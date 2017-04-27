Спрашивают про поджог квартиры. Это случилось на следующий день после голосования в первом чтении против закона о реновации.

Огонь пошел с балкона на 7 этаже.

Возможно, разбили стекло и что-то закинули.

Чудом спасся отец. Сгорели вещи, картины, обгорели иконы.

Пожарные успели спасти две другие комнаты.

Я решил нигде не говорить о произошедшем. Чтобы не получился крик: "Волки, волки!"

Но информация уже просочилась в СМИ и блоги.

Поэтому комментарий прост: я обратился в правоохранительные органы и надеюсь на добросовестное расследование.



