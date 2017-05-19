Тут народ активно интересуется, так за что же сидел Усманов: за изнасилование ИЛИ за вымогательство?

Даю справку.

Вот этот текст:"В августе 1980 года Усманов вместе со своим приятелем Насымовым, оперуполномоченным особого отдела КГБ, сыном заместителя председателя КГБ Узбекистана были осуждены сразу за несколько преступлений по трем статьям уголовного кодекса Узбекской ССР (две из которых – изнасилование и вымогательство) на 8 лет лишения свободы. Отцы Усманова и Насымова был

Так что ответ - сидел за изнасилование И вымогательство.

Интересно, какая была третья статья? и сняты с должностей за «шалости» своих детишек. Усманов был освобожден условно досрочно в 1986 году «ввиду искреннего раскаяния» и «за примерное поведение»" был впервые опубликован примерно в 2004 и с тех пор многократно перепечатывался полностью и частями. Насколько мне известно, Усманов в суд не подавал и его правдивость не оспаривал.Так что ответ - сидел за изнасилование И вымогательство.Интересно, какая была третья статья?