Я – ни разу не политолог, и единственный инсайд, которым я обладаю и в состоянии с вами поделиться, это то, что моя новая соседка по лестничной клетке – шлюха. Я, естественно, не знаю, какая кремлёвская башня сейчас чью трубу клана шатает, поэтому могу говорить, опираясь сугубо на свою интуицию, которая просто кричит: нихуя не мог добровольно, самостоятельно, без приставленного под столом автомата человек с таким прошлым и настоящим, как у Алишера Усманова, записать видеообращение. Нужно понимать психологию этих людей, для них вынести конфликт в публичное поле (да ещё и такое – видеоблог!) это равносильно тому, чтобы расписаться в собственной немощи. Представить, что Усманов без чей-то просьбы решил стать видеоблогером, так же абсурдно, как ожидать, что Дмитрий Маликов станет бойцом MMA. Я так и представляю этот диалог: развернуть>>