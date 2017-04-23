А, по-моему, москвичи должны сказать мэру столицы Сергею Семеновичу Собянину гражданское и человеческое спасибо. Неспособность подняться над личными сиюминутными интересами, оценить большой замысел и подлинную заботу ответственного государственника о народе — на мой взгляд, один из ингредиентов нашей национальной идентичности, о котором непременно должно быть упомянуто в законе о российской нации (кстати, как он там?). О минусах грандиозного начинания вы можете прочитать и услышать где угодно. Злопыхателям, скептикам и любителям аргументированного негатива отельно рекомендую доступные в интернете материалы Дмитрия Гудкова, Владимира Рыжкова, Сергея Пархоменко, Николая Травкина и прочих критиков нашего светлого настоящего. В них вы получите весь пакет и логических, и эмоциональных аргументов, позволяющих по-новому взглянуть на наш же собственный выбор — ведь, если мне не изменяет память, убедительную победу действующего градоначальника в тяжелейшей схватке с Алексеем Навальным обеспечило именно большинство из нас — пришедших и не пришедших на мэрские выборы в сентябре 2013-го. Я же считаю уместным сосредоточиться не на минусах, а на очевидных плюсах проекта, по размаху и значимости сопоставимого с крупнейшими стройками социализма. Один видит на кладбище кресты, другой плюсы — второе, согласитесь, приятнее. Во-первых, это огромный шаг по борьбе с политической и гражданской пассивностью москвичей. Как известно, залог развития любого общества — готовность его членов брать на себя ответственность и принимать деятельное участие в решении жизненно важных вопросов от строительства/сноса детской площадки во дворе до принятия судьбоносных законов. Долгие годы с 2000-го по 2011-й и с 2013-го по 2017-й москвичи в подобной активности замечены не были. Посмотрите, что происходит сейчас! Зайдите, если протиснетесь, в забитые до отказа актовые залы школ — там проходят наполненные созидательной энергией собрания жильцов домов и районов, подлежащих сносу. Послушайте, что и как говорит (а часто кричит) народ, предвкушая новые ночи длинных ковшей. Как стремительно включаются в горячий общественный диспут те, кто еще вчера критиковал власть, тупо валяясь на диване, или постил в соцсетях исключительно детей и домашних животных! Кто подсчитает количество внезапно прозревших и оценивших пророчество французского писателя Монталамбера «Если вы не занимаетесь политикой, политика займется вами»? Я осторожен в своем оптимизме, но, смею предположить, это только начало. Следующий несомненный плюс проекта по сносу «морально и физически устаревшего» жилфонда — он знаменует собой шаг по борьбе с юридической и экономической безграмотностью обывателя. Сколько граждан ищут сейчас ответы на вопросы «Что такое морально устаревшее здание?», «Чем равноценное жилье отличается от равнозначного?», «Как защитить права собственности?» «Как грамотно оформить судебный иск против правительства?» Третья возможность, которая открывается перед москвичами — пересмотреть свое отношение к деятельности муниципальных депутатов и Мосгордумы. Вы думали, они ничего не решают? Но теперь, если закон будет принят в его нынешней редакции, именно муниципальные депутаты смогут если не предотвратить, то по крайней мере серьезно повлиять на процесс переселения в своих районах. Четвертый плюс мэрского плана — позитивные последствия для физического здоровья москвичей. Множество новых грандиозных строек по всей столице неизбежно приведут к тому, что вялотекущий транспортный коллапс местами (а то и повсеместно) превратится в транспортный конец. Наконец-то эгоистично настроенные автовладельцы перестанут отравлять воздух нашей столицы и будут вынуждены пересесть на велосипеды летом, лыжи, коньки, собачьи (оленьи) упряжки, а также прочий экологически чистый транспорт зимой. Плюс пятый — открывающийся буквально для каждого шанс начать борьбу за чистоту своей духовной сферы, научиться трансформировать негативные эмоции в позитивные. Шестой плюс — возможность научиться смотреть на вещи масштабно и понять: нынешняя реформа открывает беспрецедентные возможности для выздоровления российского общества и способна стать катализатором мощных, столь необходимых ему для этого процессов. Большой взрыв — полезная штука. Именно такой, говорят, привел к рождению нашей Вселенной.