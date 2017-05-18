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Посты по теме
Даю справку
Даю справку
blogSergei Shchetinin
19.05 14:29 |  число просмотров 2833
Тут народ активно интересуется, так за что же сидел Усманов: за изнасилование ИЛИ за вымогательство?
 
Шаг влево, шаг вправо, и произойдет выпадение из окна Овертона
Шаг влево, шаг вправо, и произойдет выпадение из окна Овертона
blogexodus_media
19.05 10:01 |  число просмотров 2810
Навальный, естественно, не может в полной мере в рамках политических дебатов использовать тему внедрения КГБ в среду узбекских бандитов
 
Круто, потому что по-мужски
Круто, потому что по-мужски
blogMaria Zakharova
18.05 16:59 |  число просмотров 2398
Усманов "положил на Навального" так, что ни одному юристу или политтехнологу тут делать нечего. Один раз и навсегда
 
Тексты дня по теме
Как Алишер Бурханович развивает Интернет
Как Алишер Бурханович развивает Интернет
19.05 10:20 | число просмотров 1954
blogdolboeb
Тот самый случай, когда простенькая картинка нагляднее тысячи умных слов. Красным цветом показана судьба Фейсбука, откуда Усманов вышел, а синим — судьба Mail.Ru Group, куда он аж трижды вошёл
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Иск Усманова к Навальному
Иск Усманова к Навальному
12.04 12:35 | число просмотров 2592 число постов 7
Бизнесмен Алишер Усманов подает в суд на главу ФБК Алексея Навального за публикации, порочащие честь и достоинство. Иск будет касаться сведений, изложенных в фильме-расследовании "Он вам не Димон"
 
