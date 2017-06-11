|Даже многоумные методолги, которые будто бы сориентировались, и теперь вкачивают деньги, не знаю, в патриотический ли Телеграм или влогеров-активистов, уже выглядят безнадежно отставшими
Я по-прежнему не могу совсем четко определить это ощущение, но все эти протесты молодых его только усиливают. Совершенно не склонен (и даже против) к эпитетам в духе "удивительные совершенно" и "фантастически красивую девушку задерживают дагестанские полицейские" (к "дегенератам" тем более не склонен). Однако же отрицать, что коллективный Владимир Соловьев и пресс-служба Кремля с их комментариями о провокациях, проплаченности и всем том, о чем я слушал еще работая в "Газете.ру" в 2008 году, когда еще на Триумфалку два с половиной калеки ходили, вот именно сегодня выглядят максимально архаично и бесполезно. Даже многоумные методолги, которые будто бы сориентировались, и теперь вкачивают деньги, не знаю, в патриотический ли Телеграм или влогеров-активистов, уже выглядят безнадежно отставшими, будто в параллельной вселенной остались. Нерешительный Белый дом, Путин с его шутками, никому не нужная прямая линия – они и раньше-то казались архаичными, а теперь смотришь на них как на историю ("вот представьте, тогда, чтобы быть запечатленным на дагерротип, нужно было сидеть неподвижно до 40 минут!"). Возможно, дело просто в контрасте "вот молодые, вот устаревшие", который все обостряет, но в последнее время кажется, будто никакой революции-радикальной смены власти даже не будет нужно: просто в какой-то момент условный Кириенко, получающие гранты казаки, Дмитрий Киселев, Путин, все эти люди обнаружат, что у них не правительство-госканалы и истеблишмент, а клуб по интересам. Ну, типа тех, где собираются фанаты Warhammer 40k, красят фигурки, проводят осаду замка, космодесантники занимают стратегически важную высоту на углу игрового стола. А столица при этом давно уже в другом месте, пенсии распределяет совсем другое министерство. Это как студенческая игра в подводную лодку, когда вы запираетесь в квартире у друга, занавешиваете окна и пьете, а потом выходите на улицу, а там, не знаю, уже Первомай начался или там линейка школьная проходит или снег пошел.
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|14 июня
|Диалог о важном. Собеседники обозначены цифрами 1 и 2.
"1. На Ваш взгляд, вот это вот чем реально мотивировано? Юношеским драйвом и желанием побузить против взрослых? Разговорами в семье и предзаданной точкой зрения? Какими-то своими представлениями? Что этим ребятам до коррупции, если они, в принципе, могут получить хорошее образование и получить потом хорошую работу с большой зарплатой, могут стать предпринимателями, могут уехать на Запад и получить ещё образование там и там сделать бизнес или получить работу в корпорации? (ну и говорят пропагандистскими шаблонами Навального, да)
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|12 июня, некоторые политические и статистические итоги.
1. Это были самые массовые митинги за всю историю России, как по количеству городов, так и по количеству участников митингов в большинстве городов. Не только в сравнении с 26 марта, но и в сравнении в 2011-12 годами.
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|Мне кажется, многие это почувствовали вчера на Тверской -- возвращение флага и национального достоинства
Вчера в 12 дня я ̶б̶ы̶л̶ ̶н̶а̶ ̶Т̶в̶е̶р̶с̶к̶о̶й̶ летел на самолете в Лондон -- увы, так совпало и было запланировано задолго до. Улыбающиеся стюардессы Аэрофлота раздавали по случаю праздника российские флажки и я, поколебавшись, взял один. Какого хера, подумал я, 27 лет назад я ради этого флага и этого события получал щитом по роже и "демократизаторам" по ребрам от ОМОНа на той же самой Тверской, у несуществующего ныне "Интуриста", синяки заживали два месяца, так почему я должен отдавать сегодня этот флаг и эту страну каким-то упырям.
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|13 июня
|Решение перенести митинг с Сахарова на Тверскую было совершенно правильным
Навальный сел на месяц. И хочется сказать добрые слова в его адрес. Он сделал то, что я - обычный москвич - и хотел, чтобы кто-то сделал. А я хотел, чтобы 12 июня был возвращен его первоначальный смысл. Невозможно повлиять на мозг этого "крокодила власти", который превратил суверенитет РФ - в похабную развязность мидовских чиновников, в демонстрацию силы, в бредовые заявления, что "только одна Россия обладает суверенитетом, а остальные все никто. Но можно хотя бы показать в этот день, что реальный суверенитет прямо связан с гражданским состоянием общества и 12 июня - это праздник свободной России, которая когда-то "вышла из СССР" не для того, чтобы воссоздать заново душную атмосферу казенного государственного бреда, а для того, чтобы в результате пусть и длинного пути, но создать приемлемые формы государства, делающие жизнь человека достойной, самостоятельной.
