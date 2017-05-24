Ни секунды не сомневаюсь, что Генрих Павлович Падва совершенно не нуждается в моей защите. Тем не менее, испытываю острую необходимость сказать. Я, тут, начиталась в ленте праведного гнева и глубокой печали по поводу того, что Генрих Павлович представляет интересы Алишера Усманова, (глубоко мне неприятного). Многие из моих друзей пишут, что "очень расстроены", им "грустно", им "неожиданно", что Генрих Павлович защищает такого вот неприятного человека, и, стало быть, участвует в омерзительном фарсе, который происходит там, где должен был бы происходить законный суд. Мол, уважаемый адвокат не должен участвовать в "этом фарсе".

Мне хочется сказать вот этим многим из моих друзей, что омерзительный фарс происходит не вместо этого суда, а вместо примерно всех судов в нашей стране. Судебная система прогнила, ее не существует. О ком бы ни шла речь, о Пусси Райот, о рядовом мелком воришке, об олигархе, блогере, или многодетной матери, всех их судят с одинаковой степенью абсурда, жестокости, бессмысленности, с одинаковым нарушением прав. С этой точки зрения, профессия адвоката в нашей стране в нашей ситуации - это странная профессия. Я часто спрашиваю свою маму, адвоката, о том, каково это, участвовать в процессе, в большом количестве случаев зная, что судья куплен противной стороной, и ты ничего не сможешь сделать. У мамы нет точного ответа на этот вопрос, это сложный вопрос, он сложно устроен. Важно, что иногда, в редчайших случаях, в исключительных случаях, работа адвоката помогает конкретному подзащитному. Эти случаи, и я видела это много раз, искупают весь ужас и бессилие адвоката в современной России. А еще я спрашивала маму, каково ей было защищать страшных преступников, насильников в том числе. А еще моя мама когда-то представляла интересы господина Коха. Недолго, но все же. ей, видимо, тоже должно быть очень стыдно. Или уже нет? Он же уже хороший? Простите, я отстала от жизни.

Людям искренне кажется, что Генрих Павлович - "испугался, как все", "вопрос в деньгах, кушать всем хочется" и прочее. Им не приходит в голову, что это его работа. Работа адвоката - представлять интересы того, кто его нанял. Не выносить суждения, не делить людей на хороших и плохих, не заниматься выяснением и определением Справедливости, в высшем ее смысле. А просто - представлять интересы. В том числе, Алишера Усманова. Эти люди возмущены, опечалены и расстроены и пишут о Генрихе Павловиче омерзительные вещи. Он должен был отказаться! Всегда есть выбор! Им кажется, что хороший адвокат должен защищать только хороших. И что он не должен участвовать "в этом фарсе". Им не интересно и не важно, что "этот фарс" происходит в огромном проценте случаев в российском суде. Это же скучно. То ли дело, обхамить замечательного профессионала, потому что он не залез на баррикады вместе с ними (с нами, окей), а решил, что будет работать вот с таким клиентом.

То есть, по идее, Генрих Падва, моя мама, и все остальные хорошие юристы должны просто уволиться, просто перестать быть адвокатами. Предварительно публично покаявшись, очевидно. Потому что людям в фейсбуке стало очень грустно, они опечалены. Очень сильно опечалены. Бедные.

Ну и я молчу, конечно, о том количестве случаев, когда Генриха Павлович помогал людям, в том числе совершенно бесплатно, пытаясь отстоять, всеми силами, нарушенные их права и свободы. Это теперь никому не интересно.