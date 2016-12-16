Алексей Навальный (который мне очень нравится как избирателю, а как политическому журналисту и вовсе кажется политическим гением) говоря о русских, совершенно сознательно и уже дважды после заявления о президентстве употребил выражение "разделенный народ". (Ранее этот концепт использовал Олег Кашин в одной из своих колонок и приходилось уже возражать ему).

В отношении этого политического концепта надо сказать следующее: само выражение "разделенный" предполагает как политичес кую цель - "объединение". Причем во всех случаях это выражение имеет конкретный территориальный смысл. Это выражение не используется, например, в отношении Англии и Австралии. Или сегодня в отношении Германии и Австрии. Оно употреблялось в отношении немцев до объединения Германии. В системном политическом языке оно употребляется сегодня в отношении Китая (Тайвань), Ирландии (Северная Ирландия), курдов, Кореи (Северная и Южная).

Если посмотреть радикальную патриотическую публицистику, то выражение "разделенный народ" употребляли еще во времена партии "Родина" в отношении "великороссов", "малороссов" и "белоросов". Это выражение использовалось и российскими организациями в подрывных целях в отношении русскоговорящего населения стран Балтии. Но это - употреблялось только в языке "постсоветского имперского и неосталинистского рессентимента".

Подчеркну, выражение "разделенный народ" употребляется только в тех случаях, когда целью ставится изменение границ государства ("аншлюс") или создание нового государства ("курдистан"). В других случаях - в отношении народа, имеющего общий язык и общую культурную историю - но при этом живущего в границах разных государств - говорят в терминах культурного обмена, сохранения языка.

Спрашивается: а что имеет в виду Навальный, зачем он употребляет выражение, явно отсылающее к еще более тяжелой форме заболевания, чем даже посткрымская концепция "Русского мира"? Очевидно же, что "разделенный народ" - в отношении русских - это совершенно конкретная территориальная идея, т.е. весьма агрессивная концепция восстановления "русского единства" в новых границах.