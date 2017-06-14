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Возвращение флага и национального достоинства
Возвращение флага и национального достоинства
Sergei Medvedev
14.06 00:15 |  число просмотров 401

Вчера в 12 дня я ̶б̶ы̶л̶ ̶н̶а̶ ̶Т̶в̶е̶р̶с̶к̶о̶й̶ летел на самолете в Лондон -- увы, так совпало и было запланировано задолго до. Улыбающиеся стюардессы Аэрофлота раздавали по случаю праздника российские флажки и я, поколебавшись, взял один. Какого хера, подумал я, 27 лет назад я ради этого флага и этого события получал щитом по роже и "демократизаторам" по ребрам от ОМОНа на той же самой Тверской, у несуществующего ныне "Интуриста", синяки заживали два месяца, так почему я должен отдавать сегодня этот флаг и эту страну каким-то упырям.

Мне кажется, многие это почувствовали вчера на Тверской -- возвращение флага и национального достоинства. Происходит точно то же самое, что на Майдане -- соединение патриотизма с оппозиционной повесткой в умах молодежи или попросту -- рождение гражданской нации. Именно это, к вящему изумлению наблюдающих, и происходило 26 марта и 12 июня, и огромный респект Алексей Навальный (Alexey Navalny) за то, что он стал катализатором этого процесса. Он прав, что надо идти не в разрешенный загончик на Сахарова, а на Тверскую, на Красную, потому что это вопрос о власти. Это уже не про реновацию, не про коррупцию и даже уже не столько про самого Навального и его президентскую кампанию, это тектонический, биологический, генерационный сдвиг, тут совпали во времени дряхлость путинизма и молодость политической нации, и никакому ботоксу и никакой Росгвардии этот процесс не остановить. Но как же это круто, отбирать триколор у Крымнаша и фанатов с байкерами, лишать его партийной и административной принадлежности. Прав Александр Морозов, это возвращение от архаичного "суверенитета" Кремля к конституционному суверенитету народа, к Третьей статье Конституции. Потому что 12 июня в основе своей -- это День Независимости от прошлого, от пыльного совка, от ордынской власти, от Кремля, это мостик в ельцинскую эпоху, и режим этого праздника молодости и свободы должен бояться.
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