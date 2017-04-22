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Пора отбирать. Зажрались.
Пора отбирать. Зажрались. 23.04 01:41 число просмотров 180
Andrey Volna
 
Конечно. Квартира в панельной девятиэтажке - это что две коровы. Не меньше. Пора отбирать. Зажрались.
Раскулачивание. Оно вернулось. Естественно, в более мягкой форме, всё же век информационный, но всё вернулось.
Наивные люди радуются предстоящему сносу. Радуются потому, что думают о продолжении «лужковского», человеческого, и, во многом благотворительного сноса. Тогда, когда расселяли оставшиеся редкие коммуналки и «давали» всем и каждому по нормированному метражу, несмотря на избыточное количество прописанных... Часто и во многом специально, кстати, прописанных. Был грех… Многие расширили площадь.
Нет. Пришла беда. Пришла не сегодня. Пришла тогда, когда раскулачили Ходорковского. Почти все аплодировали. Потом, тихо и почти незаметно, под вялые аплодисменты стали раскулачивать средний бизнес. Никто и не заметил. Проблемы чичваркиных оказались именно проблемами чичваркиных. И только.
Потом раскулачили владельцев «магазинчиков шаговой доступности». И опять многие радовались. Нет, не только сносу, здесь действительно кое-что можно было расчистить, а именно тому, что многим взамен ничего не дали. «Не трясите тут этими бумажками». И не только маргиналы радовались, кстати. Я знаю нескольких московских врачей, вполне себе буржуа, не «пролетариев» со скорой, а ортопедов из частного, почти себе европейского медицинского центра, крайне известного. Что говорили: «А поделом. Торгаши, блин!».
Поэтому, думаю, не нужно ждать единения и сочувствия, когда людей начнут выбрасывать из частных (приватизированных) квартир. Наоборот. Думаю, наоборот. Будет радость.
Ведь сначала обязательно пройдёт информационная атака. В широком диапазоне. От «они ничего не покупали. Это приватизированные советские квартиры. Власть дала. Власть и имеет полное право забрать» до «своим видом они поганят наш прекрасный город. Жить там опасно. Эти алкаши, что живут там, ничего не понимают». И конечно, «москвичи зажрались». Будет много праздника. Будет много злорадства.
Для позднейших историков это время будет крайне интересным. Вторая волна раскулачивания. Правнуки и внуки не сделали выводов. И снова «легли» под бандитов. С радостью легли, проголосовав за Онищенко (один из авторов закона) вместо Гудкова и за Собянина вместо Навального. Всё сами, сами.
Но, это для них. Для потомков. Для историков.
Для нас же – срам. Шансов ненасильственным путём поменять власть нет. Да и мало кому это нужно. Продолжают праздновать Крым.
Продолжают праздновать, когда их, и без того бедных, раскулачивают. Конечно. Квартира в панельной девятиэтажке - это что две коровы. Не меньше. Пора отбирать. Зажрались.
 
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