноваться кандидаты из обычного репертуара - Зюганов, Жириновский, Явлинский, ну и кто-нибудь еще более смешной. Иногда говорят, что может быть фигура калибра Прохорова. В такое не верю.
И вот ещё что по поводу всеобщих умствований о хитром плане Кремля, вводящем Навального на выборы для повышения явки, легитимизации и увеличения веса неизбежной путинской победы. Ну вы, ребята, тогда Европейский суд по правам человека, обязавший снять с Навального судимость, тоже сделайте участником своей конспирологической схемы. ЕСПЧ как часть механизма Кремля - вот такая должна быть у вас главная ось путинского заговора. А иначе, без этой шизоидной оси, вообще схема не работает.
Я никогда не проголосую за Навального из-за его лукавой и, в общем, беспомощной позиции по Крыму. А жаль! Потому что вряд ли еще какой возможный оппозиционный кандидат решится столь откровенно выдвинуть программу «отнять и поделить». Критикуя эту программу, светоч либерализма Андрей Мовчан уже подсчитал, что предложенная - первым же указом президента Навального - конфискация всего наворованного чиновниками при возвращении народу даст ВСЕГО ЛИШЬ по 60 тыс. рублей на человека! А теперь подсчитайте, для какого процента населения России 60 тысяч рублей – несущественная сумма? И насколько этот процент коррелируется с процентом голосов, полученных Яблоком и ПАРНАСом на двоих на последних выборах? И многим ли либералам пришло в голову, что сказанное Мовчаном – это на уровне крылатой фразы трагически погибшей Марии-Антуанетты про пирожные? И как после этого страна будет воспринимать замечательные слова Мовчана «про права человека, про равенство (в том числе меньшинств), про коренные изменения в системе наказаний и защиту прав заключенных, про обеспечение соблюдения Россией всех норм международного права»?
Заявление Алексея Навального о желании участвовать в выборах Президента России в 2018 году - это повышение ставок. Раньше он и так говорил, что его гнобят за то, что он хочет президентом стать, но официального, хорошо оформленного публичного заявления все-таки не было. Теперь есть. А потому теперь любое давление он будет объяснять исключительно боязнью его допуска на выборы. Плюс, что еще важнее, он заявляет о себе другим людям, которых по каким-то причинам не устраивает текущее положение. Потому может получить дополнительные каналы помощи. Однако получает и дополнительные каналы давления...
"Что касается Крыма, не существует никакого другого варианта вообще начать решать эту проблему и что-то думать о ней, составлять дорожную карту, кроме проведения нормального референдума. Здесь моя позиция не изменилась. Значит, даем время всем агитировать сколько угодно, абсолютно честный свободный референдум. Мы понимаем реальное волеизъявление жителей Крыма, после этого начинаем что-то делать".
Сказал бы проще: бутерброд.
На стадии выдвижения вопрос не в предвыборной Программе. Основной вопрос здесь и сейчас - возможность построения предвыборной общественно-политической широкой коалиции. И здесь главное - ценности, принципы, доверие к персоне. То есть - способность держать слово, следовать договоренностям, действовать в команде, учитывать альтернативное мнение. Мы же хотим не смены лиц, а смены системы. Поэтому хотелось бы иметь конструкцию в духе проповедуемых нами системных изменений, которая поставит кандидата (того или иного) в сложную систему обязательств, правил и гарантий. Иначе слова о том, что "я буду представлять интересы людей" являются пустыми словами. Как мне представляется, важнейшим элементом этой системы обязательств является механизм командного, коллективного выдвижения сразу нескольких кандидатов, которые будут готовы действовать по договоренности, коллективно. Конечно, перед голосованием все должны сняться в пользу одного, оставшись частью команды.
реакция на заявление Навального разлагает мыслящую аудиторию на три части. Если огрублять, то это "сечинцы", "эмигранты" и "патриоты". "Сечинцы" понятно, это те, кого вообще не интересует никакая политическая конкуренция, будущее они видят просто как передачу власти от Путина к дочери, к ближайшему другу, да хоть бы и к мертвой лягушке, лишь бы вся система невозбранно оставалась той же, пусть даже она и тихо и заунывно деградирует в целом, зато в ней остаются многочисленные "затоны" и "теплые углы", в которых как-то можно "греться". А вот реальный водораздел в отношении Навального происходит между условно "эмигрантами" и "патриотами". "Эмигрант" уже не мыслит дальнейшей трансформацией системы, Россия "уже погибла", в перспективе - только крушение, катастрофа, а после нее какая-то "воображаемая власть" или "воображаемая новая система". То есть это взгляд вполне тоже "патриотический", но как бы уже "навечно извне этой России". И наконец - "патриоты". Лучше всего эту позицию сформулировала Екатерина Шульман в комментарии The Question. Она там говорит, что не имеет значения, какой будет результат выборов 2018 года. "Результат известен, а последствия - нет". Путин уйдет в 2024 году, и тот, кто сейчас, как Навальный, заявляет, что хочет быть президентом, тот реально заявляет о своем участии не в этих выборах, а в следующих. Иначе говоря, Шульман, при всей ее критичности в отношении системы, исходит из мысли, что Россия-то никуда не денется, она реально будет дальше "послепутина". И все мы будем "послепутина". Никакого там "белого листа", никакой "табулы раза" - не будет. А будет жестокая борьба за "поворот" в условном 2024 году. И вот туда сейчас совершается инвестиция... Это я и называю "патриотизмом".
