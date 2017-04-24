По истории с "собянинской реновацией" мы должны получить ответы на вопросы:



1. Направлена ли эта программа на банальное воровство, в результате которого Анастасия Ракова превратится в Елену Батурину и, наконец то, оформит свой брак с мэром Собяниным. Таким образом, лужковская модель трансформируется в модель собянинскую и нас снова ждет сценарий 1999 года: война кремлевских с московскими, когда старика президента злоебучее московское чиновничество будет поливать грязью и топтать, стремясь выселить из Кремля.



2. Может ли программа Собянина-Раковой реально "загнать" москвичей в неосознаваемое ими счастивое будущее? Иными словами, мэр с этого ни копейки не получает, а старается как может ради Государя и москвичей. Недовольные,конечно могут быть, но большая часть распрощается со своими муравейниками и клоповниками. И будет счастливо в новых гетто. То есть "тюменский ум" победит московского обывателя.



3. Мэр должен генерить инициативы? Глобальное и космическое, будущее счастье ради детей, Бог терпел и нам велел - это и есть русская мечта идеального. Воплоти ее - и тебе гарантировано многое. На фоне масштабности такого столичного проекта - иные (все эти Дюмины,Никитины, Мироновы, Гапликовы) что стоят? И правда - пыль под копытами. Так значит ли это, что семейно-государственное партнерство Собянина-Раковой вослед за стариком Володиным реализуют своей проект "Наследник"? Вот тут хочется сомневаться, но нужны аргументы.