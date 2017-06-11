|Скорее мы вас посадим, а не Димона
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11.06 11:05 | 619
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Это, дружочки мои, настоящий сайт прокуратуры Ярославской области. Не фотошоп. Смотрю на него своими глазами.
И публикация:
И ссылка на неё с главной страницы:
Это они так посмеиваются над нами. Наверное, сам Чайка придумал. Или его сын Артём — российский миллиардер. Или его сын Игорь — другой российский миллиардер.
Придумали и смеялись: вот как мы их.
И мне кажется, они это даже не удалят с привычным «май аккаунт воз хакт». А зачем?
Если не выйдем завтра на улицы, то, значит, соглашаемся с тем, что вот такая в России прокуратура будет всегда. Такие «правоохранители».
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