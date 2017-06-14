На Сахарова появляется звук и появляется сцена, хотя все отказались их давать. Изумленного Рубанова (заявителя) винтят, но митинг не прекращают, а отдают(!) Волковой.
А то ж нафига надо отпускать народ с Сахарова, они ж на Тверскую попрутся.
То есть если я мэр, например... Не, тогда я слишком туп, не пойдет.
Если я умный советник мэра, вот. Тогда я настоятельно убеждаю одну из фирм связаться утром с Рубановым и под запись предложить ему говносцену и говнозвук.
Рубанов откажется - сольем запись в сми.
Рубанов согласится - ок, пусть крутится и проводит малочисленный митинг, технари и все на сцене - наши люди.
Обеспечить пропуск несогласованной заранее машины на площадку? Нивапрос, передайте майору трубочку.
Рубанову не нравятся посторонние на сцене?
Ну совсем прекрасно, ща всё будет.
== Рубанов сказал, что ему непонятны причины задержания. "Я единственный организатор митинга, здесь начали выступать какие-то люди, мне не известные, я попросил сотрудников полиции остановить это, сотрудники полиции вместо этого меня задержали" ==
— Сообщения о задержании Рубанова - в 15-30 уже появляется в лентах.
— UPD: твит Рубанова про задержание, 15:06
https://twitter.com/rrubanov/status/874236421263020033
«Полиция меня задержала чтобы дать выступить каким-то непонятным людям.»
— Твит ВВ об отсутствии воли у ФБК и открытии митинга - в 15-15.
Фубля.