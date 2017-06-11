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Посты по теме
Что случилось на Сахарова
Что случилось на Сахарова
www.facebook.com
14.06 01:51 |  число просмотров 1854
На Сахарова появляется звук и появляется сцена, хотя все отказались их давать. Изумленного Рубанова (заявителя) винтят, но митинг не прекращают, а отдают(!) Волковой
 
Командир "Беркута" Сергей Кусюк
Командир "Беркута" Сергей Кусюк
blogАлександр Тверской
14.06 01:36 |  число просмотров 1432
Он руководил разгоном протестующих на Майдане. Теперь но занимается тем же самым в Москве
 
Возвращение флага и национального достоинства
Возвращение флага и национального достоинства
blogSergei Medvedev
14.06 00:15 |  число просмотров 1126
Происходит точно то же самое, что на Майдане -- соединение патриотизма с оппозиционной повесткой в умах молодежи или попросту -- рождение гражданской нации
 
Почитала твитор и невероятно взбесилась
Почитала твитор и невероятно взбесилась
blogSasha Popova
13.06 20:25 |  число просмотров 1488
Оказывается в 2017м году ещё кому-то надо объяснять, что люди имеют право собираться мирно и без оружия и их не должен бл**ь пи**ить ОМОН
 
Праздник 12 июня впервые обрёл свой смысл
Праздник 12 июня впервые обрёл свой смысл
blogПетр Щедровицкий
13.06 14:02 |  число просмотров 1715
С сожалением приходится констатировать, что восстановление управляемости событий ещё возможно, но, учитывая социо-культурные реалии современной России, очень маловероятно
 
Репортажи по теме
12 июня, Тверская
12 июня, Тверская
14.06 01:05 | число просмотров 716
blognl
 
Задержания на Тверской
Задержания на Тверской
13.06 13:56 | число просмотров 765
blogavmalgin
 
Москва. Тверская. День России
Москва. Тверская. День России
12.06 23:48 | число просмотров 1007
navalny.feldman.photo
 
Статьи по теме
Путин против уточки: почему план кампании 2018 года уже устарел
Путин против уточки: почему план кампании 2018 года уже устарел
Константин Гаазе
16.06 11:11 |  число просмотров 18
План избирательной кампании 2018 года уже устарел. Он еще не написан, не придуман, не сверстан, не обсчитан, но он уже устарел. Понятно одно. Победы не будет.
 
"Нам говорили, что мы все переодетые бюджетники, матом крыли"
"Нам говорили, что мы все переодетые бюджетники, матом крыли"
Записали Павел Мерзликин и Саша Сулим
15.06 18:52 |  число просмотров 156
Участники фестиваля реконструкторов — о том, как они оказались в самом центре московской акции протеста 12 июня
 
Сколько у Навального дивизий
Сколько у Навального дивизий
Сергей Шелин
14.06 09:11 |  число просмотров 392
Пора называть уличных демонстрантов не «протестующими», а желающими сменить режим. Навальный же — человек, который хочет новый режим возглавить.
 
«Первый канал»: Акция оппозиции прошла на проспекте Сахарова, и на нее никто не пришел
«Первый канал»: Акция оппозиции прошла на проспекте Сахарова, и на нее никто не пришел
Ива Цой
12.06 20:45 |  число просмотров 499
В выпуске новостей, который транслировался на «Первом канале» в 15:00, ни слова не сказали про антикоррупционный митинг на Тверской улице. При этом показали кадры полупустого проспекта Сахарова, где «на санкционированный митинг собрались около тысячи человек».
 
Тексты дня по теме
Сегодняшние наблюдения
Сегодняшние наблюдения
12.06 22:47 | число просмотров 1495
blogИван Давыдов
- Скажите, а где здесь можно гулять? - Нигде, - спокойно отвечает омоновец. «В Хельсинки», - вспоминаю я старую шутку.
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#Надоел
30.04 13:23 | число просмотров 3406 число постов 6
В соцсетях подводят итоги акции "Открытой России" #Надоел, участники которой выступали против выдвижения Путина на очередной президентский срок
 
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Митинг 12 июня <код для ЖЖ>
Митинг 12 июня

