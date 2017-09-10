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А вы откуда прискакали, родные?
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Вот это изделие наша прекрасная московская мэрия сооружает сейчас прямо рядом с Кремлем, Красной площадью и собором Василия Блаженного
 
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Новое Зарядье <код для ЖЖ>
Новое Зарядье
В Москве, недалеко от Кремля и Красной площади открылся новый парк Зарядье. В парке есть березовый лес, тундра и  огромный луг. Блогеры оценивают новый парк.
Создан: 10.09.2017 15:06, обновлен: 10.09.2017 15:48
Просмотров: 974
Теги:
10 сентября
Парк получился неплохим и станет достойным общественным пространством Москвыссылка на данный пост
https://t.me/arkhlikbez/blogАрхитектурные излишества
10.09. 15:47
Сегодня в Москве открылся парк Зарядье. Видно, что его доделывали в спешке, не всё ещё готово – лёд в пещере только намораживается, а в некоторых местах газон и растения еще приживаются. Но парк получился неплохим и станет достойным общественным пространством Москвы. Он делится на несколько природных зон – тундра, хвойный лес, степь и т.д., которые плавно перетекают друг в друга, везде поддерживается разный уровень влажности. Помимо чисто растительных участков скоро откроются ледяная пещера, рестораны, лектории, детские лаборатории и прочие заведения.
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Моя бедная Москвассылка на данный пост
https://www.facebook.com/sergei.medvedev3/blogSergei Medvedev
10.09. 15:16
Посмотрел еще раз на Зарядье у Варламова https://varlamov.ru/2551352.html (он, кстати, в восторге). Моя бедная Москва, почему же она не заслужила нормального парка с большими деревьями и тенистыми аллеями, почему всегда должен быть балаган? Это купеческий китч, ярмарка на Масляной -- но ярмарка кончится, а это плиточное убожество останется. Пытаясь подыскать аналогию, я останавливаюсь на чемодане Луй Вуиттон на Красной площади, который пытались соорудить пару лет назад. Впрочем, китайским туристам понравится -- а через пару лет именно они и будут составлять основной контингент на улицах, а там, глядишь, и основное насление нашего городка. Впрочем, надо смотреть на вещи философски: Москва, по сути, это столица Евразии, караван-сарай, и что еще тут строить как не такие балаганы на потеху проезжим купцам.
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Зарядье впечатлений. Коротко. Без канона.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004443222756blogMihail Anatolevich Belov
10.09. 15:14
IX.IX.MMXVII.AD. Зарядье впечатлений. Коротко. Без канона. Сразу. Это не ужас, не кошмар, не дикость и не черт знает какое надругательство над Москвой матушкой. Те кто напал на парк до открытия поторопились, это была неудачная затея.Это достаточно высокого стандарта технологический парк-аттракцион, родной брат Парижского Ла Виллет. Большой потенциал детского развлекательно-познавательного центра(опять же отыслка к музею в Ла Виллет и не немножко к парижскому же парку Ситроен). Построено неплохо. По качеству выше чем во Франции, но ниже чем в Северной Европе. Разумеется есть эксплутационные вопросы, но это узкий профессиональный вопрос, в принципе решаемый.
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Зарядье: новый взгляд на Россиюссылка на данный пост
https://varlamov.ru/blogИлья Варламов
10.09. 15:10
554 Сегодня открыли Зарядье. Потрясающий парк, который станет новым символом Москвы. Но сегодня Зарядье недооценивают даже сами авторы. Люди рассматривают его как хороший архитектурный проект, как крутое общественное пространство. На самом деле у парка более важная роль — он изменит образ России.
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