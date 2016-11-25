Походили по участкам Майами Бич. Один из них находится в школе, совсем небольшой. Внутри почти никого не было. Только невысокий мужичок отправлял бюллетень в сканер.

- А где очереди? - удивились мы.

- Участок маленький, - приветливо сказали нам. - Многие проголосовали досрочно. Хотите увидеть очереди - идите в мэрию.

Идем. Перед участком - небольшое скопление людей. Но путь внутрь нам преграждает невысокая кудрявая работница.

- Покажите айди (удостоверения личности), - просит с мексиканским акцентом.

Достаём права.

- Ой, вам нельзя!

- Почему? - удивляемся. - Мы просто туристы. Хотели бы взглянуть.

Появляется еще один человек , на бейдже имя "Джеймс Солантатис, Сити Холл, Майами-бич". "Какие проблемы?" - говорит.

- Никаких, сэр. Вот хотели бы посмотреть, как проходят выборы в свободной стране.

- А сами вы откуда? - спрашивает Джеймс.

- Из России, - говорим. - У нас в России с выборами, наверно знаете, все непросто...

- Знаю-знаю

- Ну так внутрь пустите?

- Нельзя, гайз. Можете помешать голосованию. Мы же оберегаем права избирателей, не пускаем даже прессу.

- А как вы тогда обеспечиваете прозрачность-то голосования?

- У нас здесь наблюдатели от обеих партий. Поверьте, они не позволят, чтобы были какие-то нарушения.

- Но все-таки странно, - не уступаем мы. - А если вдруг какая-то партия захочет организовать фальсификацию? Кто проконтролирует?

- Это невозможно, - удивляется Джеймс. - Каким образом? Мы всех сверяем с электронной базой. Человек предъявляет айди, мы смотрим, действительно ли он имеет право голосовать на нашем участке. Факт выдачи бюллетеня заносится в базу. И если этот человек захочет проголосовать еще раз, комиссия сразу же это увидит.

- А что если комиссия в сговоре с потенциальным фальсификатором? - гнем мы свое.

- То есть как? - не понимает Джеймс. - Совсем не понимаю. Это же преступление против общества. Американцы, члены комиссии, никогда не будут красть голоса своих сограждан. Это просто невообразимо, нелогично. Зачем тогда устраивать выборы вообще? Но нарушения всё же здесь бывают, признал все-таки Джеймс. И рассказал, что случилось на прошлых выборах. В очереди на участок одна из афро-американок возмутилась, что женщина рядом разговаривает по-русски и потребовала у комиссии запретить ей голосовать.

- Почему я должен запрещать? - спросил Джеймс.

- Она чужая, - сказала чернокожая тетя. - Какая же она американка?

- Такая же как и вы, - отрезал Джеймс.

"Пришлось мне ей объяснить, что голосовать имеют право все зарегистрировавшиеся граждане США, независимо от своей национальности и родного языка. Но кажется, она не поняла. Откровенная расистка попалась", - вспоминал Джемс.