12 июня во многих городах прошли антикоррупционные митинги, инициированные Алексеем Навальным. В Москве и Санкт-Петербурге задержаны сотни людей.
Создан: 11.06.2017 10:24, обновлен: 15.06.2017 18:41
Просмотров: 4354
Теги:
15 июня
Даже многоумные методолги, которые будто бы сориентировались, и теперь вкачивают деньги, не знаю, в патриотический ли Телеграм или влогеров-активистов, уже выглядят безнадежно отставшимиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/grigory.tumanov/blogGrigory Tumanov
15.06. 17:27
Я по-прежнему не могу совсем четко определить это ощущение, но все эти протесты молодых его только усиливают. Совершенно не склонен (и даже против) к эпитетам в духе "удивительные совершенно" и "фантастически красивую девушку задерживают дагестанские полицейские" (к "дегенератам" тем более не склонен). Однако же отрицать, что коллективный Владимир Соловьев и пресс-служба Кремля с их комментариями о провокациях, проплаченности и всем том, о чем я слушал еще работая в "Газете.ру" в 2008 году, когда еще на Триумфалку два с половиной калеки ходили, вот именно сегодня выглядят максимально архаично и бесполезно. Даже многоумные методолги, которые будто бы сориентировались, и теперь вкачивают деньги, не знаю, в патриотический ли Телеграм или влогеров-активистов, уже выглядят безнадежно отставшими, будто в параллельной вселенной остались. Нерешительный Белый дом, Путин с его шутками, никому не нужная прямая линия – они и раньше-то казались архаичными, а теперь смотришь на них как на историю ("вот представьте, тогда, чтобы быть запечатленным на дагерротип, нужно было сидеть неподвижно до 40 минут!"). Возможно, дело просто в контрасте "вот молодые, вот устаревшие", который все обостряет, но в последнее время кажется, будто никакой революции-радикальной смены власти даже не будет нужно: просто в какой-то момент условный Кириенко, получающие гранты казаки, Дмитрий Киселев, Путин, все эти люди обнаружат, что у них не правительство-госканалы и истеблишмент, а клуб по интересам. Ну, типа тех, где собираются фанаты Warhammer 40k, красят фигурки, проводят осаду замка, космодесантники занимают стратегически важную высоту на углу игрового стола. А столица при этом давно уже в другом месте, пенсии распределяет совсем другое министерство. Это как студенческая игра в подводную лодку, когда вы запираетесь в квартире у друга, занавешиваете окна и пьете, а потом выходите на улицу, а там, не знаю, уже Первомай начался или там линейка школьная проходит или снег пошел.
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14 июня
Диалог о важном. Собеседники обозначены цифрами 1 и 2.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007811864378blogValery Solovei
14.06. 23:39
"1. На Ваш взгляд, вот это вот чем реально мотивировано? Юношеским драйвом и желанием побузить против взрослых? Разговорами в семье и предзаданной точкой зрения? Какими-то своими представлениями? Что этим ребятам до коррупции, если они, в принципе, могут получить хорошее образование и получить потом хорошую работу с большой зарплатой, могут стать предпринимателями, могут уехать на Запад и получить ещё образование там и там сделать бизнес или получить работу в корпорации? (ну и говорят пропагандистскими шаблонами Навального, да)
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12 июня, некоторые политические и статистические итоги. ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/leonid.m.volkov/blogЛеонид Волков
14.06. 09:10
1. Это были самые массовые митинги за всю историю России, как по количеству городов, так и по количеству участников митингов в большинстве городов. Не только в сравнении с 26 марта, но и в сравнении в 2011-12 годами.
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Мне кажется, многие это почувствовали вчера на Тверской -- возвращение флага и национального достоинствассылка на данный пост
https://www.facebook.com/sergei.medvedev3/blogSergei Medvedev
14.06. 00:03
Вчера в 12 дня я ̶б̶ы̶л̶ ̶н̶а̶ ̶Т̶в̶е̶р̶с̶к̶о̶й̶ летел на самолете в Лондон -- увы, так совпало и было запланировано задолго до. Улыбающиеся стюардессы Аэрофлота раздавали по случаю праздника российские флажки и я, поколебавшись, взял один. Какого хера, подумал я, 27 лет назад я ради этого флага и этого события получал щитом по роже и "демократизаторам" по ребрам от ОМОНа на той же самой Тверской, у несуществующего ныне "Интуриста", синяки заживали два месяца, так почему я должен отдавать сегодня этот флаг и эту страну каким-то упырям.