Расслабьтесь, его снимут с выборов за месяц до голосования или раньше. Будет от "оппозиции" Явлинский, может, Касьянов и какой-нибудь клоун типа сестры Прохорова, все при условии, что получат не больше 2%.
Внимательно изучил аргументы 20 политологов "Почему Навальный не победит?".
Пришел к выводу, что Навальный обязательно победит.
Когда сравниваешь чертежи катапульты и пулемета как-то все понятно само собой.
Взглянул на "президентскую" программу Навального - по диагонали, иначе в этом виде бессмысленно.
Ну что, местами симпатичненько, местами -- похихикал.
Заодно представил себе образ будущего, если все это будет реализовано. Довольно, надо признать, мрачный.
Технически у Кириенко и ко есть одна проблема на эти выборы: как продолжить победную поступь Цезаря, который ни в чем не дает слабины. Ресурсы при этом практически исчерпаны - денег на подачки народу и "майские указы" нету, Крым история трехлетней давности, элиты передрались друг с другом.
Поддерживаю решение Лёши Навального баллотироваться в президенты РФ. Здесь важен не результат, а процесс, который будет держать власть в страхе и трепете, что очень полезно в современных условиях. Поскольку если на власть никак не влиять, она развратится абсолютно и жизнь людей сделает совсем невыносимой.
Думаю надо Алексею помогать, а стебать и насмехаться над силами зла.
Прочитал предвыборную программу "лучшего антикоррупционного эксперта страны". Похоже на Путина и "Единую Россию" образца 2003 г. Один только вопрос: если мы собираемся бороться с гастарбайтерами и мигрантами, то почему вдруг ЕС начнет воспринимать нас, как равноправного партнера? Разве что Ле Пен и AfD в свой клуб примут.
Те, кто критикуют программу Навального и его самого - играют в гнусную кремлевскую игру «у нас в России честные выборы и имеет значение, какая у кого программа». НЕ имеет значение, какая у Навального программа, потому что его близко к выборам не подпустят. Он-то понятно что должен пройти и через этот позор - это его крест. Но вот фыркать по поводу его программы - это как-то совсем фи.
Ну и про новость дня.
Ещё раз, в 85-й, или 187-й, повторюсь: мне не очень нравится Навальный, как политик, так себе в протокол и занесите. У меня к нему масса претензий. Такая масса, что вы себе представить не можете.
1. Во-первых, это, конечно, никакая не новость. О президентских амбициях Навального известно давно, сам он об этом говорил не раз и не два. Эти разговоры продолжались даже в последние 3 года, хотя в силу известных обстоятельств были чисто теоретическими. Тем не менее официальное объявление состоялось, есть повод это обсудить.
Ознакомился с программой Навального. Жаль, что она слишком поверхностная. Детальную обещает представить позже. Хотя сам по себе подобный подход не очень импонирует. По мне, так если и стоит участвовать в президентская кампании, то лишь с целью устроить дискуссию по важным для государства вопросам. Но попробуем проанализировать то, что есть.
Алексей Навальный объявил о намерении участвовать в президентских "выборах". И это хорошо. По крайней мере, я не вижу на горизонте кандидата, которого хотелось бы поддержать и за которого хотелось бы проголосовать.
Навальный употребляет выражение «брошенное большинство» - даже если это и не так, у меня есть ощущение, что в стране есть какое то темное "среднество", может быть не большинство, но и далеко не меньшинство. Есть какие-то неучтенные социологией "темные люди". Важно, чтобы они проявились.
кто-то мне объяснит, почему тот самый наш всё из 13года с табличками, как в штатах на выборах, чёрт подери, сидит в костюме прибитый к стулу за прибитым столом на фоне сити, и фотографиями семьи в рамочках (прибитых к столу), и новеньким молескином (прибитым к столу), и ручкой у молескина (прибитой к столу)?
Я редко комментирую чьи-либо заявления, но мнение по выдвижению Алексея Навального в кандидаты в президенты выскажу:
Алексей, давай вместе делать демократическую революцию. После нее буду рад видеть тебя кандидатом в президенты. Сейчас же концентрация сил на президентских выборах отвлекает людей и самое главное не дает людям ответ на вопрос, каким же способом эту власть менять? Соглашусь, что выборы – это прекрасный инструмент критики власти, но критиковать ее можно вечно.
Алексей Анатольевич Навальный официально объявил, что примет участие в президентских выборах.
Есть такие информационные поводы, которые нельзя игнорировать. Ну, вот. В целом – приветствую. На сайте, теперь, если кто не знает, у избирательной кампании Алексея Анатольевича есть сайт, очень красивое обращение.