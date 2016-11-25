Продолжаем аутопсию проигранной кампании Хиллари Клинтон.

Вчера и сегодня общался с консультантами Демпартии.

Самое интересное:

1. Они считают, что Трамп не собирался выигрывать. Его задачей было увеличить капитализацию своего бизнес-бренда и уровень международной идентификации имени. Поэтому он и экономил, и не вложил обещанный миллиард собственных денег, и зарабатывал в ходе кампании, размещая предвыборные подряды в своих же фирмах. Перед стартом кампании он якобы обсуждал своё участие с Клинтонами, и те его намерение поддержали, считая, что его заход в республиканские праймериз усилит разброд внутри GOP.

Но состояние "нечего терять" дало Трампу уникальное преимущество - кураж. В то время, как Хиллари делала тяжелую утомительную работу, Дональд наслаждался вниманием медиа и общением с людьми. Кроме того, для клинтоновской команды информация о мотивах Трампа стала расхолаживающим фактором. Они слишком обрадовались, когда он стал номинантом от партии, а дальше началась внутренняя борьба за то, кто станет автором неизбежной победы. А у Трампа вокруг был узкий круг людей, которых было слишком мало и которые не видели смысла бороться за место вокруг проигрывающего кандидата, а потому просто делали свою работу и отдавались ей целиком. То есть трамписты тоже поймали кураж, как и кандидат, - "или пан, или пропал, а если пропал, то красиво, с музыкой";

2. Внутренние проблемы в штабе Клинтон. Конкуренция между консультантами и партийными функционерами.

Очень ругают руководителей исполкома партии - и Вассерман-Шульц, и сменившую её Донну Бразил, которые были гораздо эффективнее в интригах, чем в реальном управлении кампанией.

По факту кампания была проиграна в трёх графствах - Уэйн (Детройт, Мичиган), Милуоки (Висконсин) и Филадельфия. Если бы там явка среди чернокожих избирателей была бы выше (даже не так, как за Обаму), то Хиллари бы выиграла. В чистом виде недоработка штаба;

3. Была проиграна самая массовая категория электората - белые рабочие (38 процентов от электората). Для них у Хиллари вообще не было месседжа. И сейчас это главный вопрос для партии - вернуть "синих воротничков" и Штаты "Ржавого пояса". Уже заказаны исследования и готовятся пилотные проекты тестирования новых вариантов месседжа для этой категории на выборах в 2017-2018 годах. Одной из экспериментальных площадок станут праймериз по выборам мэра Нью-Йорка и губернаторов в штатах "Ржавого пояса";

4. Провалили работу с профсоюзами. Считали, что им некуда деваться и они и так поддержат демократов, как они делали все последние годы;

5. Недооценили поддержку Трампа среди белых евангелистов. Считали, что тема с его сексуальной распущенностью оттолкнёт эту категорию, особенно белых женщин. Однако для них гораздо более важной оказалась позиция Трампа по абортам.

Кампанию Хиллари активно поддерживали сторонники Planned parenthood, проплачивали рекламу в поддержку Хиллари со своей повесткой и тем самым мобилизовали тех, кто был против абортов;

6. Недооценили феномен "политического reality TV". СМИ были на стороне Хиллари, но они освещали Трампа, потому что он давал информповоды. Атакуя Дональда, они усиливали его сигнал. За его поведением было интересно следить. Каждый раз он повышал ставки, в то время как Хиллари при малейшем намеке на риск стремилась выйти из-за игорного стола;

7. Низкий уровень вовлечения Берни Сандерса в кампанию. Его надо было делать кандидатом в вице-президенты или обещать что угодно, чтобы он активно агитировал за Хиллари. Она проиграла как раз те критически важные штаты, где и на праймериз проиграла Берни.

Практически все уверены, что Берни побил бы Трампа, несмотря на возраст, потому что у него были страсть, энергетика и энтузиазм. И он воспринимался как символ перемен;

8. Главная претензия к социологам - не уделили должного внимания анализу явки и построению возможных сценариев. Есть проблема с методикой опросов - в них участвуют и те, кто не зарегистрирован избирателями. Забавно, что, по сообщениям республиканских СМИ, значительная часть участников протестов против избрания Трампа сами не голосовали, а многие даже не были зарегистрированы;

9. Напрасно втянули в кампанию Путина.

