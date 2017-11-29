А ведь часто стало заклинивать ручное управление.

На второй день травли школьника из Нового Уренгоя защищать его принялись в Кремле. Не стали тянуть как с Матильдой. Хотели быстро остудить разбушевавшуюся толпу. А не получается.Вот Песков резко одергивает атакующих, неверно, мол, нападать на ребенка, волновался он и не имел в виду ничего плохого, а говорил об ужасах войны. Но толпа уже не прислушивается и даже не замолкает. Наоборот, слышны уже голоса: да кто они там вообще т

Днем читал отклики на сайте РИА Новостей к комментарию Пескова и ужасался. Пресс-секретарю припомнили и часы за 37 миллионов, и яхту, обвиняли в том, что вместе с лидером продались Западу и предали народ.

Коллективная Поклонская в исступлении требовала расправы над "фашисткой малолетней мразью", "либеральными предателями во власти", "уничтожать до последнего гаденыша", "посадить на 10 лет его родителей", ну и конечно ПОВТОРИТЬ.

Сотни комментариев разгневанной публики с сайта РИА быстро исчезли. Но я припас вам пару сканов.

Хотя удаляй-не удаляй, но как ты остановишь-то победу агрессивного невежества, тобой же воспитанного, твоим телевизором созданного. Вся вертикаль сама по себе приходит в движение - в Кремле скомандовали остановиться, а из ФСБ в школу идет запрос, есть ли у школьника родственники на Украине.



акие, в Кремле, чтобы объяснять нам про нашу Победу, дедов и врагов; что это за бандеровщина в Кремле засела? Предатели!Днем читал отклики на сайте РИА Новостей к комментарию Пескова и ужасался. Пресс-секретарю припомнили и часы за 37 миллионов, и яхту, обвиняли в том, что вместе с лидером продались Западу и предали народ.Коллективная Поклонская в исступлении требовала расправы над "фашисткой малолетней мразью", "либеральными предателями во власти", "уничтожать до последнего гаденыша", "посадить на 10 лет его родителей", ну и конечно ПОВТОРИТЬ.Сотни комментариев разгневанной публики с сайта РИА быстро исчезли. Но я припас вам пару сканов.Хотя удаляй-не удаляй, но как ты остановишь-то победу агрессивного невежества, тобой же воспитанного, твоим телевизором созданного. Вся вертикаль сама по себе приходит в движение - в Кремле скомандовали остановиться, а из ФСБ в школу идет запрос, есть ли у школьника родственники на Украине. Znak.com сообщает, что в спецслужбах изучается биография и мэра Нового Уренгоя Ивана Костогриза, заступившегося за парня, а Общественная палата требует его увольнения. И все это после команды "отставить". А вы говорите Матильда.

















