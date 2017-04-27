|Про поджог квартиры
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28.04 16:58 | 526
|Спрашивают про поджог квартиры. Это случилось на следующий день после голосования в первом чтении против закона о реновации.
Огонь пошел с балкона на 7 этаже.
Возможно, разбили стекло и что-то закинули.
Чудом спасся отец. Сгорели вещи, картины, обгорели иконы.
Пожарные успели спасти две другие комнаты.
Я решил нигде не говорить о произошедшем. Чтобы не получился крик: "Волки, волки!"
Но информация уже просочилась в СМИ и блоги.
Поэтому комментарий прост: я обратился в правоохранительные органы и надеюсь на добросовестное расследование.
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