|Сегодняшние наблюдения
|12.06 22:47
|809
|Иван Давыдов
|В вагоне метро два мальчика и девочка.
Мальчик мальчику:
- Так ты точно не пойдешь?
- Ну экзамен пятнадцатого. А если пятнадцать суток?
- Да через три часа тебя выпустят, я тебе клянусь. Ну чего ты.
- Не.
- Вот Ромка настоящий друг. Я ему позвонил – на Пушке встретимся, он даже не спросил – куда? Зачем? Вот он настоящий друг.
Девочка улыбается молча. Девочки вообще мудрее, чем мальчики. Часто.
***
Но не всегда. На Тверской масштабная мать семейства фотографируется на фоне реконструкторского броневика. Справа, на мостовой, кого-то винтят. Вокруг немедленно вырастают, как грибы, фотографы. Масштабная мать начинает испытывать смутное беспокойство.
- Вася, смотри, там сколько снимают! Там интереснее, наверное! Вася, туда!
Масштабная мать крупной рысью, расталкивая фотографов, прет навстречу ОМОНу. Сзади семенит некрупный Вася.
***
- Говорили, тут молодежь будет, а тут опять ты, - говорит мне великий русский поэт Всеволод Олегович, который, кажется, уже где-то выпил. И мне нечего возразить.
Хотя молодежи в достатке.
***
Со стороны Пушкинской – толпа, все перекрыто, протестующие в гневе, прочие в растерянности.
- Мама, я хочу солдатиков!
Солдатики с дубинками прямо тут, но они энтузиазма у мальчика не вызывают.
- Я рыцарей хочу!
Эти точно не рыцари, хоть и в шлемах.
- Скажите, а где здесь можно гулять?
- Нигде, - спокойно отвечает омоновец.
«В Хельсинки», - вспоминаю я старую шутку.
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