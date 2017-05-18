То, что сделал Алишер Усманов, записав видеообращение к Алексею Навальному, будут изучать в ВУЗах и колледжах специалисты по риторике и пиару. Великий же и могучий имеет для таких случаев четкую и далеко не новаторскую классификацию - "положить на". И Усманов "положил на Навального" так, что ни одному юристу или политтехнологу тут делать нечего. Один раз и навсегда. Каждое слово как стопудовый камень. И все "положены на". "Тьфу не тебя" - и нет больше никого.

Круто, потому что по-мужски.