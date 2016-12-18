Сегодня мне пришло довольно много вопросов о новости «Интерфакса» со свежей социологией.



Сообщается, что за меня готовы проголосовать 10% избирателей, и это в три раза меньше, чем в 2011 году. Этот же опрос зафиксировал, что 53% граждан меня вообще не знают. http://www.levada.ru/2017/02/2... Вот меня спрашивают: что думаешь по этому поводу? Так вот, когда я хочу подумать об этой новости «Интерфакса», я сразу начинаю думать о похожей новости 2013 года: http://www.interfax.ru/russia/319794 В конце июля все социологи сообщали, что мой электоральный рейтинг до выборов — 9%. Через полтора месяца получилось 27,5% по официальным данным, а реально — выше. Так что 10% от социологов за год с лишним до выборов меня вполне устраивает. Это очень много. А 53% тех, кто меня не знает — это вообще отлично. Классическая дилема о половине стакана воды: он наполовину пуст или наполовину полон. Для меня точно полон. Жителям страны несколько лет вдалбливали телевизором, что я похититель леса, рецидивист, организатор беспорядков и агент всех западных спецслужб. А половина из них всё равно ничего не знает. Вот для этого мы и ведём настоящую избирательную кампанию. Открываем штабы в 77 городах. Я езжу и выступаю перед волонтёрами и вполне готов вступать в дебаты с самыми адскими представителями сообщества «промытые мозги». Именно так мы получим большинство среди тех, кто не знает обо мне и нашей программе. Именно так мы превратим 10% поддержки среди тех, кто знает, в 60%. Будем работать и ваша помощь здесь — самое главное. У Путина есть телевизор и опираться он будет, как сообщают, на госкомпании. У меня есть правда, и опираться я хотел бы на вас. Присоединяйтесь, становитесь волонтёрами кампании. На сегодняшний момент их уже 29 004 по всей стране, и вы окажетесь в большой компании.