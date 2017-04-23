|Вот мой вариант письма Путину
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23.04 08:45 | 213
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Вот мой вариант письма на Путина:
Уважаемый Владимир Владимирович,
В ответ на это Вы дали согласие на снос аварийного и ветхого жилья в Москве, заметив, что проект должен идти на пользу людям, улучшить их жизнь и устраивать людей.
Довожу до Вашего сведения, что Сергей Семенович Собянин обманул Вас. Вместо программы по сносу аварийных пятиэтажек сносимых серий затеян проект, предусматривающий снос практически всех пятиэтажек в Москве. Согласно опубликованным данным на сайтах управ, под снос подут кирпичные пятиэтажки несносимых серий, элитные сталинки, а также многоэтажные дома, которые окажутся в зоне, так называемой, «реновации».
Госдума без обсуждения уже приняла в первом чтении законопроект о реновации, который, в нарушение Конституции, предсуматривает внесудебное отчуждение права собственности у собственников любых неаварийных зданий на территории всей Москвы. Непонятен механизм отчуждения этого права собственности — на встречах людей с главами управ жителям сообщили, что им навяжут голосование через Интернет-портал мэрии «Активный гражданин» и через Мфц в нарушение всех законодательных норм. Оба этих варианта дают простор для 100% фальсификации голосования.
Опубликованы первые данные по площадкам для переселения. Это многоэтажные «ульи»
На встречах с управами были замечены попытки манипуляции общественным мнением путем присутствия на встречах организованных групп поддержки решений управы.
По сути речь идет о масштабной афере в интересах застройщиков, цена которой — уничтожение города Москвы в его нынешнем виде и уничтожение судеб миллионов москвичей, живущих в неаварийных домах.
В Москве при этом уничтожены все воможные площадки для диалога власти и общества, Общественная палата и Мосгордума полностью подконтрольны мэрии и не могут рассчитывать на доверие граждан.
Ситуация в столице накалена, растут протестные настроения. В о время Великой Отечественной войны наши деды и прадеды не сдали наш город фашистам, а нынешние москвичи не отдадут свои дома на растерзание мэрии и застройщикам.
В связи с этим прошу Вас, как гаранта Конституции.
С уважением,"
Отправляем через
Пожалуйста, прежде чем отправить обращение в адрес Президента России в форме электронного документа, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией.
letters.kremlin.ru
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