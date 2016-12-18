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Об Алексее Навальном и его президентской кампании
Об Алексее Навальном и его президентской кампании
maxkatz
15.12 11:39 |  число просмотров 1284
 Вчера многие спрашивали, что я думаю по поводу планов Навального пойти в президенты и буду ли я его поддерживать. Краткие ответы приводили к длительным дискуссиям, поэтому, наверное, нужно написать подробный пост.
Я познакомился с Навальным в 2011 ещё году, когда встретился с ним и предложил собрать денег на проект Росяма. Тогда я был активен в покерном сообществе и собрал около $12,000, с тех пор и познакомились. Потом мы общались в рабочем порядке до 2013 года, где я был заместителем начальника его предвыборного штаба на выборах мэра Москвы.
После выборов мы лично никогда не общались, но пересекались при разных обстоятельствах.
В общем, я довольно хорошо его знаю для формирования своего мнения. И это только мое мнение, мой личный пост, никем не заказан, не истина в последней инстанции, просто мнение.



Начнём с хорошего.

Фонд борьбы с коррупцией. ФБК — замечательное НКО. Оно создано Навальным, он его лидер и медийный проталкиватель (хотя формально не директор, но это неважно). Проект очень важен для страны, обладает высокими стандартами прозрачности работы и финансирования, поднимает важнейшие вопросы, которые не поднимает никто кроме.
Ему бы за этот фонд вручить медаль за заслуги перед отечеством. Думаю, когда-нибудь он такую государственную награду за этот фонд получит.

Стойкость и независимость. На Навального оказывается огромное давление. Он провёл больше года под домашним арестом, а его брат попал в тюрьму по надуманному обвинению, его таскают по судам и для него работает специальный отдельный уголовный кодекс, не распространяющийся на других россиян. А он, несмотря на всё это, дальше фигачит самых высокопоставленных государственных жуликов, разоблачает их, оформляет всё это красиво и интересно и публикует. Это круто

Современная стилистика. Навальный политик нашего поколения — сидит в твиттерах и фейсбуках, общается там, сам туда пишет человеческим языком важные вещи, делая их интересными. Он популяризирует адекватный взгляд на многие вещи в российской политике и делает это в повседневном режиме общения в новых медиа.

Умение фандрайзить средства. Практики ФБК по фандрайзингу очень продвинутые, по ним можно писать учебник. Сейчас при подготовке фандрайзинга для Горпроектов я первым делом изучил данную систему в устройстве ФБК. Другие политики в это не верят и всё ищут спонсоров с мешками денег, а Навальный рассчитывает на небольшие платежи и собирает их в огромном количестве. Это делает его по-настоящему независимым.

Умение публично выступать. На выборах мэра Москвы Навальный провёл 84 встречи, каждая была интересной, вызывала у людей доверие, доносила мысли. Это редкий скилл, подобный опыт в России есть у считанных политиков.

Теперь о плохом

Нарушение договорённостей. После убийства Бориса Немцова многие независимые политики собрались для учреждения широкой политической коалиции. Навальный с Касьяновым решили, что широкая коалиция не нужна, и учредили вдвоём узкую. Договорились работать в рамках ПАРНАСа до выборов в Госдуму.
Затем осенью Навальный и Касьянов договорились о принципах формирования списков, Навальный поддержал первое место Касьянова, а тот согласился формировать через праймериз остальную часть списка.
Но через несколько месяцев, до выборов, Навальный потребовал договорённость пересмотреть, а после отказа вышел из коалиции. В результате у ПАРНАСа провалились праймериз, команда Навального почти полностью вышла из проекта, партия с треском провалилась на выборах и по факту прекратила существовать.
Есть менее публичные истории подобного содержания — как договаривались с Открыткой о разделе округов, а потом внезапно в ЦАО пошла Люба Соболь, например.
Нельзя быть политиком и не держать своё слово, это большой минус.

Плавающие принципы. С 2011 года Навальный регулярно менял свою позицию относительно необходимости участвовать в выборах и тактики на этот счёт.
Сначала в 2011 было «голосуй за любую партию, кроме». Потом было «обязательно надо участвовать» в 2013, когда он был выдвинут ПАРНАСом на выборах мэра Москвы без всяких праймериз.
Потом стало «выборы не выборы» в 2014, когда его ближайшие сторонники не смогли принять там участие.
Потом, в 2015, опять стало «обязательно надо участвовать», на этот раз в региональных выборах и обязательно через праймериз. Выдвижение без праймериз ну никак невозможно было для нормального политика, по мнению Навального.
Потом в 2015 было «обязательно надо участвовать в выборах в Госдуму». Потом стало «выборы не выборы», когда он вышел из коалиции.
И сейчас в 2016 стало «участвую в президентских выборах», причём без всяких праймериз, на которые нет даже малейшего намёка.

В целом сложилось впечатление, что Навальный позиционирует ситуацию так: если я, Навальный, в выборах не участвую, то они тогда не выборы. А если участвую, тогда выборы.
И насчёт праймериз тоже: я, Навальный, могу идти без праймериз куда хочу. Но все остальные должны участвовать в них.

Мне кажется, что такой подход, когда ты, пользуясь доверием аудитории, декларируешь прямо диаметрально противоположные принципы в зависимости от сиюминутной выгоды, характеризует политика негативно.

