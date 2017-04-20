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Активные граждане под снос
Активные граждане под снос
Александр Плющев
20.04 15:01 |  число просмотров 483

На многих собраниях жильцов расселяемых пятиэтажек, говорилось, что голосования по этим вопросам будут проводиться в Активном гражданине. Это означает, что никакого голосования на самом деле не будет. Этот сервис и создан был с гигантскими возможностями по накруткам, так, что его прозвали «Фиктивным гражданином». С тех пор он не так сильно изменился: в начале года я его внимательно смотрел. Вот записки, которые я тогда набросал. Не все написанное имеет отношение к предстоящему голосованию, я анализировал проблемы сервиса в целом, но методы манипуляции «народным мнением» интересны

РЕГИСТРАЦИЯ

Система не препятствует регистрации людей с номерами из других регионов страны. Я проверил это с помощью нескольких своих знакомых в других городах. Всем им без труда удалось зарегистрироваться. Более того, им удалось проголосовать, то есть, система допускает голосование не только с разных номеров из других регионов, но и не обращает внимание на местоположение голосующего. Чтобы быть допущенным к голосованию не нужно ничего, кроме телефонного номера. Это значит, что нет никакого идентификатора, который стопроцентно гарантировал бы, что участник голосования — житель столицы. Иными словами, мы не можем понять, сколько из проголосовавших — действительно москвичи.

По прежнему действует принцип “Одна симка — один голос”. Это позволяет накручивать результаты голсований как угодно. Сотрудники мэрии говоря, что это экономически нецелесообразно — самая дешевая симка стоит, как минимум, несколько дестяков рублей. Однако в интернете полно сервисов виртуальных сим-карт, позволяющих заарегистрироваться в любом сервисе. Мне за 5 минут удалось зарегистрироваться на Активном Гражданине с помощью сервиса http://onlinesim.ru/ — он выдает временный номер, с помощью которого происходит регистрация.

Снимок экрана 2017-04-20 в 13.19.18

Это обошлось мне в 5 минут времени и 4 рубля. Таким образом за 1 млн рублей — не самые неподъемные деньги — можно запросто создать 250 тысяч пользователей, написать для них программу, которая будет сама входить в профили и голосовать по нужному вопросу и решать исход любого голосования. А если договориться об оптовой скидке или найти сервис подешевле, то и еще больше.

ГОЛОСОВАНИЯ

Нет тем, которые вызывают реальные дискуссии москвичей. Например, нет опросов про отмену троллейбусов, парковки, маршрутки, деятельность ГБУ “Жилищник”, использование противогололедных реагентов, передачу участков под храмы итд.

Самое дискуссионное голосование — о подземных переходах. Острее — не бывает. Вы резонно возразите: ну вот, поставят на голосование пятиэтажки. Серьезный вопрос? Серьезнее некуда! А ты все недоволен, вот все вы либерасты такие. Ответ на это содержится выше: точечно можно ставить любые вопросы, ведь голосование под контролем. Но нельзя поставить это на поток: контроль стоит денег, и если можно решить без создания видимости демократии, его так и решают.

Вопросы для голосований ставятся таким образом, что выхолащивают суть. Они предлагают выбрать главные доcтижения, причем, то, что это сами по себе достижения не ставится под сомнение. Большинство голосований сформулированы таким образом, чтобы у жителя не создавалось никаких сомнений в том, что о нем ежеминутно заботятся. Некоторые голосования — это чистое самолюбование и ярмарка тщеславия. Вот типичное:

Вопрос 2. Главные дела Москвы: международное и общероссийское признание
Москва в этом году была отмечена и на международной, и российской арене. Город получил сразу несколько престижных премий и наград.
Как вы считаете, какое событие уходящего года в номинации «Международное признание» можно назвать «Главным делом Москвы»?
МОСКВА СТАЛА ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ WORLD SMART CITY AWARDS В БАРСЕЛОНЕ (Наградой отметили достижения в создании системы мобильных и онлайн-сервисов, улучшающих качество жизни горожан)

