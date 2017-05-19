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Шаг влево, шаг вправо, и произойдет выпадение из окна Овертона
Шаг влево, шаг вправо, и произойдет выпадение из окна Овертона
Исход
19.05 10:01 |  число просмотров 1181
Навальный бьется с Алишером Усмановым буквально на острие ножа: шаг влево, шаг вправо, и произойдет выпадение из окна Овертона. Дело в том, что Алишер Усманов — наркоторговец, поднявшийся на решении вопросов с поставками афганского героина. Он сын прокурора Ташкента, отсидел 6 лет по одному делу с местными чекистами и в Москве выступал связным между этнической узбекской мафией (Гафуром Рахимовым) и ФСБ.

Но Навальный, естественно, не может в полной мере в рамках политических дебатов использовать тему внедрения КГБ в среду узбекских бандитов. Не потому что страшно, а потому что окно Овертона (много вы помните материалов в СМИ о том, кто убил Вороненкова?).

В этой ситуации Алексею нужно посочувствовать и пожелать удачи.

Об Усманове можно почитать на узбекской «Свободе»: https://rus.ozodlik.org/a/27569767.html

Газета «Конкурент»:
«В бизнес Усманов пришел после освобождения из колонии. Сначала в родном Узбекистане предприниматель организовал для состоятельных иностранцев охоту в горах Памира. Затем не без помощи университетских друзей перебрался в Россию. Первым делом Усманова стал цех по производству полиэтиленовых пакетов на базе Раменского завода пластмасс в Московской области, а также поставки табака. Одновременно он закончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности "банковское дело"».

Сергей Ястржембский:
«С сокурсниками мне действительно повезло. Вот сейчас мы с вами записываем интервью в офисе самого моего старинного друга Алишера Усманова, известного предпринимателя. Мы с ним проучились незабываемые пять лет! Приехал он из Ташкента, в Москве, как всем иногородним, светила общага. Но ко второму курсу мы так сдружились, что я предложил ему переехать в нашу квартиру. Дружба семьями сохранилась до сих пор»

Александр Литвиненко:
«Помимо чисто криминальных связей, узбекские контакты в Москве выходили на высший круг государственных чиновников. Была оперативная информация, что Сергей Ястржембский построил себе дачу на деньги Гафура, которые переводились через Алишера — доверенное лицо Гафура в Москве.
[…]
Путина больше всего заинтересовали связи Ястржембского. Он мне сказал: "Да-да! У меня тоже есть информация по Ястржембскому". И мою оперативную справку забрал себе. И назначил Ястржембского своим помощником"»

Посол Британии в Узбекистане (2002-2004) Крейг Мюррей в связи с попыткой Усманова купить футбольный клуб «Арсенал»:
Let me make it quite clear that Alisher Usmanov is a criminal. He was in no sense a political prisoner, but a gangster and racketeer who rightly did six years in jail.
[…]
Karimov ordered the “Pardon” because of his alliance with Usmanov’s mentor, Uzbek mafia boss and major international heroin overlord Gafur Rakimov.
[…]
Usmanov is just a criminal whose gangster connections with one of the World’s most corrupt regimes got him out of jail. He then plunged into the “privatisation” process at a time when gangster muscle was used to secure physical control of assets, and the alliance between the Russian Mafia and Russian security services was being formed.
[…]
Alisher Usmanov had risen to chair of Gazprom Investholdings because of his close personal friendship with Putin.
[...]
Gazprominvestholdings is the group that handles Gazproms interests outside Russia, Usmanov’s role is, in effect, to handle Gazprom’s bribery and sleaze on the international arena, and the use of gas supply cuts as a threat to uncooperative satellite states.
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