1. Ситуация ужасная конечно. Чтобы вы понимали, кто такой Трамп: это ОБЫЧНЫЙ, 100% рядовой мафиозный девелопер. Ну вот знаете наших девелоперов? Батурина, Витя Батурин, Полонский - вот такое вот. Трамп отличается тем, что состояние свое построил на кидалове контрагентов, неуплате налогов, продаже своей недвижимости самым гнусным коррупционерам и преступникам третьего мира (был ряд хороших расследований на эту тему, могу дать ссылку). 2. В чем проблема для меня как российского оппозиционера? Америка для меня всегда была важной, центральной частью ролевой модели устройства государства, общества, экономики. А вот вы предлагаете у нас сделать реформы, а где в мире такие идеи работают и делают жизнь людей лучше? А вот в Америке.

А теперь что? Если такое скажешь, тебе тут будут отвечать - ха, да там такой же чурбан президент, как и у нас. И нечем крыть теперь.

Вместо идеалистической Америки теперь будет полностью эгоистическая Америка, которой плевать на всех. 3. Проблема, конечно, в том, что американцы - небитые. У них настолько все было хорошо многие десятилетия, что они представления не имеют о том, что это такое - иметь вот такого вот чурбана президентом. Это мы-то с вами хорошо это знаем, а они - нет. Думают, что их хваленая "система сдержек и противовесов" все переварит.

Ну ничего, жизнь сейчас научит их; может, и пойдет им на пользу. Я всегда любил Америку, но тут слез по ним лить не буду - бачили очи що куповали.

Голосовали за Трампа явно пожилые - в возрасте до 45 лет Хиллари уверенно победила, чем моложе, тем увереннее. Как и в случае с Брекзитом и Путиным, старики, увы, тянут молодежь за собой вы знаете куда. Глобальное однако явление, честно говоря, с ним что-то придется делать. 4. У меня очень большой скепсис по поводу американской "системы сдержек и противовесов". Дело в том, что сейчас Сенат, Конгресс, большинство штатов и теперь наверняка Верховный суд будут под контролем республиканцев. Республиканцы в полной мере показали себя сейчас стадом лживых сервильных жуликов и приспособленцев. Несмотря на их разглагольствования о том, что "Трампа они никогда не поддержат", 98% проголосовали за Трампа из своих трайбалистских соображений "мы из племени тутси и хотим показать фигу племени хуютси". Сейчас побегут в очередь выстраиваться к Трампу в администрацию. 5. Будущая администрация Трампа - это просто какой-то кошмар и Хэллоуин-парад. Руди, Кристи, госсекретарь Гингрич - ааааа, извините, я с этой администрацией дел вообще иметь не буду, можете приглашений мне никуда не слать. Просто какая-то кучка мафиози, которая будет обделывать какие-то делишки свои.

Я в Америку в ближайшие годы, скорее всего, не поеду, с этой администрацией общаться смысла никакого не вижу. 6. Общий прогноз - их политика теперь станет откровенно оппортунистической, принципы оттуда исчезнут. Трамп, оппортунист по жизни (оппортунизм - это его единственная философия и идеология), инициирует пересмотр всей архитектуры глобальной безопасности и торговли. Я не хочу частушек-апокалипсушек тут петь, но одно лишь уведомление о выходе из НАФТА с мировой экономикой сделает похуже чем любой Леман Бразерс, а что на корейском полуострове будет происходить сейчас (а Трамп корейцам ясно дал понять что хочет сэкономить на их охране и рекомендовал завести свою ядерную бомбу, чтобы защищаться от КНДР), я даже думать не хочу.

Возможно, эти все процессы и не зайдут слишком далеко, однако удар по мировой архитектуре будет нанесен крайне мощный, и лучше от этого никому не будет. 7. По России. Хотя они, ради умиротворения своего истеблишмента, будут играть в "жесткую линию" и какие-то санкции оставят типа списков Магнитского (плевать и это неважно, это никого не пугает), самые болезненные санкции - прежде всего финансовые - они с Путина снимут. Коллективный Эксон Мобил своего в этом плане не упустит. Путин будет очень доволен.

В целом Россия, думаю, будет на периферии их внимания, однако они Путина используют, чтобы тактически замириться с ним ради активных действий на других фронтах (главным фронтом теперь, боюсь, станет экономическое противостояние в Северной Америке в связи с тем что атака на НАФТА у Трампа в приоритетах). То есть будет такое замирение по типу как с Эрдоганом - без особой любви, но пакт о ненападении. Внук Молотова и Риббентропа Никонов поможет его составить (тут должен быть смайлик, но сегодня не до них). Чурбан чурбану и мафиозник мафиознику глаз не выклюет. 8. На Украину им будет наплевать вообще. Она никак в их систему ценностей не вписывается. С учетом того, что они там в Украине. собственно, ни хера не делают = тем более. 9. По поводу прогнозов: если кто-то ошибся в прогнозе - это одно. Если ошиблись ВСЕ - то это значит, что имеет место некое новое системное явление, которое было раньше за пределами внимания. Все не могут вот так просто взять и ошибиться. Эти выборы - переломный момент, преподнесший нам некое совершенно новое явление. Будем теперь переваривать его, бессмысленно по поводу прогнозов сейчас глумиться. 10. Конечно, результат мог бы быть другим, если бы кандидатом от демократов была не Хиллари с ее антирейтингом. Не случайно она, будучи фаворитом, проиграла Обаме праймериз еще в 2008-м и сейчас еле выиграла у Берни.

Вместе с тем, честно говоря, ругать ее голос не поднимается. Она подняла на себя огромную ношу в тот момент, когда никто больше не решился (я не видел на праймериз демократов аццких очередей из кандидатов). Ей по жизни сильно досталось - сначала муж-балбес, потом Обама отобрал у нее 8 лет, когда она могла бы быть президентом, сейчас она прошла через архитяжелую кампанию, ее ужасно мордовали, 99% из высокомерно рассуждающих о ней мужиков не смогли бы такое выдержать и скуксились бы. Молодцом называть не будем, но плохого слова о ней тоже сказать не могу. 11. Хотел под уход Обамы сказать о нем много хороших слов, но теперь не буду. К сожалению, он многое из сделанного им хорошего перечеркнул по схеме Б.Ельцина/Д.Кэмерона, оставив после себя черт-знает-что. 12. Все российские "оппозиционеры" и "демократы", по каким-то причинам радующиеся победе Трампа - олигофрены. Они просто не понимают о чем пишут ввиду собственной ограниченности. 13. Америка сделала мощный шаг на пути к окончанию своего мирового лидерства. С одной стороны, поделом - никто их за руку не тянул за этого чурбана голосовать. С другой - свято место пусто не бывает, и чем это место в будущем наполнится, можно только гадать, и не все опции приятные. Точнее, большинство неприятные.

Вся надежда на Европу. Я бы не был так скептичен тут: когда-то Америка спасла Европу от нацизма и коммунизма, сейчас очередь старушки отдавать свой долг перед человечеством ;) Посмотрим. Как-то так. Извиняюсь если кого.