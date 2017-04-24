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По истории с "собянинской реновацией" мы должны получить ответы на вопросы
По истории с "собянинской реновацией" мы должны получить ответы на вопросы
Незыгарь
26.04 12:00 |  число просмотров 448
По истории с "собянинской реновацией" мы должны получить ответы на вопросы:

1. Направлена ли эта программа на банальное воровство, в результате которого Анастасия Ракова превратится в Елену Батурину и, наконец то, оформит свой брак с мэром Собяниным. Таким образом, лужковская модель трансформируется в модель собянинскую и нас снова ждет сценарий 1999 года: война кремлевских с московскими, когда старика президента злоебучее московское чиновничество будет поливать грязью и топтать, стремясь выселить из Кремля.

2. Может ли программа Собянина-Раковой реально "загнать" москвичей в неосознаваемое ими счастивое будущее? Иными словами, мэр с этого ни копейки не получает, а старается как может ради Государя и москвичей. Недовольные,конечно могут быть, но большая часть распрощается со своими муравейниками и клоповниками. И будет счастливо в новых гетто. То есть "тюменский ум" победит московского обывателя.

3. Мэр должен генерить инициативы? Глобальное и космическое, будущее счастье ради детей, Бог терпел и нам велел - это и есть русская мечта идеального. Воплоти ее - и тебе гарантировано многое. На фоне масштабности такого столичного проекта - иные (все эти Дюмины,Никитины, Мироновы, Гапликовы) что стоят? И правда - пыль под копытами. Так значит ли это, что семейно-государственное партнерство Собянина-Раковой вослед за стариком Володиным реализуют своей проект "Наследник"? Вот тут хочется сомневаться, но нужны аргументы.
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Реновация Реновация
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Вот мой вариант письма Путину Довожу до Вашего сведения, что Сергей Семенович Собянин обманул Вас. Согласно опубликованным данным на сайтах управ, под снос пойдут кирпичные пятиэтажки несносимых серий, элитные сталинки, а также многоэтажные дома, которые окажутся в зоне, так называемой «реновации»
 
Капремонт перед сносом
blogAlena Agadjikova    22.04 21:33 |  число просмотров 1464
Капремонт перед сносом В течение нескольких лет все жители моего дома сдавали деньги на капремонт. Ежемесячно. Угадайте, что началось со вчерашнего дня?
 
Клинцевич соврал
blogmetodi4ka    22.04 19:25 |  число просмотров 1172
Клинцевич соврал В его письме Володин действительно называется "правопреемником Путина"
 
Цитаты дня
" Люди еще не поняли, что что-нибудь снести все равно придется... Либо их дома, либо мэрию с Кремлем... "
24.04 |
blog Рыклин Александр
" Кремлевские долго присматривались к Воронежу, не в итоге решили бомбить Москву. И доходнее, и эффектнее. "
22.04 |
blog Sasha Sotnik
" Похоже обломки пятиэтажек похоронят и мансийского мальчика и его питерского патрона. "
22.04 |
blog Кирилл Лятс
" Реновация в Москве: классическая история о том, что путь к потрясениям прокладывают глупость и жадность правящего класса. "
22.04 |
blog Valery Solovei
" Нет ли в сравнении Гитлера с Навальным попытки обелить нацизм? Беспокоюсь. Я б на месте Бастрыкина возбудился... "
19.04 |
blog альфред кох
" Будем со студентами анализировать кампанию власти против Навального как абсолютно провальную. Допущены ВСЕ возможные ошибки. Не сделано НИ ОДНОГО правильного шага. "
19.04 |
blog Valery Solovei
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