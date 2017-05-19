  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
Сюжеты
Отзыв зелёнки
2.05 число просмотров 2761 число записей 9
 
Чашка Веллера
2.05 число просмотров 3227 число записей 5
 
#Надоел
30.04 число просмотров 2477 число записей 6
 
Нежелательная Россия
28.04 число просмотров 476 число записей 1
 
Дискредитация Навального
20.04 число просмотров 3314 число записей 16
 
все записи
 
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
(Х)Реновация
14.05 число просмотров 8000 число записей 45
 
Президент Макрон
8.05 число просмотров 4318 число записей 18
 
Чашка Веллера
2.05 число просмотров 3227 число записей 5
 
Новый Эммануэль
8.05 число просмотров 3086 число записей 8
 
Отзыв зелёнки
2.05 число просмотров 2761 число записей 9
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Как Алишер Бурханович развивает Интернет
Как Алишер Бурханович развивает Интернет 19.05 10:20 число просмотров 587
dolboeb
 
Изумительно мощно выступил сегодня с утра Алишер Бурханович Усманов в соцсети ВКонтакте.

«Я всё же решил необходимым сделать для себя это видеообращение к тем людям, которые, возможно, пока ещё думают, что ты говоришь правду. Их мнение для меня важно, тем более что к Интернету я имею гораздо более глубокое отношение, чем ты. Я его не пользую, я его развиваю».
Не очень хорошо у ташкентско-лондонского олигарха с велик-могучим русским языком, зато сколько воздуха, какая экспрессия. Я даже два раза посмотрел это замечательное кино.

Правда, навскидку из дебютного ролика видеоблоггера Усманова не очень понятно, как можно «развивать» Интернет, с таким демонстративным презрением относясь и к его пользователям, и к таким его классическим законам, как «эффект Стрейзанд», не говоря уже о самом успешном российском интернет-политике.

Но в принципе о том, как Усманов развивает свой крупнейший интернет-актив, лучше любых слов рассказывает график, приведённый ниже. На всякий случай, поясню, что на нём изображено.

Как мы помним, развод Алишера Бурхановича с Юрием Бенционовичем несколько лет назад сопровождался разменом акций, находившихся в их совместном владении. То есть Усманов патриотичненько отдал свалившему с концами в Калифорнию Мильнеру все американские активы (прежде всего, значительный пакет акций Facebook), а себе забрал мильнеровскую долю в Mail.Ru Group, став её единственным и главным мажоритарием. Вот и посмотрим, какова была дальнейшая судьба тех и других акций.

Тот самый случай, когда простенькая картинка нагляднее тысячи умных слов. Красным цветом показана судьба Фейсбука, откуда Усманов вышел, а синим — судьба Mail.Ru Group, куда он аж трижды вошёл — сначала с Мильнером, потом вместо Мильнера, а в итоге слил её со своим же МегаФоном. Отдельно следует отметить, что за всё время нахождения холдинга в руках Усманова он ни на неделю не прекращал скупку долей в различных российских интернет-активах. То есть число юрлиц, которые ныне входят в эту группу, за эти годы значительно выросло. А капитализация, тем не менее, продолжала и продолжает падать по мере «развития». Лучше б он свой Интернет «пользовал», ей Богу, чем так развивать.

При этом никому же не приходит в голову сомневаться, что Алишер Бурханович — крайне успешный бизнесмен. Меж тем, график подсказывает, что его размен с Мильнером был катастрофически нелепым деловым решением. Акции, от которых Усманов избавился, выросли в цене почти что вчетверо, а те, что он приобрёл, подешевели на четверть. И ни на какой форс-мажор этой неприятности не спишешь: любой здравомыслящий инвестор после духоподъёмных новостей про #Крымнаш и бешеный принтер поспешил выйти из российских ценных бумаг. Для такого решения совершенно не нужно быть ни Альбертом Эйнштейном, ни Уорреном Баффетом, ни многократным чемпионом Англии, России и Узбекистана по подъёму бабла в рывке. Достаточно прочитать хотя бы проспекты эмиссии Яндекса и той же Mail.Ru Group, где инвесторов прямым текстом предупреждали о страновых рисках, связанных со спецификой поведения российских властей на интернет-рынке. Не могли не предупреждать, потому что утаивание такой существенной информации от инвесторов по американским законам чревато и уголовным преследованием, и миллиардными гражданскими исками. Как же мог такой ушлый делец, как Алишер Бурханович, не внять своим собственным предупреждениям?!

Ответ на этот вопрос стоит поискать в материалах Люблинского суда, где сегодня прошло предварительное заседание по иску Усманова к Навальному, а также в том самом ролике «Он вам не Димон», который является предметом этого иска. Конечно же, Алишер Бурханович прекрасно понимал, какая судьба ждёт российские и американские ценные бумаги после Крыма и войны на Украине. То, что в случае обычного биржевого игрока было бы очень плохим бизнесовым решением, в случае нашего начинающего видеоблоггера являлось просто частью правил игры. Той же самой игры, в рамках которой случился и его сказочно выгодный «обмен землями» с благотворительным фондом Ильи Елисеева, и его комичный иск в Люблинском суде, и демонстративный сброс акций Apple в знак протеста против политики США. Есть в России такие активы, инвестировать в которые много выгодней, чем в любой Фейсбук или Теслу. А как они выглядят и называются, можно посмотреть в ролике Алексея Навального «Он вам не Димон».
 
Обсудить в блоге автора
 
Сюжет по теме
Видеоблогер Алишер Усманов Видеоблогер Алишер Усманов
19.05 09:08 | число просмотров 882 число постов 11
Миллиардер Алишер Усманов записал видео обращение к Алексею Навальному, в котором обвинил его во лжи и назвал уголовником, неучем и негодяем
Посты дня
Даю справку
blogSergei Shchetinin    19.05 14:29 |  число просмотров 1016
Даю справку Тут народ активно интересуется, так за что же сидел Усманов: за изнасилование ИЛИ за вымогательство?
 