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|Подготовка мирного митинга, а затем его перенос на пропутинское шествие - это чистой воды гапоновщин
Ладно. Начнем с хорошего. Вы не представляете, как мне надоело пережевывать это в тыща пятьсот миллионный раз, но, если надо - значит надо.
Итак. Хорошее.
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|Политика окончательно превратилась в шоу.
После вчерашнего дня у меня возникли совершенно иные чувства, нежели чем должны были бы возникнуть. Во-первых, я бы сказал, что политика окончательно превратилась в шоу. Вы видели, наверняка, в моей прямой трансляции, как винтили людей под вспышки сотен камер, смартфонов и прочих зубных щеток с видеокамерами. Да что говорить, я сам встал вчера на сторону журналистов и старался освещать этот процесс со стороны. И знаете, ничего нового. Всё как обычно.
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|По итогам Дня России - 2017
1) Если б нам, уходившим с баррикад победителями над тоталитарной империей в августе 91 кто-нибудь сказал, что четверть века спустя в России будет править хунта, мы бы даже не стали его бить. Мы бы просто поржали над убогим.
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|12 июня
| Типа столкнуть людей лбами.
Ну что – детишки были симпатичные и веселые. Нет, в натуре. Хорошие дети. Мудаку достались только. Вон, Баронова пишет, что в участках полно несовершеннолетних. И они исдят ждут когда мамка приедет, заберет. А что населфились , прикольно, движуха. И только взрослым людям понятно, какой все-таки Леша – исключительный подонок, который сделал все, чтобы этот веселый молодняк отправился не туда где было заявлено и разрешено, а туда куда было не только не разрешено, но и просто некрасиво идти. Типа столкнуть людей лбами. Можно сколько угодно говорить что столкнулись две силы «обыватели» которым наплевать на Лешу и они пришли с детьми реально отдохнуть и поглазеть и «революционеры», которы вписались по призыву лидера. ОК. А можно сказать что он нарочно столкнул одних нормальных горожан с другими такими же нормальными горожанами, потому что конфликт и винтилово было в данной ситуации запрограммировано. Для этого он врал врал и врал. И его люди – тоже. Зачем?
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|Я сегодня была в самом эпицентре событий, в 10 метрах от первых рамок с Пушкинской площади
Я сегодня была в самом эпицентре событий, в 10 метрах от первых рамок с Пушкинской площади. Вот что отчетливо увидела:
- уже банальность: это реально молодежный протест. Довольно много школьников старших классов и молодежи. Они веселые и бесстрашные, у них куча энергии, времени и наглости.
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|Вязка
Ну что ж, отчет о моих гуляниях по Тверской будет столь же краток, сколь и сами гулянья. Черт возьми, я все-таки недооценил тупость режима - когда наивно предполагал, что немногие протестанты-навальнисты просто затеряются в толпе фланирующих по Центру москвичей.
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|Власти пора бы понять, что сопротивление ходу истории бесполезно.
|Интернет на Тверской практически не работал, поэтому посты проходили с запозданием. Атмосфера была выдающаяся. Шоу с анимацией инсталляторов, прекрасная интеллигентная публика и затесавшиеся случайно на этот праздник непослушания, в ужасе сжимавшиеся при звуках "Россия без Путина". Гуляния переросли в протесты только потому, что появился ОМОН. Власти пора бы понять, что сопротивление ходу истории бесполезно.
|Задержано около 700 чел., и полиция еще не освободила Тверскую.
|в 13.00 на проспекте Сахарова было пусто, тихо, стерильно. В 14.00 нас на выходе из м.Охотный ряд встречали добросердечные полицейские, обеспечивавшие вход счастливых горожан на городской праздник. В 14.39 на повороте к Козицкому переулку - началось. Началось - и вот продолжается до сих пор. А сейчас уже семь часов. Задержано около 700 чел., и полиция еще не освободила Тверскую. Поначалу казалось, что у Навального в этот раз не удалось, но к вечеру получается, что опять удалось.
|Что ж, значит, сначала поеду на Сахарова
Что ж, значит, сначала поеду на Сахарова. Там будет много людей: противники законопроекта о реновации, которых я поддерживаю, и акция ОР "Бессменный полк".
А потом — на Тверскую отметить 12 июня в центре города. Там же у нас и офис. Если вы тоже будете там, очень советую скачать приложение "Красная кнопка": оно поможет адвокатам узнать о задержании.
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|Я считаю, что нельзя поступать с людьми как с солдатами, которые по звонку меняют один тип акции на другой
Поясню свою позицию. Я не боюсь идти на несанкционированные акции. Я на на них ходила, начиная с 1988 года, а некоторые (марши несогласных, стратегия 31) организовывала.
