  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
Сюжеты
Михалков против "Ельцин Центра"
19.12 число просмотров 877 число записей 11
 
Судьба ПАРНАСа
18.12 число просмотров 1875 число записей 32
 
Сирия наш
18.12 число просмотров 13408 число записей 56
 
Новый госсекретарь США
16.12 число просмотров 804 число записей 5
 
"Острова дружбы"
16.12 число просмотров 1253 число записей 5
 
все записи
 
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Тусовка-мама
10.12 число просмотров 3545 число записей 11
 
"Слишком свободный человек"
7.12 число просмотров 3184 число записей 11
 
Послание Путина-2016
2.12 число просмотров 3014 число записей 24
 
Навальный идет в президенты
17.12 число просмотров 2721 число записей 45
 
Умер Фидель
26.11 число просмотров 1869 число записей 21
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Походили по участкам Майами Бич
Походили по участкам Майами Бич 10.11 12:54 число просмотров 2024
Pavel Konagen
 

Походили по участкам Майами Бич. Один из них находится в школе, совсем небольшой. Внутри почти никого не было. Только невысокий мужичок отправлял бюллетень в сканер.
- А где очереди? - удивились мы.
- Участок маленький, - приветливо сказали нам. - Многие проголосовали досрочно. Хотите увидеть очереди - идите в мэрию.
Идем. Перед участком - небольшое скопление людей. Но путь внутрь нам преграждает невысокая кудрявая работница.
- Покажите айди (удостоверения личности), - просит с мексиканским акцентом.
Достаём права.
- Ой, вам нельзя!
- Почему? - удивляемся. - Мы просто туристы. Хотели бы взглянуть.
Появляется еще один человек , на бейдже имя "Джеймс Солантатис, Сити Холл, Майами-бич". "Какие проблемы?" - говорит.
- Никаких, сэр. Вот хотели бы посмотреть, как проходят выборы в свободной стране.
- А сами вы откуда? - спрашивает Джеймс.
- Из России, - говорим. - У нас в России с выборами, наверно знаете, все непросто...
- Знаю-знаю
- Ну так внутрь пустите?
- Нельзя, гайз. Можете помешать голосованию. Мы же оберегаем права избирателей, не пускаем даже прессу.
- А как вы тогда обеспечиваете прозрачность-то голосования?
- У нас здесь наблюдатели от обеих партий. Поверьте, они не позволят, чтобы были какие-то нарушения.
- Но все-таки странно, - не уступаем мы. - А если вдруг какая-то партия захочет организовать фальсификацию? Кто проконтролирует?
- Это невозможно, - удивляется Джеймс. - Каким образом? Мы всех сверяем с электронной базой. Человек предъявляет айди, мы смотрим, действительно ли он имеет право голосовать на нашем участке. Факт выдачи бюллетеня заносится в базу. И если этот человек захочет проголосовать еще раз, комиссия сразу же это увидит.
- А что если комиссия в сговоре с потенциальным фальсификатором? - гнем мы свое.
- То есть как? - не понимает Джеймс. - Совсем не понимаю. Это же преступление против общества. Американцы, члены комиссии, никогда не будут красть голоса своих сограждан. Это просто невообразимо, нелогично. Зачем тогда устраивать выборы вообще?

Но нарушения всё же здесь бывают, признал все-таки Джеймс. И рассказал, что случилось на прошлых выборах. В очереди на участок одна из афро-американок возмутилась, что женщина рядом разговаривает по-русски и потребовала у комиссии запретить ей голосовать.
- Почему я должен запрещать? - спросил Джеймс.
- Она чужая, - сказала чернокожая тетя. - Какая же она американка?
- Такая же как и вы, - отрезал Джеймс.
"Пришлось мне ей объяснить, что голосовать имеют право все зарегистрировавшиеся граждане США, независимо от своей национальности и родного языка. Но кажется, она не поняла. Откровенная расистка попалась", - вспоминал Джемс.
 