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Видеоблогер Алишер Усманов
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Видеоблогер Алишер Усманов <код для ЖЖ>
Видеоблогер Алишер Усманов
Миллиардер Алишер Усманов записал видео обращение к Алексею Навальному, в котором обвинил его во лжи и назвал уголовником, неучем и негодяем
Создан: 18.05.2017 16:45, обновлен: 19.05.2017 14:36
Просмотров: 2975
Теги:
19 мая
Тут народ активно интересуется, так за что же сидел Усманов: за изнасилование ИЛИ за вымогательство?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/sergei.shchetinin/blogSergei Shchetinin
19.05. 14:28
Тут народ активно интересуется, так за что же сидел Усманов: за изнасилование ИЛИ за вымогательство? Даю справку. Вот этот текст:"В августе 1980 года Усманов вместе со своим приятелем Насымовым, оперуполномоченным особого отдела КГБ, сыном заместителя председателя КГБ Узбекистана были осуждены сразу за несколько преступлений по трем статьям уголовного кодекса Узбекской ССР (две из которых – изнасилование и вымогательство) на 8 лет лишения свободы. Отцы Усманова и Насымова были сняты с должностей за «шалости» своих детишек. Усманов был освобожден условно досрочно в 1986 году «ввиду искреннего раскаяния» и «за примерное поведение»" был впервые опубликован примерно в 2004 и с тех пор многократно перепечатывался полностью и частями. Насколько мне известно, Усманов в суд не подавал и его правдивость не оспаривал.
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Представить, что Усманов без чей-то просьбы решил стать видеоблогером, так же абсурдно, как ожидать, что Дмитрий Маликов станет бойцом MMA.ссылка на данный пост
https://t.me/stalin_gulag/blogСталингулаг
19.05. 13:09
Я – ни разу не политолог, и единственный инсайд, которым я обладаю и в состоянии с вами поделиться, это то, что моя новая соседка по лестничной клетке – шлюха. Я, естественно, не знаю, какая кремлёвская башня сейчас чью трубу клана шатает, поэтому могу говорить, опираясь сугубо на свою интуицию, которая просто кричит: нихуя не мог добровольно, самостоятельно, без приставленного под столом автомата человек с таким прошлым и настоящим, как у Алишера Усманова, записать видеообращение. Нужно понимать психологию этих людей, для них вынести конфликт в публичное поле (да ещё и такое – видеоблог!) это равносильно тому, чтобы расписаться в собственной немощи. Представить, что Усманов без чей-то просьбы решил стать видеоблогером, так же абсурдно, как ожидать, что Дмитрий Маликов станет бойцом MMA. Я так и представляю этот диалог:
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Ясно дело, что накипело, но вышло кривенько.ссылка на данный пост
https://t.me/nomoneynohoney1/blogДенег нет
19.05. 09:02
Вопрос в том, кто Усманову посоветовал так сделать. Ясно дело, что накипело, но вышло кривенько. Ну ок, миллионер-видеоблогер, ха-ха. Но мня забавляет другое: опытные люди подсказывают, что Усманов записал видосик на своей шикарной яхте (внимание, мебель - сделана так, чтобы не шаталось ничего при ходе по воде). Яхта Dilbar оценивается в 600 млн долларов, на минуточку.
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Навальный бьется с Алишером Усмановым буквально на острие ножа: шаг влево, шаг вправо, и произойдет выпадение из окна Овертонассылка на данный пост
https://t.me/exodus_media/blogexodus_media
19.05. 08:44
Навальный бьется с Алишером Усмановым буквально на острие ножа: шаг влево, шаг вправо, и произойдет выпадение из окна Овертона. Дело в том, что Алишер Усманов — наркоторговец, поднявшийся на решении вопросов с поставками афганского героина. Он сын прокурора Ташкента, отсидел 6 лет по одному делу с местными чекистами и в Москве выступал связным между этнической узбекской мафией (Гафуром Рахимовым) и ФСБ.   Но Навальный, естественно, не может в полной мере в рамках политических дебатов использовать тему внедрения КГБ в среду узбекских бандитов. Не потому что страшно, а потому что окно Овертона (много вы помните материалов в СМИ о том, кто убил Вороненкова?).   В этой ситуации Алексею нужно посочувствовать и пожелать удачи.
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Навальному поперло редкостно - 2ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001490181168blogАркадий Дубнов
19.05. 08:43
Умный Mikhail Vinogradov
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В то время как все уже потроллили, мое впечатление более противоречиво.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/mikhail.vinogradov1/blogMikhail Vinogradov
19.05. 08:42
Посмотрел видео Усманова. Тот случай, когда не хочется делать общий вывод. В то время как все уже потроллили, мое впечатление более противоречиво. Плюсы
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Какая-то ….. творится последний месяц, надо это запротоколировать.ссылка на данный пост
https://t.me/uraldan/blogБелая Река
19.05. 08:40
Какая-то ….. творится последний месяц, надо это запротоколировать.  Сначала Навальный-Гитлер. Сразу после слива Дождю о планах АПшки представить его Гитлером. Продакшн — полное …., непонятно на кого вообще это рассчитано, кроме как на сторонников Навального ради поржать.  Дальше Коммерсант пишет, что ЕР начнет привлекать видеоблогеров к борьбе с протестной молодежью, дабы не допустить и все такое. Это происходит 17 мая, спустя месяц после отвратительного Мединского у видеоблогерши Саши Спилберг, от которого все плевались, и на следующий день после отвратительного клипа Алисы Вокс. Который опять вызывает только прилив народной любви к Навальному и вываливает тонны дизлайков на артистку и заодно на сто лет как несуществующего репера Птаху.  Утром 18 мая Алишер Усманов выступает в формате десятых по понятиям своих золотых девяностых и дает понять, что Алексей Навальный, сука, серьезный политик, перед которым один из главных бизнесменов страны должен лично держать ответ. 
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18 мая
Вижу в ленте парад завышенных ожиданий "Усманов разорвет тузика Навального".ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/kovalev2020/blogМихаил Ковалев
18.05. 17:09
Вижу в ленте парад завышенных ожиданий "Усманов разорвет тузика Навального". Допустим. Суд? Навальный кучу судов проиграл и что, кто их помнит? Отряхнулся, вставил челюсть и пошел дальше.
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Усманов такой жалкий в своем ролике.ссылка на данный пост
https://t.me/fyodork/blogfyodork
18.05. 17:04
Усманов такой жалкий в своем ролике. И так нелеп. Я, говорит, в 2004 году заплатил за Михайловский ГОК 1,5 миллиарда долларов из которых 1 миллиард "нам дал банк" , а 500 миллионов мы собрали сами. А откуда у вас такие деньги в 2004 году взялись, товарищ Усманов? Видать, сильно его припекло, что он лично полез обзываться и ругаться. Старый, больный узбекский миллиарде должен лично обзывать Навального - вот до чего дошла ситуация. "Я живу в счатье" - говорит он. Я занимаюсь благотворительностью! Ну да, мы видели, как вы помогаете бедной семье Медведевых.   Ну и конечно же в 1994 году всем желающим в банках давали миллиард в кредит, ага. Как сейчас помню.
Может быть, это его личный креативссылка на данный пост
https://t.me/fyodork/blogfyodork
18.05. 16:57
Может быть, конечно, это у Усманова пиарщики такие дураки (или они саботажники и так решили помочь Навальному), но может быть, это его личный креатив. И тогда мы наблюдаем туже клиническую картину, что и у ВВП: живущий в космосе пожилой и уже не очень адекватный человек вдруг начинает сам все решать и никого не слушать - мне виднее, надо делать вот так! И никто не смеет ему сказать, что он выглядит не очень, и что сказать хочет кучу глупостей, и что хамство в его исполнении выглядит особенно противно, и что его бенефис могут увидеть его партнеры из стран Запада. Все получают (и воруют) у него огромные деньги и только поддакивают: да-да, конечно, только так и надо, Алишер Бурханыч! И это гениальная идея позировать в обтягивающем ваш божественный торс поло на фоне советской стенки (где они взяли такой интерьер? Это каптерка охранников?)
Алишер Усманов показал сегодня на Youtube, что в интернете все равныссылка на данный пост
https://t.me/DavydovIn/blogДавыдов. Индекс
18.05. 16:55
Алишер Усманов показал сегодня на Youtube, что в интернете все равны. В какой-то момент люди становятся просто пользователями. И, как правило, не самыми искушенными в том случае, если пытаются опираться на оффлайн заслуги, которые в Сети не ценятся.
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Мне одному жаль Усманова? ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/sergey.shelin/blogСергей Шелин
18.05. 16:52
Мне одному жаль Усманова? Вытащили из дворца, заставили плясать и скакать перед Навальным. Как цепного медведя. Да, смешно. Ужасный век, ужасные сердца.
Круто, потому что по-мужски.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/blogMaria Zakharova
18.05. 16:52
То, что сделал Алишер Усманов, записав видеообращение к Алексею Навальному, будут изучать в ВУЗах и колледжах специалисты по риторике и пиару. Великий же и могучий имеет для таких случаев четкую и далеко не новаторскую классификацию - "положить на". И Усманов "положил на Навального" так, что ни одному юристу или политтехнологу тут делать нечего. Один раз и навсегда. Каждое слово как стопудовый камень. И все "положены на". "Тьфу не тебя" - и нет больше никого.
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