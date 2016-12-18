«Я буду участвовать в президентских выборах 2018 года» — это всё же не очень правильная фраза, хотя именно так я говорю в ролике, который сегодня утром штаб разослал по нашей базе сторонников.



Вернее будет сказать: я призываю нас всех устроить настоящие выборы в 2018 году. Это задача не из лёгких, ведь настоящих выборов в России не было с 1996 года. Превратить процедуру, уже 20 лет не означающую ничего, в реальное столкновение идей, программ, подходов и кампаний. И я хочу быть вашим голосом и представителем на этих выборах. Настоящим политиком, связанным с людьми и представляющим их интересы. Многие из вас много лет следили за моей деятельностью и знают, за моей спиной нет ни олигархов, ни «башен», ни силовиков, ни либералов. Мне ничего этого и не нужно для избирательной кампании, если вы меня поддержите. В 2013 году во время внезапной и внеочередной кампании, длившейся три месяца, мы с вами доказали сами себе — можно вести кампанию и добиваться высоких результатов без крупных спонсоров и в условиях, когда крупнейшие СМИ о тебе либо молчат, либо лгут. До выборов-2018 у нас больше года, и мы всё сможем, если хорошенько поработаем вместе. Я всё знаю о предстоящих сложностях. Расследования коррупции, которые я вёл последние годы, ясно показывают мне: мало перед чем остановится Путин и Кремль для удержания власти, случайно доставшейся им от Ельцина и превратившей группу петербургских чиновников невысокого ранга в миллиардеров, богатейших людей мира, распоряжающихся огромной страной, как личной собственностью. Всё понимаю про фальсификации. Всё понимаю про будущие потоки клеветы в исполнении беснующихся Киселёво-Соловьевых. Отлично понимаю, какая непростая будет дискуссия на тему «участвовать в выборах или бойкотировать». Это сложный вопрос, где нет универсального подхода, и я буду убеждать всех в своей правоте столько, сколько надо. Понимаю, как сложно будет деньги собирать — для федеральной кампании нам надо будет собрать как минимум в десять раз больше, чем мы собрали для мэрской в 2013-м. Трудности не пугают ни меня, ни мою команду — вы же видите, в каких условиях вы работаем последние годы, но работаем успешно по своему направлению — потому что я знаю и самое главное: - В стране есть десятки миллионов людей, которые останутся без кандидата и политического представительства, если мы с вами вместе не организуем эти настоящие выборы. Это действительно очень странная ситуация в России — власть и социологи рапортуют о 84% поддержки, но когда мы проводим качественные социологические исследования — фокус-группы и интервью — мы видим это «брошенное большинство». Власть сама по себе, люди сами по себе. Власть делает то, что ей нужно. Люди даже и не надеются, что там, в высоких коридорах, есть кто-то, кто о них заботится. Да вы и сами его видите, разговаривая с любым человеком: вперемешку прозвучат фразы «кругом воры», «надежды нет», «перспектив нет, боимся за детей», «ну за Путина, а за кого ж ещё». Да вот и сегодняшняя социология на эту тему: Почти треть россиян (29%) признались, что за последнее время их отношение к Владимиру Путину ухудшилось, следует из ноябрьского опроса «Левада-центра». Одновременно заметно уменьшилось число тех, кто считает, что президент «успешно и достойно справляется с решением проблем» (см. график). Но почти половина респондентов (48%) по-прежнему верит, что Путин искренне хочет добиться повышения благосостояния народа, но ему мешает «сопротивление бюрократии».



Отношение к президенту ухудшилось больше, чем в момент протестов на Болотной площади, говорит замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин, но эти цифры объясняются теми же обстоятельствами, что и все колебания 2014–2015 гг., когда уровень поддержки Путина существенно вырос. В 2011 г. терпение россиян по поводу последствий кризиса закончилось и рост недовольства властью выразился в снижении рейтингов, сейчас происходит нечто подобное, говорит социолог: «Претензии к власти носят отложенный характер — видимо, эти настроения появились за последний год». При этом уровень одобрения деятельности президента не изменился — в ноябре он был 86%

