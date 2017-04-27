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Разговор про пятиэтажки меня задел
Разговор про пятиэтажки меня задел 27.04 15:13 число просмотров 723
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Разговор про пятиэтажки меня задел. Я жил в такой однушке в Свиблово, когда сын родился. Квартирка не очень, тогда — верх счастья.
Но ведь сейчас разговор не про несколько сот аварийных домов — решить проблему с ними можно было и к полному удовлетворению жителей.
Сейчас разговор про отношение к собственности вообще. Это фундамент современного общества. Главный смысл существования государства — совместная защита гражданами своей жизни и собственности.
И вот приходит такой Сергей Семенович (плоть от плоти нынешней власти, призванный Путиным за личную верность) и сразу заявляет: право собственности — ничего не значащая бумажка!
Сначала это касается ларьков и многие не понимают всей опасности сказанного. Но потом принимают закон, по которому любой и каждый может за месяц лишиться квартиры по усмотрению мелкого чиновника!
Дальше на совещании в мэрии под аплодисменты собравшейся банды коррупционеров прямо заявляется: ведь молчат же! Значит, будем делать как хотим.
Как они хотят, мы прекрасно знаем:
— под шумок выкинуть людей из приличных домов, из домов, занимающих лучшие участки;
— качественные ("сталинские") дома украсть;
— взять деньги из бюджета на отселение, на них построить самое дешевое жилье;
— деньги на подряды украсть;
— участки передать своим друзьям и друзьям Путина;
— разницу между рыночной и кадастровой стоимостью участка украсть.

А что «гарант»? Играет в предвыборные игры «не позволим расселять пятиэтажки силой».
Будто закон принимался без него! Будто не он одобрял весь этот беспредел в феврале.
Да и вообще, сколько раз он что-то болтал, а потом его друзья делали по-своему? Сто тысяч раз!
Так будет и сейчас, если москвичи не покажут — глава государства, неспособный защитить собственность людей, людям не нужен СОВСЕМ!
Такая возможность есть — прийти лично 29.04.17 в 14-00 на Старую площадь и отдать свое требование.
Это законно, хотя трусливая власть врет обратное. Нет закона, запрещающего принести личное обращение президенту в его приемную. Они там за это наши деньги получают.
Почему лично? Потому что он реагирует лишь на готовность к действию.
Почему туда? Согласен — лучше прямо в Кремль. Если в этот раз не поймут.
 
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