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Новости реновации Собянина
Новости реновации Собянина
Ekaterina Vinokurova
22.04 00:35 |  число просмотров 352
В Северном Измайлово появились хунвейбины от застройщиков. Как всегда, короче, про людей и блядей

В последние дни — куча звонков от соседей по Северному Измайлово, которые, видимо, рнашли телефон через сайт издания (в данной ситуации я не против: звоните, соседи, пишите, давайте вместе бороться).
Мне позвонил житель улицы 7 Парковая и рассказал о странной группе в ФБ «Северное Измайлово за новую программу реновации пятиэтажек». Сказал, что ее сделали некие странные люди, которых на районе никто не знал, а теперь они уже и «активисты». Я ему обещала посмотреть, поразбираться.

Лирическое отступление необходимое: в Северном Измайлово ситуация с пятиэтажками сложная. Есть много панелек, которые и так должны были снести, и их снести надо. Но много и кирпичных пятиэтажек, которые выезжать не хотят и не будут. Я вообще живу в кирпичной пятиэтажке индивидуальной серии, окна у меня выходят в сад, и уж этот кирпич мы с соседями будем защищать до последней капли крови (мэрии, конечно). Это вам просто для понимания ситуации. Жителей соседнего с нами Измайлово, кстати, уже порадовали, что из разваливающихся пятиэтажек они переедут в коровники супер-эконом класса, где просто не могут продать жилье, настолько оно плохое. Ладно, продолжаем

Посмотрела все сообщения и каждый аккаунт каждого состоящео в группе (208 участников). Из состоящих в группе я знаю троих: Анна Нест Galina Sibgatullina и нашего замечательного мундепа Дмитрия Барановского.

Обо всем по порядку. В группе размещена просьба к Собянину включить наше Северное измайлово в программу сноса пятиэтажек в первую очередь, а также... вступить в переговоры с застройщиками, у которых уже есть проекты в Северном Измайлово чтобы выкупить у них часть квартир под переселение.

А вот потом — еще круче. «Жители пятиэтажек Северного Измайлово сами ищут лощадки под новое жилье», - галсит размещенная в группе публикация одного девелоперкого издания. А далее там пишут, что вот активисты решили сами искать, где бы район застроить (вы с таким когда-нибудь сталкивались? Я еще нет) И что, к примеру, отлично подходит... 11 Парковая.

А на 11 Парковой у нас полыхает скандал в связи с... незаконной стройкой крупного девелопера «Инград», контрлируемого типа православным банкиром Романом Авдеевым. Там строяят многоэтажный улей на месте зеленого сквера, разрешение на стройку получили с нарушениями, беспредел, все дела. Но на 11 Парковой в соседних домах оказались очень активные жители, которые быстро вырыли окопы и начали большую войну. Они дошли до каждой инстанции, дошли до Общественной палаты, Госдумы и вроед бы несколько недель назад победили, так как было принято решение об остановке стройки.
А теперь застройщик делает новый ход, маскируя его под «общественную активность». Ну хотят, понимаете ли, местные жители переселитсья только в сквер на 11 Парковой. А программа реновации теперь допускает любой строительный беспредел, и все разрешения просто оформят заново (мой прогноз) уже с бандитским нарушением всех возможных норм, потому что новый закон это позволяет, а Собянину только того и надо.

Как только группу заметили реальные активисты (те же Анна, Галина, Дмитрий), они начали писать в комментарии сообщений в группе свои вопросы. В ответ несколько «активистов» (сейчас, сейчас все расскажу) начали стандартную отработку: «Все написано в законе» (там ни хуя не написано), «В управе все расскажут» (глава управы Дятленко ничего не мог сказать еще позавчера), «власти вас не обманут» (обманут), «пора снести пятиэтажки» (пятиэтажки бывают разные), «мэрия дала всю информацию» (нет). Тех, кто спорит с ними, начинают оскорблять и обвинять в оппозиционных взглядах.

Я — человек скромный, но вот вывести вам эту «активность» на чистую воду помогу.
Группу создал некий Денис Шевченко. Про Дениса Шевченко на районе никто ничего не слышал — я краем глаза слежу за жизнью Северного Измайлово и всех активных знаю. Аккаунт на ФБ Денис Шевченко завел себе 10 апреля 2017 года. Никакой информации о нет там нет, есть два фото разных людей.

Пробила я и ФБ активных комментаторов. Тех, которые пишут, что, мол, в законе прописан настоящий рай каждому москвичу, которые пишут, что управа все знает и расскажет и так далее.

Итак. Ни один из них никак не проявляет НИКАКИМ образом НИКАКОЙ связи с районом Северное Измайлово.

Итак, наши «герои».

