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Чем знаменит главный архитектор Москвы?
Чем знаменит главный архитектор Москвы? 7.09 18:32 число просмотров 463
Sergey Vasiliev
 

На странице Дмитрий Ольшанский разгорелась острая дискуссия с главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым касательно нового проекта парка Зарядье, со стальным полу-мостом, который будет теперь торчать рядом с Красной площадью и Кремлём.

Кузнецов оказался довольно самовлюбленным и заносчивым товарищем, абсолютно уверенным в собственной правоте, относительно того, что он творит на бюджетные деньги в столице.

Решил зайти на его страницу в Википедии и посмотреть, а какие проекты реализовал г-н Кузнецов, до того, как стал главным московским архитектором и оказалось, что с некоторыми из них я знаком не понаслышке, а один и вообще заказывал сам и потому могу довольно трезво оценить результат.

Что задумывалось изначально и что же получилось там по факту?

Из длинного послужного списка я отметил три: Башня Федерация в Москва Сити, бизнес-центр "Пять морей" в Ростове-на-Дону и коттеджный посёлок "Усадьба Бергов".

Все три проекта разноплановые, один – небоскреб в самом центре столицы, другой в областном центре на юге, и третий – жилье в Подмосковье. Реализованы они уже давно, я видел с самого начала, как там все разворачивалось и к чему пришли в результате.

Начнем с многострадальной Башни «Федерация».

Она задумывалась как отель и бизнес-центр одновременно. На верхних этажах небоскреба предполагалось разместить отель «Four Seasons». Эту необычную концепцию, когда вход в отель внизу, а ресепшн на самом верху (в него можно было бы попасть лифтами) предложил Сергей Чобан (основной партнер Кузнецова), он тогда работал в основном в Берлине и предложил Полонскому эту не стандартные модель.
- Будет круто - утверждал он, - Посетители отеля будут жить на самом верху, смотреть на Москву с высоты и потому готовы будут останавливаться в самом дорогом отеле!
Под эту «дорогую» концепцию, собственно, Сергей Полонский, инвестор и девелопер проекта, и набрал тогда кредитов, чтобы построить самую высокую башню в Европе.
Но кризис 2008-го спутал все карты, выдача кредитов затормозилась, «Four Seasons» пересмотрел свой концепт, отказался от участия в проекте и Полонскому пришлось полностью все менять. Вместо отеля, уже построенные под него номера, пустили в продажу, как аппартаменты. Цены на них были большие, т.к. все строилось по супер-бупер требования отеля мирового уровня и покупатели находились с трудом. До сих пор большая часть апартаментов пустует, либо находится в продаже. Жить в небоскребе постоянно, внутри комплекса бизнес-центров – та еще жизненная модель. Продажи идут очень плохо, а если кто и продает на вторичке эти апартаменты, то по ценам в несколько раз меньше, чем покупали.

Далее Ростов-на-Дону. Бизнес центр «Пять морей».

Мы выступали там одним из со-инвесторов, потому видели все с самого начала. Тут была предложена та же концепция – нужно сделать самый крутой бизнес-центр в Ростове. Будут модные стекла с разрисовкой, в виде волн стены, в форме раковины, внутренний атриум снизу доверху, два типа лифтом (закрытые и видовой со стеклом).
В общем все по высшему разряду!
Ростовский девелопер и клюнул на этот «высший разряд», ему были показаны крутые картинки прошлых берлинских проектов и новой строящейся тогда Башни Федерации. В этот проект нас и привлек ростовский девелопер, как инвесторов, а под свою часть он взял кредит Сбербанка, чтобы построить эту красоту.
Так как проект был крутой, то и кредит был большой. Но грянул кризис, все цены на недвижимость и ставки аренды рухнули и Сбербанку пришлось забрать за долги большую часть здания у нашего партнера. С грехом пополам, вместе со Сбербанком все-таки достроили здание.
Вот прошло 10 лет после начала этого проекта. Из 12-ти этажей сдан в аренду (то ради чего и задумывался проект) только ОДИН этаж. Остальные стоят пустые.
Ставки аренды в Ростове стали столь низки, что не могут отбить даже инвестиции в отделку этажей, а без отделки никто в аренду не берет. Отбить вложенное в строительство вообще уже не рассматривается.

И теперь… коттеджный поселок «Усадьба Бергов».

У моего друга там недалеко дом и я часто ездил к нему в гости, пересекая старый еловый лес, где внутри стояла красивая деревянная резная усадьба, начала 20-го века, в стиле русского модерна. Она стояла чуть покосившаяся, но все-таки выглядела вполне живой, точно достойной того, чтобы ее восстановить. Я даже сам тогда обсуждал с другом, а нельзя ли ее выкупить вместе с лесным участком?
Но судьба этого лесного массива с усадьбой Берга была иной. Участок был кем-то выкуплен и под водительством архитектора Кузнецова вокруг этого маленького резного деревянного дома стали возводиться гиганты из бетона и стекла. На довольно небольшом участке началось строительство 40 новых гигантов. Я проезжал несколько лет внутри этой жуткой стройки к другу в соседний поселок и видел, как постепенно разрушается старая усадьба.
Прошло лет пять, и я опять поехал к своему другу и ужаснулся. Старый усадебный лес превратился в поселок огромных и пустых бетонных монстров. Их там действительно построили 40 домов. Ни в одном я не увидел жителей, все эти гиганты стояли абсолютно пустые, впритык друг к другу.
- Кому это нужно? Кто это купит? – спросил я у друга.
Он ответить не смог. Это и сейчас загадка для всех. Дома абсолютно не продаются и проект для тех девелоперов и инвесторов, кто их построил оказался абсолютно убыточным.
А старую усадьбу Бергов я вообще не увидел.
- Где она? - спросил я.
- Она рухнула окончательно и уже реставрации не подлежит, - ответил друг.

Вот такая судьба у трех проектов главного архитектора г. Москвы.
 
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