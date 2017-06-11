Это, дружочки мои, настоящий сайт прокуратуры Ярославской области. Не фотошоп. Смотрю на него своими глазами.

И публикация:

И ссылка на неё с главной страницы:

Это они так посмеиваются над нами. Наверное, сам Чайка придумал. Или его сын Артём — российский миллиардер. Или его сын Игорь — другой российский миллиардер.

Придумали и смеялись: вот как мы их.

И мне кажется, они это даже не удалят с привычным «май аккаунт воз хакт». А зачем?

Если не выйдем завтра на улицы, то, значит, соглашаемся с тем, что вот такая в России прокуратура будет всегда. Такие «правоохранители».

Найдите здесь свой город и выходите.