Я не против, соответственно, несанкционированных акций как таковых. Есть 31 статья конституции. Она имеет прямое действие.
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|Ночь, когда будут сданы карты
Сегодня ночью десятки тысяч граждан России будут решать для себя - выходить на акцию, которая точно не только не разрешена властью, но рассматривается ею как угроза своему существованию. И это не поэтическая гипербола, но прямо вытекает из истерического тона предупреждений потенциальным участникам о попытках дестабилизировать существующий порядок.
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|Лёша правильно делает, что троллит мэрию переносом акции наТверскую
Лёша правильно делает, что троллит мэрию переносом акции наТверскую. Показать всем, кто хозяин в городе - дорогого стоит. Пусть попробуют винтить прямо на Тверской во время всеобщих гуляний - а гуляния должны удасться на славу: в МСК плюс 22 без дождя. Есть большой шанс, что кремлевцы не будут устраивать скандал из-за винтилова под тысячи камер и предпочтут сглотнуть.
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|Навальный идет на обострение. И другого пути у него нет
Навальный идет на обострение. И другого пути у него нет
Впрочем, на это же обострение играют и те кукловоды, у которых сдают нервы и терпение дождаться решений по проблеме 2018.
Власть предложила концепцию мудрого и понимающего деда, а кому очень нужен образ злого и кровавого царя.
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|Зачем власть так повела себя с организацией митинга на Сахарова?
Зачем власть так повела себя с организацией митинга на Сахарова? В чем была проблема разрешить звук и экраны, потерпеть несколько часов нелицеприятные выступления на аудиторию 30-35 тысяч человек и как-нибудь пережить красивые панорамные фотографии огромной триколорной толпы, снятые с коптеров?
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|Завтра это нельзя пропустить
|это будет неимоверный день, друзья, вот что очевидно. завтра это нельзя пропустить. Сюжет в следующем: власти, чтобы не дать Навальному выйти на Тверскую, решили провести там шествие военно-исторических реконструкторов. Он согласился на Сахарова, но там не дали смонтировать сцену и он позвал всех пойти на Тверскую. Таким образом, завтра московские власти получат на Тверской и вокруг - одновременно кучу коней, наших добрых знакомых в виде солдат Преображенского полка, гвардейцев 1-й мировой, 10 тысяч бойцов Росгвардии и еще 100 тысяч горожан впридачу. Никогда еще московским властям не удавалось создать такой атмосферы свободы, всеобщего праздника и братания молодежи Навального с "преображенцами" военно-исторического общества. ("Среди задержанных были маркитантки, кони, несколько сотрудников Росгвардии, ошибочно принятых за реконструкторов и правозащитник Давидис...").
|Есть у меня ощущение, что Тверскую завтра просто перекроют эдак с 8 утра
Есть у меня ощущение, что Тверскую завтра просто перекроют эдак с 8 утра. Просто поставят Камазы и оцепление. Официальные празднования там отменят по "техническим причинам", в связи с угрозой теракта, из-за возможных провокаций, инопланетян или ещё по какой-то причине. Смешаться потокам обывателей и Навального (которого традиционно примут в метро) не дадут. Люди разбредутся по бульварам, к Белорусской. Там тоже непонятно, что в итоге выйдет, но хотя бы официозный праздник не станет гуляниями Навального. В любом случае, картинка будет смазана - праздник в центре по-любому пройдёт при огромном скоплении полиции, космонавтов, автозаков и прочих чисто праздничных атрибутов.
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|Как отцы города сами себя перехитрили
Теперь надо полностью перекрывать Тверскую или зверски "винтить" тысячи мирно прогуливающихся обывателей. В национальный праздник. Под прицелом сотен камер. Позор на весь мир.
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|11 июня
|Это будет дешевле винтилова на Тверской
|у кремлёвских парней есть ещё часов 10, чтоб самим подвезти экраны и звукоаппаратуру на пр.Сахарова. Это будет дешевле винтилова на Тверской
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|МОСКВА: завтра мирно выходим на Тверскую улицу
Уф.. Делали всё, что могли, чтобы не писать этот пост и не выпускать срочное видео.
Однако мы недооценили, насколько плотно сейчас власть может давить на любой бизнес. Писал вчера о том, как запрещают любым подрядчикам ставить нам сцену и звук. Писал сегодня.
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|завтра состоится митинг против мерзких кровососов, ненасытных мироедов, наглых взяточников, жирных хапуг
Уважаемые несносные москвичи и им сочуствующие, ссс, бессовестных мздоимцев, подлых казнокрадов, гнусных живоглотов, отвратных шкуродеров и прочих гадских сволочей, где наипервейшие аспиды – это наши с вами реноваторы, не пропустите, пожалуйста, это богоугодное культмассовое мероприятие.
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