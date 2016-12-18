Просят прокомментировать программу Алексея Навального, который собрался выдвигаться в президенты.

Ок. Прочел ее. По прочтении хочется спросить: Навальный, где демократия?

Программа абсолютно левая и популистская. По оторванности от жизни и непрофессионализму Навальный занял первое место, обогнав старого популиста Жириновского!

В ее экономической части он предлагает установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 25 000 руб. Откуда? За счет чего?! Нет ответа.

Введение отдельного налога на сверхдоходы, и разового налога для олигархов за приватизацию 1990-х. Политической изоляции необходимо противопоставить сближение с Европой, а для Средней Азии и Закавказья – ввести визы. Приоритетами бюджета должны стать здравоохранение, образование и дороги. Нужно дать регионам больше самостоятельности и оставлять им больше налогов.

В общем, за все хорошее против всего плохого.

Только вот если все это реализовать со страной будет коллапс.

Не дай нам бог такого "демократического" Президента.