Неумение формировать коалиции. С 2013 года у Навального объективно не получается взаимодействие ни с кем, кроме его подчинённых. Совместные публичные проекты либо завершались скандалом, либо не начинались вовсе. Он изменил своё позиционирование после выборов мэра Москвы и перестал пытаться объединять независимых политиков, а стал пытаться действовать сам. Я не думаю, что это эффективная стратегия, результаты политической деятельности с тех пор (раздва) это показывают.



Теперь о личном. Возможно, это не имеет прямого отношения к делу, но таков мой опыт взаимодействия с человеком и он влияет на мою оценку происходящего.

В штабе Навального я играл роль злого реформатора. В момент моего появления там была милая тусовочка близких сторонников, которая ставила 4 куба, а моей задачей было сделать работоспособную структуру, которая будет ставить 200 кубов и заниматься помимо этого многим другим.
Так как я был человек внешний, то спокойно и объективно оценивал только деловые качества и поувольнял из штаба некоторых близких сторонников Алексея, а других переместил на позиции, которые не удовлетворяли их амбициям. Я об этом подробно писал. В условиях дефицита времени иначе было нельзя, собственно, Навальный с Волковым тогда за тем меня и позвали, а результатом в процессе были вполне довольны.

После выборов естественный путь такого реформатора — на выход. Потому что в мирное время надо дальше работать с близкими сторонниками, а они на дух не переносят такого персонажа. Однако выход может быть разный, в моём случае Навальный решил не только разойтись, но и прекратить общение, а также уничтожить мою публичную репутацию.

Распространение лжи публично. Ещё в октябре 2013 года начались первые намёки на то, что я пишу посты и публично выступаю по заказу мэрии Москвы. Соболь это прямо писала в удалённом посте, Алексей это пиарил.
Затем Навальный несколько раз намекал на это в публичных постах (одиндва). Кроме того, вы все помните заявлениеАлексея на телеканале Дождь, где он врал о том, что я якобы был уволен из штаба за две недели до выборов, а также называл меня нехорошими словами.

Это, однако, лишь верхушка айсберга.

Распространение лжи лично. С 2013 года в личных разговорах с разными людьми Навальный распространял примерно ту же ложь, описанную выше, и снабжал рассказы иными подробностями. В частности, Навальный говорил людям, что я готов сдавать соратников полиции, а также, что я повёл себя «крайне непорядочно» при работе в штабе, но как именно он рассказать не может.

В результате сейчас довольно много людей действительно уверены, что я пишу в интересах мэрии, готов сдавать соратников в полицию и сделал что-то непорядочное, о чём нельзя даже сказать.

Основная проблема с этим всем. Алексей точно знает, как работают Городские Проекты, так как за соседним столом с ним в офисе сидит его артдиректор, который работал в Горпроектах на протяжении первого года их деятельности и знает про них вообще всё.
То есть нет никакой вероятности, что Алексей и правда считает, что я тайно работаю на мэрию и пишу по её заказу посты.
Однако с помощью своего большого медийного ресурса и личной репутации он уже 3 года распространяет обо мне этот слух, чем сильно испортил мне жизнь. Многие задали мне прямой вопрос и послушали реальную историю, но многие и не задали, таким образом после работы с Навальным в 2013 году моя жизнь сильно изменилась. Довольно большая группа людей стала думать обо мне то, чего нет.
И это то, чего нет, Навальный, используя свои медийные ресурсы, осмысленно мне прилепил, чтобы я просто исчез с поляны. Когда я предлагаю отправить Собянина в отставку, веду троллейбусную кампанию или кампанию Гудкова, то аудитория Навального об этом не узнаёт. Но она периодически узнаёт, что я похвалил мэрию «как и другие платные блогеры».
Это ровно то, что делают федеральные каналы с самим Навальным, прикрепляя к нему клише «агент Госдепа». Один в один, только они пользуются своим медийным ресурсом, чтобы ввести зрителей в заблуждение, а Навальный своим.

Что бы со мной было, если бы в распоряжении Навального были какие-нибудь ещё ресурсы, кроме его блога? Стоит ли мне ждать уголовных дел, если он станет президентом, например, или репортажей по телевизору о том, какой Кац нехороший? Это, конечно, вопросы иллюзорные. Однако есть факт — Навальный три года распространяет обо мне ложь и портит мне репутацию, точно зная, что это ложь. И мне это сильно усложняет жизнь, заставляет оправдываться за то, чего я никогда не делал и что не соответствует действительности, вводит людей в заблуждение, приводя к отказу со мной в сотрудничестве.

Про этот случай я знаю точно и во всех деталях, так как он происходит со мной. Но сколько ещё подобных историй в жизни Навального? Что он подобными методами делает ещё?

Вы можете трижды сказать, что «сам спровоцировал», что «виноваты обе стороны» и «что-то там у них стряслось, личные дела, не хочу интересоваться». Можете мне не верить или вообще считать, что я всё-таки работаю по заказу мэрии или Кремля и умело маскируюсь, это ваше дело. Я ни к чему не призываю, просто рассказываю, как всё было с моей точки зрения.

Резюмируя. Алексей хорошо и самоотверженно пинает жуликов, мне будет интересно понаблюдать за тем, как он их пинает в качестве кандидата в президенты. Я бы хотел, чтобы он прошёл процедуру регистрации и вёл кампанию.
Однако сам я содействовать этому не буду и других призывать содействовать тоже не буду: личный опыт работы и знакомство с ним говорит мне о том, что это человек непорядочный (по моему мнению), а непорядочные политики разберутся со своей жизнью как-нибудь без меня.
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