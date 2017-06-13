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Сильное впечатление от реконструкторов на Тверской
Сильное впечатление от реконструкторов на Тверской 13.06 13:50 число просмотров 435
Александр Морозов
 
сильное впечатление от самого этого уличного фестиваля военной реконструкции на Тверской. Ты видишь, что "люди старались". То есть все сделано "как в Европе" - стоят артефакты (пушки самолеты, телеги, сено и т.д.), ходят ряженые, раскинуты большие шатры с покрытием для детского ползания, т.е. созданы пространства для семейного отдыха, лежат большие сиденья-подушки, привычные уже для мирового паркового пространства. Очевидно, что организаторы этого - какие-то московские урбанисты - "наши люди". Важное наблюдение: никаких визуальных символов "нового русского похабного патриотизма" - ни георгиевских лент, ни патриотических плакатов с плохим шрифтом и завитушками с открыток 70-х гг. То есть уличное пространство сделано четко под европейский формат семейного праздничного дня.
И вот именно поэтому сразу бросается в глаза полное отсутствие того, что делает такие пространства в Европе по-настоящему уютными и дружественными. Нет миллиона мелких передвижных лавочек. Это очень трудно описать. Ведь городской праздник в Европе - это просто когда те же самые мелкие лавочники выносят свои магазинчики на свежий воздух - и ты видишь торгующие семьи, с детьми, они как бы живут несколько дней прямо на свежем воздухе вместе со своим стендом. В России это все называется казенным словом "мелкий бизнес". Но на городском празднике в Европе ты видишь это не как "мелкий бизнес", а просто как уютную социальную форму человеческой самостоятельности.
И вот тут ты идешь по Тверской и чувствуешь: перед тобой такое мощное "карго". "Все сделано как там" и одновременно ты видишь - перед тобой "мощная длань государства". Даже вот эти реальные мелкие реконструкторы, историки военной амуниции, которые в обычной жизни ведут свой совершенно независимый от государства познавательный досуг, - превращаются в персонажей государственной постановки и утрачивают свою самостоятельностью, превращаясь в ряженых... То есть сделано "все как там", только "без человека".
И это удивительное впечатление от "роста прогресса и гуманизма" в наших родных краях...
 
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