Обсудить в блоге автора
 
Сюжет по теме
Трамп победил Трамп победил
10.11 12:58 | число просмотров 17864 число постов 136
Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп одержал победу в президентской гонке. Хиллари Клинтон признала свое поражение. Блогеры обсуждают последствия победы Трампа
Посты дня
Грабли
blogВидади Аббасов    22.12 15:14 |  число просмотров 388
Грабли В качестве новогоднего подарка власти преподнесли еще одно новшество. С нового года цена на пачку сигарет может возрасти до 220 рублей. Связано это с повышением акциза с 1680 до 2123 рублей
 
"Он швырнул меня об стену, приподнял за шею и начал душить"
blogAnna Veduta    21.12 17:02 |  число просмотров 1321
"Он швырнул меня об стену, приподнял за шею и начал душить" Домашнее насилие – это не обязательно про "маргиналов, алкашей, нищету". Нет, ребята. Это ещё и про людей с двумя высшими образованиями, знающими языки и регулярно путешествующими по миру
 
Гражданин Коломойский — мировой рекорд по количеству украденного у клиентов банка
blogalex-lebedev    21.12 16:52 |  число просмотров 777
Гражданин Коломойский — мировой рекорд по количеству украденного у клиентов банка "Крыша" у Коломойского, похоже, есть не только на Украине, но и в нашей стране – хода заявлению в ФСБ и СКР не дали
 
Театроведческий факультет ГИТИСа уничтожается на наших глазах
blogМарина Давыдова    21.12 16:47 |  число просмотров 485
Театроведческий факультет ГИТИСа уничтожается на наших глазах Объявленное сегодня слияние театроведческого факультета ГИТИСа с продюсерским, а по сути превращение театроведческого в отделение продюсерского факультета – это есть его уничтожение
 
Мэр Нижнего Карнилин и его квартира в Майями
blogNavalny    21.12 15:32 |  число просмотров 890
Мэр Нижнего Карнилин и его квартира в Майями Некая Альбина Карнилина покупает 130 метровые апартаменты ровно три года назад — в декабре 2013 года. Платит за это $824 000. Платит сразу всю сумму — без кредитов, ипотеки или других обременений...
 
все записи
Выбор редактора
Кунгурова приговорили к 2-м годам колонии за пост в ЖЖ
blogphilologist    21.12 14:31 |  число просмотров 402
Кунгурова приговорили к 2-м годам колонии за пост в ЖЖ Тюменский областной признал блогера и публициста Алексея Кунгурова виновным в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и осужден на два года колонии-поселения
 
Прощай, Андрей...
www.facebook.com    20.12 14:26 |  число просмотров 899
Прощай, Андрей... Я впервые пишу на странице Посольства от своего имени. Я пишу и не могу сдержать слез. Погиб мой товарищ Андрей Карлов. Прощай, мой лучший друг, мой брат, мой дорогой товарищ
 
Чисто журналистское верхоглядство
blogАлексей Лапшин    20.12 14:17 |  число просмотров 1001
Чисто журналистское верхоглядство Сравнения убийства российского посла Андрея Карлова с гибелью Грибоедова или роковым выстрелом Гаврилы Принципа, конечно, крайне поверхностны
 
Цитаты дня
" Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности. "
19.12 |
blog sssmirnov
" Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам. "
23.11 |
blog tikhondzyadko
" Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев. "
15.11 |
blog Sergey Kalvarskiy
" "Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю. "
15.11 |
blog Vadim Malkin
" Они там в Бутырке скоро правительство смогут создать. Три губернатора, генералы СК, вот министр. Президента там не хватает, конечно. "
15.11 |
blog Max Katz
" По крайней мере, красавчику и ловеласу Биллу Клинтону не придётся на старости лет выступать в амплуа "первой леди". "
9.11 |
blog Alexander Osovtsov
все записи
Фото дня
Видео дня
Статьи дня
Цена пачки сигарет в новом году может превысить 200 рублей
Евгения Перцева  22.12 14:43 |  число просмотров 81
Цена пачки сигарет в новом году может превысить 200 рублей В МВД опасаются увеличения объема контрафактной продукции
Погиб сын сибирского «православного активиста»
Петр Маняхин  21.12 15:18 |  число просмотров 306
Погиб сын сибирского «православного активиста» Основная версия — самоубийство. Его отец призывал к закрытию «Тангейзера» и поместил сына в психиатрическую клинику
все записи
События
Умер Фидель
26.11 |  число просмотров 1869
Умер Фидель
Ушёл из жизни лидер кубинской социалистической революции Фидель Кастро. Блогеры вспоминают легендарную фигуру тёплыми и холодными словами
все записи
Кино
"Слишком свободный человек"
7.12 |  число просмотров 3184
"Слишком свободный человек"
В рамках фестиваля документального кино "Артдокфест" показан фильм Веры Кричевской и Михаила Фишмана о Борисе Немцове "Слишком свободный человек". Первые зрители пишут отзывы: "Помимо всего прочего, это еще и краткий курс новейшей истории России, которого нет ни в одном учебнике"
все записи
Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 5981
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
все записи
Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 1128
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
все записи
Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 3038
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012