Разговор про пятиэтажки меня задел. Я жил в такой однушке в Свиблово, когда сын родился. Квартирка не очень, тогда — верх счастья.

Но ведь сейчас разговор не про несколько сот аварийных домов — решить проблему с ними можно было и к полному удовлетворению жителей.

Сейчас разговор про отношение к собственности вообще. Это фундамент современного общества. Главный смысл существования государства — совместная защита гражданами своей жизни и собственности.

И вот приходит такой Сергей Семенович (плоть от плоти нынешней власти, призванный Путиным за личную верность) и сразу заявляет: право собственности — ничего не значащая бумажка!

Сначала это касается ларьков и многие не понимают всей опасности сказанного. Но потом принимают закон, по которому любой и каждый может за месяц лишиться квартиры по усмотрению мелкого чиновника!

Дальше на совещании в мэрии под аплодисменты собравшейся банды коррупционеров прямо заявляется: ведь молчат же! Значит, будем делать как хотим.

Как они хотят, мы прекрасно знаем:

— под шумок выкинуть людей из приличных домов, из домов, занимающих лучшие участки;

— качественные ("сталинские") дома украсть;

— взять деньги из бюджета на отселение, на них построить самое дешевое жилье;

— деньги на подряды украсть;

— участки передать своим друзьям и друзьям Путина;

— разницу между рыночной и кадастровой стоимостью участка украсть. А что «гарант»? Играет в предвыборные игры «не позволим расселять пятиэтажки силой».

Будто закон принимался без него! Будто не он одобрял весь этот беспредел в феврале.

Да и вообще, сколько раз он что-то болтал, а потом его друзья делали по-своему? Сто тысяч раз!

Так будет и сейчас, если москвичи не покажут — глава государства, неспособный защитить собственность людей, людям не нужен СОВСЕМ!

Такая возможность есть — прийти лично 29.04.17 в 14-00 на Старую площадь и отдать свое требование.

Это законно, хотя трусливая власть врет обратное. Нет закона, запрещающего принести личное обращение президенту в его приемную. Они там за это наши деньги получают.

Почему лично? Потому что он реагирует лишь на готовность к действию.

Почему туда? Согласен — лучше прямо в Кремль. Если в этот раз не поймут.