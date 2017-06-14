Несмотря на то, что логика происходящих процессов мне давно понятна, темп их развёртывания всегда приводит в оторопь. Что бы не думали себе на уме организаторы вчерашних событий с обоих сторон - процесс борьбы за образ будущей власти очевидно вышел на новый уровень социальной само-организации. Для существенной части населения страны - дело не в результатах социологических обследований, которые как и следовало ожидать, ничего не показывают - праздник 12 июня впервые обрёл свой смысл. С сожалением приходится констатировать, что восстановление управляемости событий ещё возможно, но, учитывая социо-культурные реалии современной России, очень маловероятно.