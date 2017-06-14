На Сахарова появляется звук и появляется сцена, хотя все отказались их давать. Изумленного Рубанова (заявителя) винтят, но митинг не прекращают, а отдают(!) Волковой.

А то ж нафига надо отпускать народ с Сахарова, они ж на Тверскую попрутся.

То есть если я мэр, например... Не, тогда я слишком туп, не пойдет.

Если я умный советник мэра, вот. Тогда я настоятельно убеждаю одну из фирм связаться утром с Рубановым и под запись предложить ему говносцену и говнозвук.

Рубанов откажется - сольем запись в сми.

Рубанов согласится - ок, пусть крутится и проводит малочисленный митинг, технари и все на сцене - наши люди.

Обеспечить пропуск несогласованной заранее машины на площадку? Нивапрос, передайте майору трубочку.

Рубанову не нравятся посторонние на сцене?

Ну совсем прекрасно, ща всё будет.

== Рубанов сказал, что ему непонятны причины задержания. "Я единственный организатор митинга, здесь начали выступать какие-то люди, мне не известные, я попросил сотрудников полиции остановить это, сотрудники полиции вместо этого меня задержали" ==

— Сообщения о задержании Рубанова - в 15-30 уже появляется в лентах.

— UPD: твит Рубанова про задержание, 15:06

https://twitter.com/rrubanov/status/874236421263020033

«Полиция меня задержала чтобы дать выступить каким-то непонятным людям.»

— Твит ВВ об отсутствии воли у ФБК и открытии митинга - в 15-15.

Фубля.