МОСКВА ВОШЛА В ДЕСЯТКУ САМЫХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ТУРИЗМА ГОРОДОВ МИРА (Рейтинг составлен авторитетным издательством Lonely Planet. Авторы отметили развитие транспортной инфраструктуры. Кроме того, огромное количество музеев, галерей и других культурных мест способно привлечь в город ценителей прекрасного)

МОСКВА ВЫШЛА В ПОЛУФИНАЛ ПРЕМИИ ФОРУМА «УМНЫХ» ГОРОДОВ (Вместе с российской столицей на премию Intelligent Community претендуют Оттава, Мельбурн, Астана, район Ноули-Уэст, Рочестер. Их оценивают по уровню доступа в интернет, доступности высшего образования, политике поощрения стартапов, интерактивности городских порталов и другим параметрам)

МОСКОВСКИЕ ШКОЛЫ ВОШЛИ В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ В МИРЕ (Исследование было проведено в мае крупнейшей международной программой оценки образовательных достижений PISA (The Programme for International Student Assessment)

МОСКВА ПРИЗНАНА ЛУЧШИМ ГОРОДОМ ДЛЯ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА (Такое признание столица получила в рамках ежегодной международной премии Business Travel Awards. Свое исследование эксперты проводили в течение трех месяцев)

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ ITF TRANSPORT AWARDS (Награда была вручена в мае 2016 г. в Лейпциге на Международном транспортном форуме в номинации «За особые достижения в области транспорта»)

УНИВЕРСИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ВОШЕЛ В СПИСОК ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ (Рейтинг составлен по результатам независимой оценки деятельности 503 университетов, академий, институтов страны)

И таких — много. Что дают москвичам опросы о том какая почетная грамота круче?

В результате получается, что москвичи априори поддерживают все действия московской власти, только одни больше, а другие чуть поменьше. Стопроцентное манипулирование.

В то же время, о проблемах голосовать не предлагается.
Например, спрашивают про праздничные мероприятия: понравилось, не понравилось и тд. Однако никто не спрашивает, считают ли москвичи целесообразными подобные траты. Логично было бы написать, какие деньги и на что потрачены и спросить (возможно, по каждому пункту) — оправданы ли эти траты. То есть о самом главном — соотношении цены и качества никто не спрашивает.

Гигантское количество голосований не просто по второстепенным, а по третьестепенным вопросам, например про эмблемы различных мероприятий.

Нельзя посмотреть результаты прошедших голосований и явку. Можно посмотреть промежуточный результат текущего голосования, если ты сам проголосовал. Это реализовано неплохо, но до сих пор непонятно, кто и как считает голоса. Что, кроме веры в кристальную чистоту рук чиновников московской мэрии, может убедить нас в том, что подсчет голосов на Активном Гражданине — честный и никто со стороны мэрии не вмешивается? Никакого внешнего аудита нет. Это не имеет никакого значения, если спрашивать про время работы секций или цвет заборов (хотя нельзя исключить и хулиганства), но если речь когда-нибудь зайдет о серьезных или дискусионных вопросах, как с “Войковской”, накрутки не заставят себя ждать. Более того, никто не может гарантировать, что сама мэрия не запасла для себя такой инструмент на всякий случай.

Работает довольно спорная система поощрения за голосования — люди получают баллы, которые потом могут обменять на билеты в театры, на каток и что-то похожее в этом духе.. Поощрения там обычно такие, которые, простите за прямоту, заинтересуют скорее нуждающихся, гостей столицы и гастарбайтеров. В результате они будут голосовать активнее и, не исключено, что будут решать исход голосований. Вообще непонятно, почему за голосования нужно поощрять, если это голосования по действительно важным проблемам.

—-

Так что, если касающийся вас серьезный вопрос вынесут на голосование, считайте, вы уже проиграли, если, конечно, ваша позиция не совпадает с позицией московских властей. Впрочем, в этом случае и голосование проводить незачем.
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