http://www.vedomosti.ru/politi... И это происходит ровно потому, что даже и оппозиционные политики часто участвуют в выборах «понарошку». - Ну мы, конечно, очень хотим участвовать, но, знаете ли, из-за фальсификаций и цензуры шансов всё равно нет. Поэтому мы пока так, аккуратненько. Чтобы не злить этих. А уж потом, когда нам выпадет исторический шанс, мы выйдем на сцену и ого-го. Это одна из важнейших причин, почему я принял это решение. От разных-всяких политтехнологов я миллион раз услышал фразы «Сейчас не время, 2018 год — это фальстарт. Посмотри, все затаились и ждут. Того, кто пойдёт сейчас, раскатают. Нужно ждать благоприятного момента». Вот и ждём этого момента. Путин 17 лет у власти — уже дольше, чем Брежнев, а всё ждём. Уже и свободных СМИ почти не осталось — ждём благоприятного момента. Уже и политзаключенных не единицы, а сотни — ждём благоприятного момента, работаем на перспективу. Уже экономика и реальные доходы населения падают четвертый год подряд — ждём благоприятного момента, власть ещё сильна. У полковников полиции дома находят миллиарды наличными — не время, ждём благоприятного момента, ещё не прошёл «украинский эффект». Сечин и Путин распоряжаются государственной «Роснефтью» так, как будто это их личная палатка с шаурмой — не время, ждём благоприятного момента, сейчас наступил «сирийский эффект». Если так рассуждать, то никогда не наступит время выборов, на которых мы решим бороться по-настоящему — всегда можно организовать какой-то «эффект». Я так скажу: Россия — моя страна, я тут живу, моя семья здесь, и у меня тут всегда благоприятный момент. И я зову вас всех за собой на выборы не по соображениям политтехнологий, а по соображениям того, что должно и правильно. У нас одна страна, другой не будет. Одно время и одна жизнь. Прекрасная Россия Будущего сама себя не построит. Если будем ждать, то не успеем оглянуться, эти ребята уже не 17, а 37 лет у власти сидят. Медицина с пластической хирургией развиваются — будут стоять на мавзолее как новенькие и вещать о взятии Пальмиры и о том, что как наши враги ни старались, им не удалось построить однополярный мир. Мы провели масштабные социологические исследования за последние месяцы, и я могу ответственно говорить, что иду на выборы с программой, поддерживаемой большинством. И при этом — что для меня, конечно, важно — ни в одном пункте я не отступаю от своих реальных взглядов. Сегодня на https://2018.navalny.com/ мы публикуем не детальную программу, а основные положения платформы. Полная программа будет представлена на встрече со сторонниками. Коротко: Главные проблемы России — захват власти узкой группой людей и чудовищное неравенство, возникшее по этой причине. Неравенство богатства и неравенство возможностей. 88% национального богатства принадлежит 0,1% населения — это реальная ситуация и она катастрофична. Но даже официальные данные говорят о лидирующем месте России по неравенству и 74,5% богатства, принадлежащего 1%. И особенностью приобретения богатства в России является его незаконность и несправедливость. Это в подавляющем большинстве не прекрасные предприниматели, создавшие бизнесы, а участники крупной приватизации и чиновники. Для того, чтобы побороть неравенство, нам нужно, чтобы: 1. Самые богатые — сырьевые олигархи и короли господряда — заплатили крупный налог на свои состояния. Аналог Windfall Tax, успешно примененного в Великобритании в 1997 году. 2. Средний класс прекратили грабить, снизили ему налоги и дали работать. Например, ИП с небольшим доходом вообще будут освобождены от налогов, регулирования и бухучёта. Бюджет всё равно с них собирает крохи. Надо оставить их в покое, пусть работают, развиваются, кормят свои семьи и платят белые зарплаты. 3. Самым небогатым обеспечили минимальную зарплату 25 тысяч рублей. Во многих странах минимальная зарплата установлена законодательном, и в России пора. Человек, работающий полный рабочий день, не может получать в современной России менее 25 тысяч. Меньшая зарплата даёт нам больше проблем, чем экономии.

