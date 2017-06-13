В вагоне метро два мальчика и девочка.

Мальчик мальчику:

- Так ты точно не пойдешь?

- Ну экзамен пятнадцатого. А если пятнадцать суток?

- Да через три часа тебя выпустят, я тебе клянусь. Ну чего ты.

- Не.

- Вот Ромка настоящий друг. Я ему позвонил – на Пушке встретимся, он даже не спросил – куда? Зачем? Вот он настоящий друг.

Девочка улыбается молча. Девочки вообще мудрее, чем мальчики. Часто.

***

Но не всегда. На Тверской масштабная мать семейства фотографируется на фоне реконструкторского броневика. Справа, на мостовой, кого-то винтят. Вокруг немедленно вырастают, как грибы, фотографы. Масштабная мать начинает испытывать смутное беспокойство.

- Вася, смотри, там сколько снимают! Там интереснее, наверное! Вася, туда!

Масштабная мать крупной рысью, расталкивая фотографов, прет навстречу ОМОНу. Сзади семенит некрупный Вася.

***

- Говорили, тут молодежь будет, а тут опять ты, - говорит мне великий русский поэт Всеволод Олегович, который, кажется, уже где-то выпил. И мне нечего возразить.

Хотя молодежи в достатке.

***

Со стороны Пушкинской – толпа, все перекрыто, протестующие в гневе, прочие в растерянности.

- Мама, я хочу солдатиков!

Солдатики с дубинками прямо тут, но они энтузиазма у мальчика не вызывают.

- Я рыцарей хочу!

Эти точно не рыцари, хоть и в шлемах.

- Скажите, а где здесь можно гулять?

- Нигде, - спокойно отвечает омоновец.

«В Хельсинки», - вспоминаю я старую шутку.