Ребята, очень важно! Сейчас для всех нас, для патриотов, консерваторов, лоялистов, настал час икс. Навальный выдвигается в президенты России, и мы ни в коем случае не должны этого допустить. Навальный – это страшная угроза для Владимира Путина. И именно поэтому мы сейчас должны дать ему жесткий отпор. Мы должны заглянуть себе в душу и найти там ясные, горячие, искренние слова. Слова против Навального. Я начну. 1) Навальный - он как Ельцин, ничем не отличается от Ельцина. Ельцин ведь тоже был таким своим парнем, человеком из нашей с вами среды, разговаривал с нами на одном языке, мемасы, шуточки с имиджбордов, многие срались с Ельциным в каментах в ЖЖ, подтусовывали на каких-то митингах и прочих политических дебатах в клубе "Гоголь". У Ельцина даже передача на "Эхе Москвы" была, если мне память не изменяет. Так что Навальный - это просто Ельцин. Ничего нового. 2) Навальный - националист, у него жена славянка, детишки славяне. Арийская семья. Кроме того, он снял ролик, в котором убивает из пистолета грабителя-инородца. 3) Навальный считает, что Крым наш, ненавидит украинцев. Обычный имперский великорусский шовинист. Оно и понятно, известно, что русский либерализм заканчивается на украинском вопросе 4) Я посмотрел предвыборную программу Навального и увидел там одну демагогию. Блаблабла за все хорошее. А я хочу видеть конкретную политическую программу. Хочу видеть бедность и неравенство, алкоголизм и наркоманию, ВИЧ и гепатит. Как уберечь наших детей. Наши ветхие пятиэтажки. Платон. Хочу видеть, какие именно проблемы и каким способом он собирается решать. Хочу чтобы все по пунктам было расписано и сложные проценты посчитаны. По делу чтобы. Мне кажется, что для политика это самое главное: чтобы была четкая программа, четкая идеология: позиция по Ливии, позиция по Египту. Вот партию РСД я знаю, у нее четкая программа, а у Навального какой-то популизм. 5) Навальный – украинская подстилка. Он ничего не сказал в защиту русских, приветствовал АТО, приветствовал отжатие Крыма. 6) Навальный – политик вождитского толка. У нас все в России только через вождя. Как была в ХIX веке полицейская бюрократическая монархия, так и есть. Так что ничего нового, ничем не отличается от Путина. Нам с вами надо уходить от персналистского подхода в политике, надо развивать институты, развивать процедуры. Надо побольше съездов, оргкомитетов, голосований всяких. Я хочу, чтобы было учтено мнение КАЖДОГО, а не шушу в своем кругу, вот что. А так просто очередной дуче, ничего нового. 7) У Навального глаза стеклянные, злые, как у рыбы 8) Навальный – бизнес-тренер, фальшивый пластмассовый американский корпоративный менеджер. Фу таким быть. Русский политик – это Чалый, Ройзман. Нормальный мужик в свитере, искренний, щетинистый. 9) Навальный завязан на кремлевские элиты. Он получает различные сливы от медведевского окружения, от семьи, от некоторых групп в среде силовиков. Выполняет политические заказы, денежки зарабатывает таким способом. Володин с Собяниным в 2013 году его от тюрьмы освободили. 10) Навальный ненастоящий адвокат, сколько раз Максим Кононенко просил его по деньгам отчитаться? Так и не отчитался ни разу. Непонятно на что живет. Мелкий жулик, падло, гнус. 11) Навальный злой и жестокий человек, который обзывает своих же сторонников «баранами, е***ыми в рот», а также пообещал скормить политологов животным в зоопарке. Вы вообще понимаете, какая это будет травма для детей: увидеть, как животные пожирают живых людей, разрывают их на куски? 12) Навальный посадил Тесака, написал на него донос по 282, то есть Навальный – стукач, друг полиции, сторонник наказаний за мыслепреступления. 13) Навальный ездил на какой-то семинар в Америку, там ему проплатили, чтобы он гадил Путину, оттуда и денежки идут. 14) Навальный разрушил думскую кампанию этого года. Он призывал людей забить на выборы, отказывался идти на компромиссы, выпячивал свое «я» в то время как все нормальные люди агитировали за Марию Баронову. Вся Россия за Баронову агитировала, а вот Алексей Анатольевич встал в позу. Типа как «Не доставайся же ты никому». 15) Мы с вами вышли на Болотную площадь, заявили о себе, выразили протест, а где был в это время Навальный? В СИЗО отсиживался, штаны протирал. 16) Начальником штаба Навального на выборах мэра Москвы был Леонид Волков – подтвержденный абьюзер, применявший эмоциональное насилие к девушке Максима Каца, писавший ей любовные СМСки. 17) Навальный – оборотистый малый. У него этих бизнесов разных как собак нерезаных: лес, почта, конфеты, лоза. Типичный бандюк. 18) У Навального нет большого проекта для России. Чтобы быть президентом, нужна мечта, нужна концепция, нужен образ будущего. А не «блабла остановим коррупцию» 19) Нормально так, Кириенко сидел, думал, как бы ему красивую кампанию президентскую провести, что за шоу замутить, а тут на тебе – Навальный. У Собянина в 2013 получилось, чего и Путину не воспользоваться. Нормальный такой оживляж, нормальная подтанцовочка! 20) Болотные узники сидят, а Навальный на свободе. То есть типичный Азеф, типичный Гапон. 21) Я ненавижу тебя, Алексей Навальный! Ты такая гадина, такой мерзавец 22) Слушай меня, Навальный, тебе никогда не стать президентом России, понял? Русские против тебя. Хорошо хоть ты в тюрьме сидишь или где там, в Марьине своем. А то бы мы с голыми руками вышли, с рогатинами, с дрекольем. Мы бы тебя растерзали, так и знай! У себя в Америке делай что хочешь, а я никому не позволю быть Навальным у себя в Западном Дегунине. 23) И вообще ты НИКОМУ не интересен, никому, просто никаких эмоций не вызываешь, фу – старье, ветошь с серванта. 24) И мимика дурацкая у тебя, и жестикуляция. Имиджмейкера смени, Навальный! 25) Ролик идет 2 минуты. За это время ты, Навальный, 18 раз сказал слово «я». Я не услышал от тебя слова «ВИЧ», слова «Гепатит», слова «Диабет», слова «Базедова болезнь», слова «Миопия», слова «Бронхит», слова «Псориаз». А слово «я» - 18 раз. Лично у меня после этого нет вопросов к политику г-ну Навальному. Ну, я закончил, ребят. Простите, если сбивчиво, очень волнуюсь. Передаю эстафету. Надеюсь каждый заглянет к себе в сердце и найдет какие-то самые главные, самые важные слова. А не то потеряем Россию.