Пенсия не может быть ниже прожиточного минимума. 4. Есть специфическая для России проблема жилья. Это значимая часть того, что порождает бедность в России. Миллионы семей мыкаются без квартир, живут в съемных, платят гигантские проценты по ипотеке. Для большинства ипотека вообще недоступна. Для этого нужно встречное движение — кардинальная либерализация рынка жилищного строительства, которая снизит цены на жильё. При президенте Навальном разрешение на типовое строительство вне исторических зон будет получить не сложнее, чем в Новой Зеландии (которая на первом месте по легкости получения таких разрешений). Одновременно небольшое субсидирование ипотечной ставки даст возможность любой семье, где есть два работающих человека, взять ипотеку под 3% годовых. В целом побороть бедность и неравенство нам поможет только экономический рост. Для него нам в первую очередь нужны 1) судебная реформа 2) борьба с коррупцией и 3) весьма радикальная дебюрократизация. Все эти разговоры о «снижении административного давления на бизнес» идут 25 лет, но воз и ныне там. Я действительно уберу эти барьеры сразу. - Разрешения на строительство; - Подключение к сетям; - Регистрация прав собственности; - Создание предприятий. Это те меры, которые можно реализовать быстро, и я гарантирую, что мы догоним по этим показателем уже помянутую Новую Зеландию, Данию, Китай и Сингапур. Меры по борьбе с коррупцией перечислять не буду, эти наши предложения давно готовы и нет ни одного кандидата, который тут может предложить (и потом реализовать) программу лучше, чем наша команда. Конечно, моя программа содержит и все те идеи, которые я продвигал раньше: от введения визового режима со странами Средней Азии и Закавказья до списка идиотских законов, подлежащих отмене. Читайте https://2018.navalny.com/ и https://navalny.com/issues/. В общем, в программе я уверен. Она правильная, она лучше, чем то, что предлагает Путин и Кремль, она действительно даст России толчок в развитии, и её пункты поддерживаются большинством населения. Важно будет донести её до всех, но тут уж мне понадобится ваша помощь. Много вашей помощи. Сейчас мы превращаем наш маленький штаб в настоящий большой предвыборный штаб. Возглавит штаб Леонид Волков, которого все знают в том числе по отличной работе в качестве начальника моего штаба в 2013 году. Первоочередная задача — добиться регистрации в качестве кандидата. Мы все понимаем, Кремль будет не в восторге от этой идеи. Для регистрации мне понадобится 300 тысяч подписей, и с сегодняшнего дня мы начинаем собирать суперсистему, в которой эти 300 тысяч человек зарегистрируются, чтобы в час Х мы оформили это уже юридически и собрали подписи если не моментально, но очень быстро. Поэтому первое, чем вы можете помочь (кроме распространения этого ролика и этого поста) — зайти сюда и оставить свой имейл. А желательно ещё и расшерить в соцсетях информацию о том, что вы готовы поставить за меня подпись. Также мы сразу начинаем собирать 100 тысяч наблюдателей, которые понадобятся в день выборов. Стратегическая организационная задача выборов — пробить дыру в системе цензуры и лжи, построенной Путиным за эти годы. Как это сделать, понятно — 80% людей регулярно получают информацию в интернете. Поэтому 500 тысяч волонтёров, которые постоянно помогают распространять нашу информацию в интернете, и 200 тысяч волонтёров, которые работают в офлайне, дадут такой охват, что ни один федеральный канал с нами конкурировать не сможет. Достаточное количество людей есть. Проблемы у нас старые, и мы их хорошо знаем. Их имена «Да чего репостить, и так все знают» и «Да чего листовки раздавать, от одного меня ничего не зависит». Будем с ними бороться. Вторая важнейшая задача — деньги. Без денег кампаний не бывают, а если деньги есть (и вы знаете, что мы потратим их честно), то кампании бывают отличные. Но тут есть хорошая новость, пока выборы не объявлены, мы можем собирать деньги без адской системы со сбором паспортных данных. Поэтому сейчас мы задействуем вообще все разрешенные законом методы сбора: от яндекс-денег и банковских карт, до пейпала и биткойнов. Интернет-кошельки зарегистрировали на имя Волкова, он будет по ним регулярно отчитываться. Заходите сюда и вносите пожертвования. Это кровь кампании. Это листовки, реклама, люди и офисы. Друзья! У нас есть отличная команда. У нас будет отличный штаб. У нас есть лучшая программа. Я сделаю всё, чтобы быть хорошим кандидатом и не подвести вас. У нас есть главное — правда на нашей стороне, и страна, которую мы любим и которую не хотим отдавать на разграбление и вечное прозябание в бедности. Присоединяйтесь, и мы вместе устроим настоящие выборы. PS

Пока писал пост, получили первое письмо ответом на рассылку: И первое пожертвование: Спасибо!