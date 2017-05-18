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Сюжеты
Отзыв зелёнки
2.05 число просмотров 2742 число записей 9
 
Чашка Веллера
2.05 число просмотров 3193 число записей 5
 
#Надоел
30.04 число просмотров 2404 число записей 6
 
Нежелательная Россия
28.04 число просмотров 458 число записей 1
 
Дискредитация Навального
20.04 число просмотров 3281 число записей 16
 
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Дискредитация Навального
20.04 число просмотров 3281 число записей 16
 
Чашка Веллера
2.05 число просмотров 3193 число записей 5
 
Новый Эммануэль
8.05 число просмотров 3005 число записей 8
 
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Котик дня
все котики дня
Круто, потому что по-мужски
Круто, потому что по-мужски
Maria Zakharova
18.05 16:59 |  число просмотров 407
То, что сделал Алишер Усманов, записав видеообращение к Алексею Навальному, будут изучать в ВУЗах и колледжах специалисты по риторике и пиару. Великий же и могучий имеет для таких случаев четкую и далеко не новаторскую классификацию - "положить на". И Усманов "положил на Навального" так, что ни одному юристу или политтехнологу тут делать нечего. Один раз и навсегда. Каждое слово как стопудовый камень. И все "положены на". "Тьфу не тебя" - и нет больше никого.
Круто, потому что по-мужски.
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Видеоблогер Алишер Усманов Видеоблогер Алишер Усманов
число просмотров 2 число постов 6
Миллиардер Алишер Усманов записал видео обращение к Алексею Навальному, в котором обвинил его во лжи и назвал уголовником, неучем и негодяем
Посты дня
Я - безбожник
blogtema    17.05 23:43 |  число просмотров 1126
Я - безбожник На свете много людей, которые хотят жить светской жизнью, пора принять этот простой факт
 
Ну, здравствуй, украинское чучхэ
blogdolboeb    16.05 21:44 |  число просмотров 1527
Ну, здравствуй, украинское чучхэ Объявление вне закона переводчиков «Лингво», Антивируса Касперского, бухгалтерии 1С. Запрет доступа украинских компаний к трём из пяти крупнейших рекламных площадок в этой стране. Прекращение деятельности филиалов российских ИТ-компаний по всей Украине
 
Как мэрия Собянина обманывает москвичей за их же деньги
blogАлексей Ковалев    15.05 17:07 |  число просмотров 2280
Как мэрия Собянина обманывает москвичей за их же деньги Анастасия Ракова и дальше будет ходить обвешанная драгоценностями, которые стоят больше, чем средняя квартира в хрущёвке и считать, что москвичи — безответное быдло, с которым можно делать что угодно
 
О чем нам говорит видео Алисы Вокс?
blogleonid_volkov    15.05 17:02 |  число просмотров 3049
О чем нам говорит видео Алисы Вокс? О том, что Сергей Владиленович не хочет учиться на своих ошибках. Мало ему было «Навального-Гитлера»
 
Все спрашивают, что произошло с Навальным на митинге
blogЮлия Галямина    14.05 18:12 |  число просмотров 2018
Все спрашивают, что произошло с Навальным на митинге В итоге мне пришлось выйти за пределы сцены вместе с Алексеем и Юлией - полиция оказалась сильнее нас и с нами был ребёнок
 
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Бабоньки, тут такое дело
blogkpotupchik    6.05 21:41 |  число просмотров 3068
Бабоньки, тут такое дело "Нам говорят, что атеизм и феминизм — это прогрессивно, а мы видим, что атеизм и феминизм порождает сына — гомосексуализм, который в свою очередь рождает внучку атеизма и феминизма — педофилию"
 
Как москвичей отговаривают выходить на митинг
blogdolboeb    4.05 16:25 |  число просмотров 3276
Как москвичей отговаривают выходить на митинг Список на сайте мэрии не имеет ни малейшей юридической силы. Ни по действующему законодательству, ни по тому законопроекту "о реновации", который находится сейчас на рассмотрении Госдумы, веб-страница на mos.ru никого ни к чему не обязывает
 
Поддерживают отечественных предпринимателей в кризис!
blogМышь в овощном    4.05 12:49 |  число просмотров 3102
Поддерживают отечественных предпринимателей в кризис! С 02.05.17 любое юридическое лицо при приеме на работу сотрудника должно проводить вводный инструктаж по Гражданской Обороне, планировать и проводить учения, тренировки. В случае если юридическое лицо не будет этого делать, будет штраф от 100 до 200 тысяч рублей
 
Цитаты дня
" Своим идиотским указом президент Порошенко спас Телеграмм от блокировки в России. Спасибо. "
16.05 |
blog Демьян Кудрявцев
" - Захотят ли заблокировать Телеграм в РФ? Да, как и все остальное. - Заблокируют ли? Скорее всего, если Дуров не пойдет на "сделку" "
16.05 |
blog All-in-One Person
" "Отрицает существование Иисуса и пророка Мухаммеда, таким образом совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.148 УК РФ". Кажется, у нас появляются мученики-атеисты. "
11.05 |
blog Ilya Zhegulev
" Только за 2 дня нападения на Варламова, Навального, Галямину, Сидорову (Йошкар-Ола). А экстремисты — блогер Соколовский и математик Богатов. "
28.04 |
blog kozlovsky
" Люди еще не поняли, что что-нибудь снести все равно придется... Либо их дома, либо мэрию с Кремлем... "
24.04 |
blog Рыклин Александр
" Кремлевские долго присматривались к Воронежу, не в итоге решили бомбить Москву. И доходнее, и эффектнее. "
22.04 |
blog Sasha Sotnik
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Статьи дня
Париж, разрушенный Османом. Как реновировали французскую столицу
Александр Беленький  17.05 09:53 |  число просмотров 245
Париж, разрушенный Османом. Как реновировали французскую столицу Будущее показало, что у Османа была еще одна черта, ценная для крупного чиновника. Это был человек-бульдозер. Ему была совершенно безразлична судьба конкретных людей, а если того требовала ситуация, то и миллионов людей.
Ого, «Россия 24» внезапно рассказала, как обходить блокировки сайтов. Но наша инструкция лучше
Редакция  17.05 08:37 |  число просмотров 296
Ого, «Россия 24» внезапно рассказала, как обходить блокировки сайтов. Но наша инструкция лучше Российское государственное телевидение никогда не объясняло в эфире, как пользователям обойти блокировки, чтобы попасть на эти сайты. Однако когда Украина решила заблокировать российские сайты, в том числе «Одноклассников» и «ВКонтакте», телеканал «Россия 24» внезапно рассказал, что «блокировка популярных интернет-ресурсов — дело, мягко говоря, бесполезное».
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События
#ДимонОтветит
29.03 |  число просмотров 11723
#ДимонОтветит
Во всех крупных городах по призывуАлексея Навального 26 марта люди вышли на антикоррупционные митинги "Он вам не Димон". Везде акции собирали одной до нескольки тысяч человек. В Москве только задержанных оказаось около тысячи. Суды продолжаются, многим выносят административные аресты. Навальный получил 15 суток, его соратник Николай Ляскин, изитый в ОВД, приговорён к 25 суткам.
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Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 2301
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 4138
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Самый могущественный человек в мире
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Самый могущественный человек в мире
CNN показал документальный фильм журналиста Фарида Закария «Самый могущественный человек в мире», посвященный Владимиру Путину. Оценки блогеров оказались диаметрально противоположными
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Книги
Больше, чем поэт
12.04 |  число просмотров 2727
Больше, чем поэт
Блогеры вспоминают поэта Евгения Евтушенко, который скончался в США на 85 году жизни
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