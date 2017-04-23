Вот мой вариант письма на Путина:

"Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину

Уважаемый Владимир Владимирович,

21 февраля 2017 года на встрече с мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным он доложил Вам следующее:

«...В Москве немало ещё остаётся жилья, мягко говоря, некомфортного, по большому счёту ветхого, жилья. Это пятиэтажки примерно таких же серий, как мы снесли, но их значительно больше – около 25 миллионов квадратных метров, в них проживает 1 миллион 600 тысяч москвичей... Эти пятиэтажки были построены на срок «до строительства коммунизма», как Хрущёв говорил: он предполагал, что, наверное, коммунизм наступит через 25 – максимум 50 лет. Но 50 лет прошло, коммунизм не наступил... Но есть определённые проблемы, связанные с нормативным регулированием этого процесса. Например, есть законодательство, связанное со сносом аварийных домов. Есть варианты сноса в соответствии с гражданско-правовыми сделками – по сути дела, это коммерческий снос, там рыночный выкуп и так далее. Ни то, ни другое в этой ситуации неприменимо. В результате мы и как аварийные их не можем сносить, и как ветхое не можем ремонтировать, капитально ремонтировать. Получается неурегулированная ниша. Мы сносили их в соответствии с постановлениями Правительства Москвы, законами Москвы 1990-х годов. Сегодня это уже, конечно, устарело. И, входя в такой проект, было бы хорошо отрегулировать это специальным законом, который мы можем подготовить и внести в Государственную Думу. Необходимо изменить ряд норм, регулирующих градостроительные технические нормы. Мы строим в действующей городской застройке, не в чистом поле, поэтому необходимы специальные нормы, чтобы ускорять эти процессы. Если действовать по сегодняшним нормативам, они хороши для застройки в чистом поле. Но для таких проектов они значительно удлинят и усложнят процессы строительства».

В ответ на это Вы дали согласие на снос аварийного и ветхого жилья в Москве, заметив, что проект должен идти на пользу людям, улучшить их жизнь и устраивать людей.

Довожу до Вашего сведения, что Сергей Семенович Собянин обманул Вас. Вместо программы по сносу аварийных пятиэтажек сносимых серий затеян проект, предусматривающий снос практически всех пятиэтажек в Москве. Согласно опубликованным данным на сайтах управ, под снос подут кирпичные пятиэтажки несносимых серий, элитные сталинки, а также многоэтажные дома, которые окажутся в зоне, так называемой, «реновации».

Госдума без обсуждения уже приняла в первом чтении законопроект о реновации, который, в нарушение Конституции, предсуматривает внесудебное отчуждение права собственности у собственников любых неаварийных зданий на территории всей Москвы. Непонятен механизм отчуждения этого права собственности — на встречах людей с главами управ жителям сообщили, что им навяжут голосование через Интернет-портал мэрии «Активный гражданин» и через Мфц в нарушение всех законодательных норм. Оба этих варианта дают простор для 100% фальсификации голосования.

Опубликованы первые данные по площадкам для переселения. Это многоэтажные «ульи»

нищенского класса, предусматривающие образование гетто из вынужденных переселенцев. Москвичей хотят насильно вселить в жилье, которое, ввиду низкого качества, стоит нераспроданным. Фактически, речь идет о насильной депортации москвичей, напоминающей страшные методы переселения эпохи Сталина.

На встречах с управами были замечены попытки манипуляции общественным мнением путем присутствия на встречах организованных групп поддержки решений управы.

По сути речь идет о масштабной афере в интересах застройщиков, цена которой — уничтожение города Москвы в его нынешнем виде и уничтожение судеб миллионов москвичей, живущих в неаварийных домах.

В Москве при этом уничтожены все воможные площадки для диалога власти и общества, Общественная палата и Мосгордума полностью подконтрольны мэрии и не могут рассчитывать на доверие граждан.

Ситуация в столице накалена, растут протестные настроения. В о время Великой Отечественной войны наши деды и прадеды не сдали наш город фашистам, а нынешние москвичи не отдадут свои дома на растерзание мэрии и застройщикам.

В связи с этим прошу Вас, как гаранта Конституции.

Немедленно лично вмешаться в ситуацию и приостановить запуск программы реновации

Добиться от мэра Москвы Сергея Собянина пересмотра программы и ее сужения до сноса ветхого и аварийного жилья сносимых серий

Потребовать от Госдумы приостановки рассмотрения принятого в первом чтении закона о реновации. Как нарушающего Конституцию и дать поручение о разработке нового закона о переселении москвичей из ветхих пятиэтажек

Создать федеральный орган контроля за деятельностью мэрии Москвы в части программы реновации, который был бы независим и от мэрии, и от застройщиков и выступал бы посредником между властью города и жителями

С уважением,"

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