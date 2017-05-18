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|Круто, потому что по-мужски
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18.05 16:59 |
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|То, что сделал Алишер Усманов, записав видеообращение к Алексею Навальному, будут изучать в ВУЗах и колледжах специалисты по риторике и пиару. Великий же и могучий имеет для таких случаев четкую и далеко не новаторскую классификацию - "положить на". И Усманов "положил на Навального" так, что ни одному юристу или политтехнологу тут делать нечего. Один раз и навсегда. Каждое слово как стопудовый камень. И все "положены на". "Тьфу не тебя" - и нет больше никого.
Круто, потому что по-мужски.
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|tema 17.05 23:43 | 1126
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|На свете много людей, которые хотят жить светской жизнью, пора принять этот простой факт
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|dolboeb 16.05 21:44 | 1527
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|Объявление вне закона переводчиков «Лингво», Антивируса Касперского, бухгалтерии 1С. Запрет доступа украинских компаний к трём из пяти крупнейших рекламных площадок в этой стране. Прекращение деятельности филиалов российских ИТ-компаний по всей Украине
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|Алексей Ковалев 15.05 17:07 | 2280
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|Анастасия Ракова и дальше будет ходить обвешанная драгоценностями, которые стоят больше, чем средняя квартира в хрущёвке и считать, что москвичи — безответное быдло, с которым можно делать что угодно
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|leonid_volkov 15.05 17:02 | 3049
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|О том, что Сергей Владиленович не хочет учиться на своих ошибках.
Мало ему было «Навального-Гитлера»
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|Юлия Галямина 14.05 18:12 | 2018
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|В итоге мне пришлось выйти за пределы сцены вместе с Алексеем и Юлией - полиция оказалась сильнее нас и с нами был ребёнок
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|kpotupchik 6.05 21:41 | 3068
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|"Нам говорят, что атеизм и феминизм — это прогрессивно, а мы видим, что атеизм и феминизм порождает сына — гомосексуализм, который в свою очередь рождает внучку атеизма и феминизма — педофилию"
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|dolboeb 4.05 16:25 | 3276
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|Список на сайте мэрии не имеет ни малейшей юридической силы. Ни по действующему законодательству, ни по тому законопроекту "о реновации", который находится сейчас на рассмотрении Госдумы, веб-страница на mos.ru никого ни к чему не обязывает
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|Мышь в овощном 4.05 12:49 | 3102
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|С 02.05.17 любое юридическое лицо при приеме на работу сотрудника должно проводить вводный инструктаж по Гражданской Обороне, планировать и проводить учения, тренировки. В случае если юридическое лицо не будет этого делать, будет штраф от 100 до 200 тысяч рублей
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|Своим идиотским указом президент Порошенко спас Телеграмм от блокировки в России. Спасибо.
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|16.05 |
| Демьян Кудрявцев
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|- Захотят ли заблокировать Телеграм в РФ? Да, как и все остальное.
- Заблокируют ли? Скорее всего, если Дуров не пойдет на "сделку"
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|16.05 |
| All-in-One Person
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|"Отрицает существование Иисуса и пророка Мухаммеда, таким образом совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.148 УК РФ". Кажется, у нас появляются мученики-атеисты.
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|11.05 |
| Ilya Zhegulev
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|Только за 2 дня нападения на Варламова, Навального, Галямину, Сидорову (Йошкар-Ола). А экстремисты — блогер Соколовский и математик Богатов.
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|28.04 |
| kozlovsky
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|Люди еще не поняли, что что-нибудь снести все равно придется... Либо их дома, либо мэрию с Кремлем...
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|24.04 |
| Рыклин Александр
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|Кремлевские долго присматривались к Воронежу, не в итоге решили бомбить Москву. И доходнее, и эффектнее.
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|22.04 |
| Sasha Sotnik
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|Александр Беленький 17.05 09:53 | 245
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Будущее показало, что у Османа была еще одна черта, ценная для крупного чиновника. Это был человек-бульдозер. Ему была совершенно безразлична судьба конкретных людей, а если того требовала ситуация, то и миллионов людей.
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|Редакция 17.05 08:37 | 296
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Российское государственное телевидение никогда не объясняло в эфире, как пользователям обойти блокировки, чтобы попасть на эти сайты. Однако когда Украина решила заблокировать российские сайты, в том числе «Одноклассников» и «ВКонтакте», телеканал «Россия 24» внезапно рассказал, что «блокировка популярных интернет-ресурсов — дело, мягко говоря, бесполезное».