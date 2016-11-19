



О результатах выборов в Америке



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- новое для российской ментальности: избиратели приезжают на встречу с кандидатом семьями и готовы провести в ожидании с шутками-прибаутками по 5 часов. Даже если кандидат задерживается на несколько часов, никто из сторонников не расходится, а очередь на вход возрастает.

- секьюрити разводят сторонников разных кандидатов строже, чем футбольных фанатов. Очень жёстко контролируют, чтобы никто не "просочился".

-звезды эстрады дают концерты в честь того или иного кандидата бесплатно.

- выборы в Штатах- это религия. Такое массовое воодушевление соотносимо с нашими стояниями в Храмы при выносах чудотворных икон.

- опросы и прогнозы- разные вещи, и эти прогностические модели не сработали, показали неточность.

- СМИ - это уже не влиятельная сила в Америке. То, что СМИ делают выборы- миф, который разрушен.

- нанесен колоссальный урон профессии политического технолога. Можно победить и без "полевой работы".

- работа в социальных сетях с таргетингом- миф для электоральных технологий. Или уже не работает, как 4 года назад.

- 70% белого электората была на выборах. И белых женщин ,проголосовало за Трампа больше, чем за Клинтон. Эмоциональный " женский" фактор не сработал.



- до результатов выборов я книгу Трампа не читал, хотя мне ее подарили. И не хотел читать. Трудно отказываться от своих убеждений.

Но после победы я начал ее читать и подивился разумности его тезисов и прямоте суждений. По-моему, я начинаю понимать, почему он выиграл... Игорь Минтусов как живой свидетельО результатах выборов в АмерикеНа #СТРАТКОМ 2016"