Любовь Сокова. Информация — работает в компании «Семейная выгода» (сеть магазинов с низкими ценами, ну, логично, значит тот еще правовед). В друзьях 25 человек, из них живых аккаунтов — два. Остальное — боты. Аккаунт пустой.
Света Пономарева. Акаунт создан 9 апреля. Пусто.
Денис Целуев, акакаунт создан 2 мая 2015 года. Пусто. Указано, что в 2015 году поступил в РУДН (и студент второкурсник лезет в тему реновации давать советы, круто?)
Мария Закриничная. Место рождения — Усть-Камчатск, указано что в 2015 году поступила в РУДН. Аккаунт может быть живым, так как есть фото с отцом. То есть, студентка с Камчатки лезет в тему реновации Северного Измайлово. Среди записей — подпись петиции против передачи поселка Серпухов-15 Калужской области от Московской. Калужское направление -это юго-запад Москвы. При всем желании к Северному Измайлово это не имеет отношения. Есть еще какие-то петиции и перепосты картинок, фоточки. Никаких записей, имеющих отношений к гражданской позиции, кроме поелка Серпухов-15 нет.
Екатерина Прудникова. Аккаунт создан 20 января и почти пуст
Ольга Бородина. Аккаунт живой в друзьях есть Susanna Farizova (Сюзи, может, ты ее знаешь?)
Мария Марелик. Аккаунт создан 16 марта, пуст
Стас Рудаков, из Тамбова, аккаунт почти пуст
Виктор Чепрасов, страница — перепост многочисленных петиций, в тч за лишения гражданства Божены Рынски.

А вот автор одного сообщения меня заинтересовал. Это некая Екатерина Степанова, изучавшая политологию, живущая в Санкт-Петербурге. В друзьях у нее есть Валентин Бианки Дарья Яушева. Объясните мне, пожалуйста, как ваша петербурженка, да еще и из политкласса оказалась в Северном Измайлово и что ее связывает с нашими застройщиками? Или на которой Парковой она живет (судя по ее аккаунту, из Спб она не переезжала и не намерена).

Далее я не поленилась и помотрела профиль каждого из 208 участников группы.
Живых среди них около 10 человек, из них трое — это Анна, Галина, Дмитрий, плюс таинственная петербуржская политологиня Екатерина Степанова.

Не у всех участников группы, посвященной судьбе московского района Северное Измайлово гордом проживания даже указана Москва. Есть представители Новосибирска, Ростова-на-Дону, Белгорода, Сарапула, Волгодонка, Челябинска, Калуги, Краснодарского края, Ярославля, Хабаровска, Твери, Санкт-Петербурга, и даже несколько украинцев. Их всех при создании группы добавил туда Денис Шевченко.

Живые аккаунты имеют интересную особенность — у них в друзьях Дмитрий Барановский. То есть, как раз есть привязка к району.

Остальное - это боты крайне низкого качества. Причем это явно некий пакет ботов, причем который держит кто-то, кто любит наебывать клиента. Клиенты легко просматриваются, так как идут перепосты одинаковых сообщений одних и тех же компаний. Это, из последнего - «Мой Сайдекс» (скидки), Octagon-shop, “Контрамарка», морепродукты My Sea Food, мастерская «Дезарте», vanna-class точка ру, «Клиника доктора Гульнары Шах». Если вдруг ваши знакомые или вы работаете в одной из этих фирм, внимание, ваш СММ подрядчик вас обманывает и продает вам перепосты в пустых аккаунтах. Меняйте его.

Ну и остается добавить, что мне не кажется правильным, что в этой группе с ботами вступают в споры и публикуют предложения от живых нормальных жителей. Дело в том, что ботам оплачивают именно такие «дикуссии». Не надо делать мертвое живым, не надо оживлять бот-группу. Таков мой совет.

В общем, в моем Северном Измайлово застройщики уже начали беспредел. Во-первых, давайте помнить, что имеем дело с бандитами. Во-вторых, нельзя сдаваться. В-третьих, мне вот интересно, а Собянин Путина, когда ему предлагал программу сноса «ветхих» пятиэтажек просто наебал, что ли? В-четвертых, подитически это все теперь обернется как угодно, протестная вспышка гарантирована. Да помогут нам Владислав Юрьевич Сурков (просто он крутой и может все), Вячеслав Викторович Володин (он же спикер Госдумы, четвертое лицо страны), Сергей Владиленович Кириенко (он же теперь отвечает за внутреннюю политику и должен орать на взбесившихся губернаторов).
Тот, кто донесет до Путина новость о том, что в столице все оборачивается совсем мрачно, что Собянин офигел, и что ситуацию надо корректировать — тот и патриот России.

Прилагаю кучу скринов, которая доказывает все то, что мной написано.
А руководителям компании «Инград» желаю гореть в аду после долгой и успешной жизни, которую они себе получают, уродуя жизни других людей.
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