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"Мальчик" из Уренгоя
"Мальчик" из Уренгоя
corpusculablog
29.11 21:55 |  число просмотров 2126
Мальчик из Уренгоя

http://feedproxy.google.com/~r/corpuscula/~3/9eJXOhpTboU/blog-post_36.html

Когда до меня донеслись отголоски скандала с "мальчиком из Уренгоя", который в Бундестаге выступил с докладом про невинных солдат, я сразу вспомнила эпизод из воспоминаний Черяева. В СССР всё пытались договориться с Никсоном по части экономического сотрудничества, но при этом постоянно накручивали население ужасами американской военщины. И когда стало известно о визите Никсона в Москву, "неравнодушные люди" и общественные организации завалили руководство страны письмами, в которых возмущались, как можно встречаться и разговаривать с классовыми врагами, которые творили такие вещи во Вьетнаме. Черняев резюмировал, что перестарались со своей пропагандой, а нам международные связи налаживать надо.

Понятно же, что никакие российские мальчики и девочки с улицы не приходят в Бундестаг читать доклады. У нас и Путину вопросы задает исключительно правильный мальчик (https://corpuscula.blogspot.ru/2016/04/blog-post_18.html). Кандидатура должна была быть одобрена, биография проверена до десятого колена, доклад утвержден.

Это выступление было исключительно дипломатическим подарком немецким партнёрам от МЗС, хотели сделать им приятное. Типа, вот подрастает новое поколение, которое зла на вас, фашистов, не держит. Хотя всё равно для наших авторов при всем старании, текст доклада, как я понимаю, странноватый, но к этому мы еще вернёмся.

Остальной белый шум меня не интересует. У меня ёлки.

Но оказалось, что "мальчик", которого в некоторых СМИ и вовсе стали называть "ребенком", такой же ребенок, как сестра Натальи Водяновой. Во-первых, ему 21 год и он не школьник, а студент, правда, после скандала год рождения во ВКонтакте он исправил, но даже с новой датой ему 18.



Профиль Николая Десятниченко до исправлений (картинку подрезала у Пионера_лж)

Во-вторых, как следовало ожидать, с родителями мальчика тоже всё в порядке - папа небольшой начальник в Роснефти (https://professionali.ru/~grigorij-desjatnichenko/)

В-третьих, у мальчика есть канал на Ютюбе и там такое вот интервью уже после скандала:

Для еще более патриотического имиджа на него надели майку с надписью Россия, но забыли снять золотую цепь. Но в его интервью есть занятный фрагмент (https://youtu.be/CuI_0Cys14w?t=2m) - "сам Николай недоумевает по нескольким причинам: почему его речь не была переведена на немецкий язык, а вышла на просторы интернета на языке оригинала". А ему обещали, что это никто на родине не услышит, а если и услышит, то всё будет на басурманском наречии, которому никто не обучен? Так надо было "мальчика" искать с немецким языком сразу.
.
Пионер предполагает (https://pioneer-lj.livejournal.com/1676418.html), и не безосновательно, что текст доклада был подготовлен немецкими товарищами, а потом неаккуратно переведен на русский, поэтому там сохранились речевые обороты, которые соотечественник не употребит никогда. Ошибка колокейшена - в нашем языке слово "невинный" не может быть использовано в отношении немецкого солдата, такова историческая память.

Я склонна согласиться с этим предположением, тем более, что у наших МЗС есть такая практика - запрашивать текст, который должен сказать свой же спикер ("пришлите нам вопросы, которые вы хотите задать Дмитрию Анатольевичу, и ответы, которые должен дать Дмитрий Анатольевич, на ваши вопросы").

В прекрасном видео выше говорится, что "мальчик" невиноватый, просто "возможно, кто-то из взрослых неправильно расставил акценты или неверно подобрал языковые средства речи". Пффф! Конечно, это взрослые! И мы знаем, в каких структурах они работают. Просто они хреново делают свою работу - поленились переписать текст.

Парня мне не жалко. Ему обещали поездку в Берлин с важным заданием, там надо будет перед партнерами немного покривляться. Он задание выполнил, хотя и опасался, что текст может быть услышан "на языке оригинала", но кураторы напороли. А ему придется теперь паспорт править и в школе доучиваться.

Я это всё пишу не потому, что мне это интересно, а только чтобы напомнить, что общественный шум как правило не имеет отношения к реальности и представляет собой один только эмоциональный фон. И что как только в тексте слишком часто употребляется слово "ребенок" ("мальчик, девочка, малыш"), во-первых, история наверняка пакостная и кому-то нужно прикрыться "ребенком", а во-вторых, тут же надо проверять возраст "малыша".
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