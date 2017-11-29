Привет, это Сергей Смирнов.



Мы не стали писать про выступившего в Бундестаге мальчика из Нового Уренгоя, все же новая управляемая коллективная истерика это не новость.



Но вот на что хочу обратить внимание. Кто написал заявление в прокуратуру, АП и ФСБ на мальчика, который предположил, что не все немцы хотели воевать? А написал на него заявление активист Сергей Колясников. Который в середине 2000-х готов был приговорен к штрафу за пропаганду нацизма. Дело в том, что Колясников тогда открыто продавал вещи с нацистской символикой у себя в магазине «Старый солдат» (это и сейчас его ник в ЖЖ).



Ничего нового, конечно. Но хотелось бы зафиксировать, кто пишет подобные заявления в органы:

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2007/03/d10375/

