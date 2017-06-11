Я по-прежнему не могу совсем четко определить это ощущение, но все эти протесты молодых его только усиливают. Совершенно не склонен (и даже против) к эпитетам в духе "удивительные совершенно" и "фантастически красивую девушку задерживают дагестанские полицейские" (к "дегенератам" тем более не склонен). Однако же отрицать, что коллективный Владимир Соловьев и пресс-служба Кремля с их комментариями о провокациях, проплаченности и всем том, о чем я слушал еще работая в "Газете.ру" в 2008 году, когда еще на Триумфалку два с половиной калеки ходили, вот именно сегодня выглядят максимально архаично и бесполезно. Даже многоумные методолги, которые будто бы сориентировались, и теперь вкачивают деньги, не знаю, в патриотический ли Телеграм или влогеров-активистов, уже выглядят безнадежно отставшими, будто в параллельной вселенной остались. Нерешительный Белый дом, Путин с его шутками, никому не нужная прямая линия – они и раньше-то казались архаичными, а теперь смотришь на них как на историю ("вот представьте, тогда, чтобы быть запечатленным на дагерротип, нужно было сидеть неподвижно до 40 минут!"). Возможно, дело просто в контрасте "вот молодые, вот устаревшие", который все обостряет, но в последнее время кажется, будто никакой революции-радикальной смены власти даже не будет нужно: просто в какой-то момент условный Кириенко, получающие гранты казаки, Дмитрий Киселев, Путин, все эти люди обнаружат, что у них не правительство-госканалы и истеблишмент, а клуб по интересам. Ну, типа тех, где собираются фанаты Warhammer 40k, красят фигурки, проводят осаду замка, космодесантники занимают стратегически важную высоту на углу игрового стола. А столица при этом давно уже в другом месте, пенсии распределяет совсем другое министерство. Это как студенческая игра в подводную лодку, когда вы запираетесь в квартире у друга, занавешиваете окна и пьете, а потом выходите на улицу, а там, не знаю, уже Первомай начался или там линейка школьная проходит или снег пошел. развернуть>>