Вот представьте - бегает человек, кричит: "Жулики! Воры! Наперсточники!!! Я их за руку поймал!!!" Мы ему: "Да, Алексей, ты прав!!"

И тут он (внезапно) в первый раз: "Ну, ладно ... Давайте все же попробуем с ними сыграть! Только мне нужны для этого ваши деньги и ваша помощь - кто чем богат, как говорится. У меня есть план, я знаю как поймать шарик!".

Мы ему: "Да ну нахрен!".

Он: "Да стопудоффф!!!!"

Мы ему: "Ну, ладно, все равно "других развлечений нет" - на тебе "бабло" и помощь, только если и называете "бесплатными долбоебами" - называйте, но чтобы мы этого - не слышали!!!".

Он: "Ок, ребята, все будет!".

И даже кореша главвора ему подыграли - типа они позволили (проголосовали едром своим: "разрешить/ допустить "безобразие невиданное" ))) ) Разумеется он "про#ирает" этот раунд и опять:

"Жулики! Воры! Наперсточники!!! Я их за руку поймал!!!"

Мы ему: "Да, Алексей, ты прав!!"

И тут он (внезапно) снова:

"Ладно, народ ... Такая тема - самый ГЛАВНЫЙ наперсточник, вор и жулик предложил с ним сыграть по максимальной ставке!!! - Это ... очень редкий успех и один такой шанс на стопиисят тыс.!!! Только мне нужны для этого ваши деньги и ваша помощь - кто чем богат, как говорится. У меня есть план, я знаю как поймать шарик!". Хм .... Ну и? ....