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13 июня
Решение перенести митинг с Сахарова на Тверскую было совершенно правильнымссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=1367268883blogАлександр Морозов
13.06. 23:46
Навальный сел на месяц. И хочется сказать добрые слова в его адрес. Он сделал то, что я - обычный москвич - и хотел, чтобы кто-то сделал. А я хотел, чтобы 12 июня был возвращен его первоначальный смысл. Невозможно повлиять на мозг этого "крокодила власти", который превратил суверенитет РФ - в похабную развязность мидовских чиновников, в демонстрацию силы, в бредовые заявления, что "только одна Россия обладает суверенитетом, а остальные все никто. Но можно хотя бы показать в этот день, что реальный суверенитет прямо связан с гражданским состоянием общества и 12 июня - это праздник свободной России, которая когда-то "вышла из СССР" не для того, чтобы воссоздать заново душную атмосферу казенного государственного бреда, а для того, чтобы в результате пусть и длинного пути, но создать приемлемые формы государства, делающие жизнь человека достойной, самостоятельной.
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Подготовка мирного митинга, а затем его перенос на пропутинское шествие - это чистой воды гапоновщинссылка на данный пост
https://www.facebook.com/babchenkoa/blogАркадий Бабченко
13.06. 23:33
Ладно. Начнем с хорошего. Вы не представляете, как мне надоело пережевывать это в тыща пятьсот миллионный раз, но, если надо - значит надо. Итак. Хорошее.
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Политика окончательно превратилась в шоу.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/petunder/blogПетр Шкуматов
13.06. 15:45
После вчерашнего дня у меня возникли совершенно иные чувства, нежели чем должны были бы возникнуть. Во-первых, я бы сказал, что политика окончательно превратилась в шоу. Вы видели, наверняка, в моей прямой трансляции, как винтили людей под вспышки сотен камер, смартфонов и прочих зубных щеток с видеокамерами. Да что говорить, я сам встал вчера на сторону журналистов и старался освещать этот процесс со стороны. И знаете, ничего нового. Всё как обычно.
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По итогам Дня России - 2017ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/mtimonov/blogМихаил Тимонов
13.06. 01:57
1) Если б нам, уходившим с баррикад победителями над тоталитарной империей в августе 91 кто-нибудь сказал, что четверть века спустя в России будет править хунта, мы бы даже не стали его бить. Мы бы просто поржали над убогим.
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12 июня
Типа столкнуть людей лбами.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/igor.maltsev.9/blogИгорь Мальцев
12.06. 23:13
Ну что – детишки были симпатичные и веселые. Нет, в натуре. Хорошие дети. Мудаку достались только. Вон, Баронова пишет, что в участках полно несовершеннолетних. И они исдят ждут когда мамка приедет, заберет. А что населфились , прикольно, движуха. И только взрослым людям понятно, какой все-таки Леша – исключительный подонок, который сделал все, чтобы этот веселый молодняк отправился не туда где было заявлено и разрешено, а туда куда было не только не разрешено, но и просто некрасиво идти. Типа столкнуть людей лбами. Можно сколько угодно говорить что столкнулись две силы «обыватели» которым наплевать на Лешу и они пришли с детьми реально отдохнуть и поглазеть и «революционеры», которы вписались по призыву лидера. ОК. А можно сказать что он нарочно столкнул одних нормальных горожан с другими такими же нормальными горожанами, потому что конфликт и винтилово было в данной ситуации запрограммировано. Для этого он врал врал и врал. И его люди – тоже. Зачем?
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Я сегодня была в самом эпицентре событий, в 10 метрах от первых рамок с Пушкинской площадиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/marina.litvinovich/blogMarina Litvinovich
12.06. 23:11
Я сегодня была в самом эпицентре событий, в 10 метрах от первых рамок с Пушкинской площади. Вот что отчетливо увидела: - уже банальность: это реально молодежный протест. Довольно много школьников старших классов и молодежи. Они веселые и бесстрашные, у них куча энергии, времени и наглости.