Дело в том, что значительная часть республиканских избирателей негативно оценивает его роль, но в то же время считает, что он действует в интересах России. То есть для США его деятельность, может, и создаёт проблемы, но с точки зрения русского народа он действует правильно. И именно сильного лидера, действующего в национальных интересах, и хотел электорат республиканцев. То есть демократы фактически подарили Трампу тему "Такого, как Путин";

10. Интересная версия по хакерам, взломавшим сервер DNC. Это могли быть сербы, которые ненавидят чету Клинтонов за их роль в югославском конфликте. Тогда объясняется и кириллица в кодах программ;

11. Сложности у демократов со скамейкой запасных на будущие выборы. Две трети губернаторов - республиканцы. Они контролируют палату представителей, сенат и большую часть легислатур. Соответственно, им проще проводить кастинг на различные позиции;

12. Большой риск того, что республиканцы перекроят правила игры в свою пользу. Когда они получат преимущество в Верховном суде, у них будут развязаны руки для того, чтобы способствовать смене правил регистрации избирателей в сторону их ужесточения. Депортация мигрантов ставит своей целью затормозить демографический сдвиг в пользу небелого населения.

Главная проблема - 2020 год, когда будут избираться легислатуры штатов, которые впоследствии нарежут округа по выборам в палату представителей на следующие 10 лет. Опасаются повторения джерримендеринга со стороны республиканцев в особо циничной форме;

13. Работа с выборщиками, чтобы убедить их голосовать против Трампа, ведётся, но не централизованно, а активистами. Один из моих знакомых создал сайт, где собирает контактные данные выборщиков, чтобы любой желающий мог им написать или позвонить с просьбой изменить позицию. Но в успех затеи особо не верят.

Интересные реплики с республиканской стороны:

1. Индикатором возможной победы Трампа были ставки на тотализаторах. Баланс был в пользу Хиллари, но он был достигнут за счёт больших ставок, а вот малые ставки были в большей степени за Трампа (70-80 процентов). Такая же ситуация была перед Брекзитом. Надо будет проверить. Если это действительно так, то вот ещё один косвенный индикатор в условиях предполагаемого наличия "стесняющихся избирателей";

2. Поворотным моментом в кампании стали отнюдь не письма директора ФБР Коми, хотя они тоже сыграли свою роль. Главный подарок Трампу сделала Администрация Обамы, когда за 2 недели до выборов анонсировала расширение программы Обамакэр, а значит, рост страховых платежей;

3. Демократы слишком поверили в собственную пропаганду относительно того, что Трампа поддерживают исключительно белые разгневанные мужчины. На самом деле белых разгневанных женщин было ненамного меньше;

4. Команда Хиллари недооценила фактор Билла. Когда выступали женщины, обвинявшие экс-президента в домогательствах и изнасилованиях, она смеялась и говорила, что это не Билл баллотируется, а она. Однако многие избиратели воспринимали их, как одно целое, и считали, что это покупка "два в одном". Кроме того, некрасиво выглядела роль Хиллари в этих историях, поскольку её обвиняли в том, что она якобы угрожала и шантажировала жертв своего супруга;

5. Несмотря на саботаж со стороны большей части функционеров Республиканской партии, на сторону Трампа встала примерно половина кандидатов в Сенат (ибо им надо было побеждать, а это какой-никакой, а кандидат в президенты от партии).

Важную роль сыграло изменение позиции главы партии Прибуса. Когда после скандала с grab the pussy многие республиканцы стали отзывать свою поддержку Трампа, Прибус вполне прагматично решил, что с него-то спросят за результат партии, и, вопреки мейнстриму, начал активно помогать Дональду. За это и получил позицию главы администрации Президента;

6. Считают, что протесты против избрания Трампа - это торг Клинтонов за снятие уголовного преследования. Ну, не знаю. Очень конспирологично;

7. Трампу очень важно стать популярным президентом. При этом он, как и его электорат, мыслит телевизионной картинкой. Было бы здорово сделать "ремейк Второй мировой", чтобы американцы и русские вместе разгромили бы ИГИЛ, как раньше разгромили Гитлера. Картинка, что надо, - обстрелы, в панике убегающие террористы, обнимающиеся русские и американские солдаты, благодарные сирийские дети. Вопрос урегулирования важен, но не является основным - на Ближнем Востоке тысячи лет что-нибудь, да происходит, такая уж это территория. Даже небольшой прогресс - уже хорошо.

Со своей стороны добавлю, что слоган "Stronger together" в кампании Хиллари был неудачным, потому что как раз её сторонники активно использовали разделяющую риторику.

Ещё забавное наблюдение. Чернокожий официант услышал вчера, что мы с моим американским коллегой обсуждаем выборы, и начал рассказывать историю, что у него есть кузен (родом из Колумбии), который вместе со всей семьёй голосовал за Трампа. По нескольким причинам - он легальный мигрант, честно получивший гражданство США, и недолюбливает тех, кто жульничает, и он очень религиозен, поэтому поддерживает движение pro life и лично будущего вице-президента Пенса.

Оговорюсь, что все приведённые мнения - это частные мнения отдельных экспертов.

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