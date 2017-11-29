Так как мы дошли до жизни такой, что перед тем, как сказать что то, надо встать на табуреточку и исповедоваться -- начну с этого. Я еврейка, все семья моей бабушки была расстреляна в Латвии в аэропорту Румбула в день входа немецких войск в Прибалтику. В нашей семье есть блокадники. Мои родители—уже в новое время -- никогда не приняли немецких денег, которые положены им как эвакуированным, а отцу – как члену семьи расстрелянных фашистами. Мама говорила, что для нее невозможен такой «откуп».



Так вот, сказавши это. В начале девяностых я работала ресечером на большом проекте журнала The Atlantic, изучавшим советскую пропаганду во время войны. Я три месяца сидела по архивам и читала советские газеты. Результат был однозначным. Если в начале войны, врагами считались (назывались) именно «немцы», говорилось о «германской» агресси итд, то довольно скоро (и как раз конкретно – весной 43, после Сталинградской битвы) подход кардинально меняется. Врагами признаются именно «фашисты», то что «простых немецких пролетариев» гонят на фронт против их воли становится все более общим местом, даже неистовый Эренбург к концу войны занимает эту позицию.



И, честно говоря, в советской школе учили примерно так же. Гитлер считался тираном немецкого народа (кем он и был) и огромное количество «простых немцев» считалась его жертвами. Я даже не буду сейчас рассуждать сколько раз это описано в литературе и показано в кино. Это в школе проходили!

Мне когда говорили, что теперешняя пропаганда хуже советской, я как то сомневалась. Но теперь вижу, что да