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Вязкассылка на данный пост
https://www.facebook.com/alexey.roshchin/blogАлексей Рощин
12.06. 23:10
Ну что ж, отчет о моих гуляниях по Тверской будет столь же краток, сколь и сами гулянья. Черт возьми, я все-таки недооценил тупость режима - когда наивно предполагал, что немногие протестанты-навальнисты просто затеряются в толпе фланирующих по Центру москвичей.
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Власти пора бы понять, что сопротивление ходу истории бесполезно.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/sergey.romanchuk.9/blogSergey Romanchuk
12.06. 22:44
Интернет на Тверской практически не работал, поэтому посты проходили с запозданием. Атмосфера была выдающаяся. Шоу с анимацией инсталляторов, прекрасная интеллигентная публика и затесавшиеся случайно на этот праздник непослушания, в ужасе сжимавшиеся при звуках "Россия без Путина". Гуляния переросли в протесты только потому, что появился ОМОН. Власти пора бы понять, что сопротивление ходу истории бесполезно.
Задержано около 700 чел., и полиция еще не освободила Тверскую. ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=1367268883blogАлександр Морозов
12.06. 20:31
в 13.00 на проспекте Сахарова было пусто, тихо, стерильно. В 14.00 нас на выходе из м.Охотный ряд встречали добросердечные полицейские, обеспечивавшие вход счастливых горожан на городской праздник. В 14.39 на повороте к Козицкому переулку - началось. Началось - и вот продолжается до сих пор. А сейчас уже семь часов. Задержано около 700 чел., и полиция еще не освободила Тверскую. Поначалу казалось, что у Навального в этот раз не удалось, но к вечеру получается, что опять удалось.
Что ж, значит, сначала поеду на Сахаровассылка на данный пост
https://www.facebook.com/dgudkov/blogDmitry Gudkov
12.06. 11:20
Что ж, значит, сначала поеду на Сахарова. Там будет много людей: противники законопроекта о реновации, которых я поддерживаю, и акция ОР "Бессменный полк". А потом — на Тверскую отметить 12 июня в центре города. Там же у нас и офис. Если вы тоже будете там, очень советую скачать приложение "Красная кнопка": оно поможет адвокатам узнать о задержании.
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Я считаю, что нельзя поступать с людьми как с солдатами, которые по звонку меняют один тип акции на другойссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000976634979blogЮлия Галямина
12.06. 11:19
Поясню свою позицию. Я не боюсь идти на несанкционированные акции. Я на на них ходила, начиная с 1988 года, а некоторые (марши несогласных, стратегия 31) организовывала. Я не против, соответственно, несанкционированных акций как таковых. Есть 31 статья конституции. Она имеет прямое действие.
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Ночь, когда будут сданы картыссылка на данный пост
https://www.facebook.com/ihlov.evgenij/blogИхлов Евгений
12.06. 01:15
Сегодня ночью десятки тысяч граждан России будут решать для себя - выходить на акцию, которая точно не только не разрешена властью, но рассматривается ею как угроза своему существованию. И это не поэтическая гипербола, но прямо вытекает из истерического тона предупреждений потенциальным участникам о попытках дестабилизировать существующий порядок.
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Лёша правильно делает, что троллит мэрию переносом акции наТверскуюссылка на данный пост
https://www.facebook.com/perceptron11/blogFedor Kuznetsov
12.06. 01:11
Лёша правильно делает, что троллит мэрию переносом акции наТверскую. Показать всем, кто хозяин в городе - дорогого стоит. Пусть попробуют винтить прямо на Тверской во время всеобщих гуляний - а гуляния должны удасться на славу: в МСК плюс 22 без дождя. Есть большой шанс, что кремлевцы не будут устраивать скандал из-за винтилова под тысячи камер и предпочтут сглотнуть.
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Навальный идет на обострение. И другого пути у него нет ссылка на данный пост
https://t.me/russica2/blogНезыгарь
12.06. 01:10
Навальный идет на обострение. И другого пути у него нет Впрочем, на это же обострение  играют и те кукловоды, у которых сдают нервы и терпение дождаться решений по проблеме 2018. Власть предложила концепцию мудрого и понимающего деда, а кому очень нужен образ злого и кровавого царя.
