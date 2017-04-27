



Началось. Мне порезали колеса. Уверена, что из-за митинга против сноса Москвы.



Это повод отметиться в ивенте и пошарить его своим друзьям



https://www.facebook.com/ events/ 2147951482097784 Началось. Мне порезали колеса. Уверена, что из-за митинга против сноса Москвы.Это повод отметиться в ивенте и пошарить его своим друзьям