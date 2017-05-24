|Должен ли хороший адвокат должен защищать только хороших?
|31.05 00:12
|434
|Varvara Turova
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Ни секунды не сомневаюсь, что Генрих Павлович Падва совершенно не нуждается в моей защите. Тем не менее, испытываю острую необходимость сказать. Я, тут, начиталась в ленте праведного гнева и глубокой печали по поводу того, что Генрих Павлович представляет интересы Алишера Усманова, (глубоко мне неприятного). Многие из моих друзей пишут, что "очень расстроены", им "грустно", им "неожиданно", что Генрих Павлович защищает такого вот неприятного человека, и, стало быть, участвует в омерзительном фарсе, который происходит там, где должен был бы происходить законный суд. Мол, уважаемый адвокат не должен участвовать в "этом фарсе".
Людям искренне кажется, что Генрих Павлович - "испугался, как все", "вопрос в деньгах, кушать всем хочется" и прочее. Им не приходит в голову, что это его работа. Работа адвоката - представлять интересы того, кто его нанял. Не выносить суждения, не делить людей на хороших и плохих, не заниматься выяснением и определением Справедливости, в высшем ее смысле. А просто - представлять интересы. В том числе, Алишера Усманова. Эти люди возмущены, опечалены и расстроены и пишут о Генрихе Павловиче омерзительные вещи. Он должен был отказаться! Всегда есть выбор! Им кажется, что хороший адвокат должен защищать только хороших. И что он не должен участвовать "в этом фарсе". Им не интересно и не важно, что "этот фарс" происходит в огромном проценте случаев в российском суде. Это же скучно. То ли дело, обхамить замечательного профессионала, потому что он не залез на баррикады вместе с ними (с нами, окей), а решил, что будет работать вот с таким клиентом.
Ну и я молчу, конечно, о том количестве случаев, когда Генриха Павлович помогал людям, в том числе совершенно бесплатно, пытаясь отстоять, всеми силами, нарушенные их права и свободы. Это теперь никому не интересно.
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