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Зачем власть так повела себя с организацией митинга на Сахарова?ссылка на данный пост
https://t.me/metodi4ka/blogmetodi4ka
12.06. 01:04
Зачем власть так повела себя с организацией митинга на Сахарова? В чем была проблема разрешить звук и экраны, потерпеть несколько часов нелицеприятные выступления на аудиторию 30-35 тысяч человек и как-нибудь пережить красивые панорамные фотографии огромной триколорной толпы, снятые с коптеров?
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Завтра это нельзя пропуститьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=1367268883blogАлександр Морозов
12.06. 00:58
это будет неимоверный день, друзья, вот что очевидно. завтра это нельзя пропустить. Сюжет в следующем: власти, чтобы не дать Навальному выйти на Тверскую, решили провести там шествие военно-исторических реконструкторов. Он согласился на Сахарова, но там не дали смонтировать сцену и он позвал всех пойти на Тверскую. Таким образом, завтра московские власти получат на Тверской и вокруг - одновременно кучу коней, наших добрых знакомых в виде солдат Преображенского полка, гвардейцев 1-й мировой, 10 тысяч бойцов Росгвардии и еще 100 тысяч горожан впридачу. Никогда еще московским властям не удавалось создать такой атмосферы свободы, всеобщего праздника и братания молодежи Навального с "преображенцами" военно-исторического общества. ("Среди задержанных были маркитантки, кони, несколько сотрудников Росгвардии, ошибочно принятых за реконструкторов и правозащитник Давидис...").
Есть у меня ощущение, что Тверскую завтра просто перекроют эдак с 8 утрассылка на данный пост
https://t.me/PlushevChannel/blogАлександр Плющев
12.06. 00:55
Есть у меня ощущение, что Тверскую завтра просто перекроют эдак с 8 утра. Просто поставят Камазы и оцепление. Официальные празднования там отменят по "техническим причинам", в связи с угрозой теракта, из-за возможных провокаций, инопланетян или ещё по какой-то причине. Смешаться потокам обывателей и Навального (которого традиционно примут в метро) не дадут. Люди разбредутся по бульварам, к Белорусской. Там тоже непонятно, что в итоге выйдет, но хотя бы официозный праздник не станет гуляниями  Навального. В любом случае, картинка будет смазана - праздник в центре по-любому пройдёт при огромном скоплении полиции, космонавтов, автозаков и прочих чисто праздничных атрибутов.
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Как отцы города сами себя перехитрилиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007811864378blogValery Solovei
12.06. 00:48
Теперь надо полностью перекрывать Тверскую или зверски "винтить" тысячи мирно прогуливающихся обывателей. В национальный праздник. Под прицелом сотен камер. Позор на весь мир.
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11 июня
Это будет дешевле винтилова на Тверскойссылка на данный пост
https://www.facebook.com/gleb.pavlovsky/blogGleb Pavlovsky
11.06. 23:46
у кремлёвских парней есть ещё часов 10, чтоб самим подвезти экраны и звукоаппаратуру на пр.Сахарова. Это будет дешевле винтилова на Тверской
МОСКВА: завтра мирно выходим на Тверскую улицуссылка на данный пост
https://navalny.com/blogNavalny
11.06. 23:28
Уф.. Делали всё, что могли, чтобы не писать этот пост и не выпускать срочное видео. Однако мы недооценили, насколько плотно сейчас власть может давить на любой бизнес. Писал вчера о том, как запрещают любым подрядчикам ставить нам сцену и звук. Писал сегодня.
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завтра состоится митинг против мерзких кровососов, ненасытных мироедов, наглых взяточников, жирных хапугссылка на данный пост
https://t.me/sergemakko/blogХ.РЕНОВАЦИЯ
11.06. 18:13
Уважаемые несносные москвичи и им сочуствующие, ссс, бессовестных мздоимцев, подлых казнокрадов, гнусных живоглотов, отвратных шкуродеров и прочих гадских сволочей, где наипервейшие аспиды – это наши с вами реноваторы, не пропустите, пожалуйста, это богоугодное культмассовое мероприятие.
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Цитаты
" Прокуратура предупреждает людей об опасности гуляний на Тверской, где мэрия Москвы объявила 12 июня народные гулянья. Так выглядит паника. "
12.06
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