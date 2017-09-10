Посмотрел еще раз на Зарядье у Варламова https://varlamov.ru/2551352.html (он, кстати, в восторге). Моя бедная Москва, почему же она не заслужила нормального парка с большими деревьями и тенистыми аллеями, почему всегда должен быть балаган? Это купеческий китч, ярмарка на Масляной -- но ярмарка кончится, а это плиточное убожество останется. Пытаясь подыскать аналогию, я останавливаюсь на чемодане Луй Вуиттон на Красной площади, который пытались соорудить пару лет назад. Впрочем, китайским туристам понравится -- а через пару лет именно они и будут составлять основной контингент на улицах, а там, глядишь, и основное насление нашего городка. Впрочем, надо смотреть на вещи философски: Москва, по сути, это столица Евразии, караван-сарай, и что еще тут строить как не такие балаганы на потеху проезжим купцам. развернуть>>