Вчера прилетела, почитала твитор и невероятно взбесилась.

Оказывается в 2017м году ещё кому-то надо объяснять что люди имеют право собираться мирно и без оружия и их не должен блядь пиздить ОМОН.

На что мне ответили (знакомые ответили, что печально вдвойне) что мол вот если не хочешь быть в малочисленной оппозиции, то да, объясняй.

Т.е. взрослым людям нужно объяснять что менты не должны пиздить безоружных людей не совершающих правонарушений?

Или нужно объяснять что человек должен иметь право выйти на митинг в своей стране?

Или что мы пока еще не Северная Корея (хотя семимильными шагами догоняем)

Если вам нужно объяснять (и вы их все равно не понимаете) настолько очевидные вещи, то спасибо, я останусь с меньшинством.

Для тех кто в танке: люди выходят не за Навального, люди выходят прежде всего за себя.

(Хотя к Навальному, которого я кстати, не жаловала, проникаюсь все большим уважением)

И да, школьники и студенты могут выходить на митинги, им жить в этой стране, когда вы все свалите такие умные.

И их (сюрприз!) тоже не должны пиздить впятером вооруженные дубинками лбы.

Про "пошли туда куда не согласовали" блядь, половина задержаний были когда люди просто шли по улице или стояли на тротуаре. С хуев ли люди в государственный праздник не могут пройти где хотят?!

Навального вообще задержали в подъезде ПОТОМУ ЧТО ИЗ ДОМА ВЫШЕЛ И СРАЗУ ВИНОВАТ.

Я уже реально не знаю как надо объяснить что нынешнее положение вещей в корне неправильно.

Менты толпой задерживают 10летнего ребенка за Шекспира, а ну это мамка далеко гуляла.

Менты винтят мамашку продающую укроп с младенцем - сама виновата, дайте ей по башке!

Сносят не аварийные дома- ну нехуй было жить там, покупайте в новых домах или в строящемся (ой наебали и не дали не жилья не денег? ну тоже сами виноваты)

Если ты показываешь пресс-карту и тебя все равно уносят в автозак, ах значит пресс-карта не такая, нехуй журналистом работать вообще, зря не заберут.

В России ты виноват априори.

Вышел на улицу- сразу виноват. И если вам, взрослым людям, способным найти источники информации не ограничивающиеся первым каналом и НТВ, нужно объяснять что это как-то не круто, то вы больны.

И меня тошнит от такого говноедства. Просто тошнит.