Шаг влево, шаг вправо, и произойдет выпадение из окна Овертона
blogexodus_media    19.05 10:01 |  число просмотров 1236
Шаг влево, шаг вправо, и произойдет выпадение из окна Овертона Навальный, естественно, не может в полной мере в рамках политических дебатов использовать тему внедрения КГБ в среду узбекских бандитов
 
Вроде и немного срока, но реального
blogПавел Чиков    19.05 08:55 |  число просмотров 564
Вроде и немного срока, но реального Актер Юрий Кулий приговорен к 8 месяцам колонии-поселения за акцию 26 марта в Москве. СКР явно выучил уроки Болотного дела. И теперь мы свидетели новой тактики
 
Круто, потому что по-мужски
blogMaria Zakharova    18.05 16:59 |  число просмотров 1199
Круто, потому что по-мужски Усманов "положил на Навального" так, что ни одному юристу или политтехнологу тут делать нечего. Один раз и навсегда
 
Я - безбожник
blogtema    17.05 23:43 |  число просмотров 1606
Я - безбожник На свете много людей, которые хотят жить светской жизнью, пора принять этот простой факт
 
все записи
Выбор редактора
Как мэрия Собянина обманывает москвичей за их же деньги
blogАлексей Ковалев    15.05 17:07 |  число просмотров 2540
Как мэрия Собянина обманывает москвичей за их же деньги Анастасия Ракова и дальше будет ходить обвешанная драгоценностями, которые стоят больше, чем средняя квартира в хрущёвке и считать, что москвичи — безответное быдло, с которым можно делать что угодно
 
О чем нам говорит видео Алисы Вокс?
blogleonid_volkov    15.05 17:02 |  число просмотров 3296
О чем нам говорит видео Алисы Вокс? О том, что Сергей Владиленович не хочет учиться на своих ошибках. Мало ему было «Навального-Гитлера»
 
Все спрашивают, что произошло с Навальным на митинге
blogЮлия Галямина    14.05 18:12 |  число просмотров 2197
Все спрашивают, что произошло с Навальным на митинге В итоге мне пришлось выйти за пределы сцены вместе с Алексеем и Юлией - полиция оказалась сильнее нас и с нами был ребёнок
 
Цитаты дня
" Мне видеообращение Усманова понравилось. Блестящий образец того, каким был и остается уровень IQ, морали и культуры людей, разделивших между собой ресурсы России... "
19.05 |
blog Виталий Щигельский
" Своим идиотским указом президент Порошенко спас Телеграмм от блокировки в России. Спасибо. "
16.05 |
blog Демьян Кудрявцев
" - Захотят ли заблокировать Телеграм в РФ? Да, как и все остальное. - Заблокируют ли? Скорее всего, если Дуров не пойдет на "сделку" "
16.05 |
blog All-in-One Person
" "Отрицает существование Иисуса и пророка Мухаммеда, таким образом совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.148 УК РФ". Кажется, у нас появляются мученики-атеисты. "
11.05 |
blog Ilya Zhegulev
" Только за 2 дня нападения на Варламова, Навального, Галямину, Сидорову (Йошкар-Ола). А экстремисты — блогер Соколовский и математик Богатов. "
28.04 |
blog kozlovsky
" Люди еще не поняли, что что-нибудь снести все равно придется... Либо их дома, либо мэрию с Кремлем... "
24.04 |
blog Рыклин Александр
все записи
Фото дня
Видео дня
Статьи дня
Париж, разрушенный Османом. Как реновировали французскую столицу
Александр Беленький  17.05 09:53 |  число просмотров 368
Париж, разрушенный Османом. Как реновировали французскую столицу Будущее показало, что у Османа была еще одна черта, ценная для крупного чиновника. Это был человек-бульдозер. Ему была совершенно безразлична судьба конкретных людей, а если того требовала ситуация, то и миллионов людей.
Ого, «Россия 24» внезапно рассказала, как обходить блокировки сайтов. Но наша инструкция лучше
Редакция  17.05 08:37 |  число просмотров 449
Ого, «Россия 24» внезапно рассказала, как обходить блокировки сайтов. Но наша инструкция лучше Российское государственное телевидение никогда не объясняло в эфире, как пользователям обойти блокировки, чтобы попасть на эти сайты. Однако когда Украина решила заблокировать российские сайты, в том числе «Одноклассников» и «ВКонтакте», телеканал «Россия 24» внезапно рассказал, что «блокировка популярных интернет-ресурсов — дело, мягко говоря, бесполезное».
все записи
События
Чечня без геев
2.05 |  число просмотров 2467
Чечня без геев
Скандал после статьи "Новой газеты" о преследованиях геев в Чечне продолжает развиваться: угрозы поступают и поддержавшим коллег журналистам "Эха Москвы". Следственный комитет сообщил о доследственной проверке угроз и по фактам, изложенным в статьях
все записи
Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 2317
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 4158
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Запрет Telegram
19.05 |  число просмотров 1136
Запрет Telegram
Блогеры обсуждают слухи о скорой блокировке ставшего популярным в России мессенджера Telegram. Администраторы ряда российских Telegram-каналов в свою очередь обратились к Павлу Дурову с петицией, в которой просят его не допустить блокировки сервиса в России
все записи
Книги
Больше, чем поэт
12.04 |  число просмотров 2747
Больше, чем поэт
Блогеры вспоминают поэта Евгения Евтушенко, который скончался в США на 85 году жизни
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012