Из головы не идет история с парком "Зарядье", каковой парк открыли с большой помпой, после чего за 3 дня посетители вытоптали 10 тысяч растений (а там же "ландшафтный урбанизм", по газонам ходить можно), поломали сегменты стеклянной крыши и вообще довели парк до полной печали. Сейчас администрация парка со слезами на глазах сообщает, что только тундровая зона лишилась 30% растительного покрова и просит посетителей "бережнее относиться к труду тысяч людей" и т.д. и т.п.



При этом "Зарядье" стоило 14 миллиардов рублей. Чтоб вы понимали масштаб - вот есть такой древний русский город Владимир, один из городов "Золотого кольца", живут в нем 356 тысяч человек. Расходы годового бюджета Владимира - 3 миллиарда 352 миллиона 819 тысяч рублей. То есть один только парк "Зарядье" - это ЧЕТЫРЕ ГОДОВЫХ БЮДЖЕТ ВЛАДИМИРА. То есть вот просто представьте: улочка во Владимире, автобусная остановка, стоят, ждут автобуса простые владимирцы, тяжко вздыхают ("Как там, в Москве-то? Починили уже уникальные сегменты стеклянной крыши по голландскому дизайну? - Да все еще растительность в тундровой зоне восстанавливают, не до того им, Петровна!"). И тут вместо автобуса подъезжает такой Собянин на оленьей упряжке, показывает пальцем:



- У вас зарплата в 4 раза поднялась! И у вас! И у вас! И у вас! И еще остановку вам сделаем новую. Мраморную! И автобусов будет в 4 раза больше! И они будут летающими! Ну все, я дальше погнал, на соседней улице новую больницу закладывать!

- Постой, добрый человек! - волнуются простые владимирцы - а в честь чего такое счастье?

- Да там в Москве решили один парк для пидоров не строить.



И вот за 14 миллиардов рублей эти пидоры (не посетители, а архитекторы и строители, для них же парк строили, а не для людей, люди, как выяснилось, парку только мешают), за 4 годовых бюджета Владимира они не могли просчитать, что если рекламировать открытие парка по телевизору, то набежит толпа народа, и что эта толпа начнет ходить по газонам, потому что по газонам ходить можно. Я, предельно далекий от вопросов инженерии, знаю термин "пиковая нагрузка" (заказывайте проектирование парков мне, я знаю, что в парки будут ходить люди, я лучше строителей "Зарядья", и денег меньше возьму), а они не знают! И термин "износ газона" тоже им, четырнадцатимиллиардным, недоступен. Также им недоступны термины "вандалостойкое стекло" и "устойчивый к вытаптыванию газон".



В итоге за 4 годовых бюджета Владимира парк в центре Москвы выглядит хуже, чем парки, собственно, во Владимире: какие-то ободранные лужайки, изошедшие трещинами стекла и толпы нагнанной полиции, завершающие полное впечатление тюремного дворика для прогулки арестантов. Построили при тоталитаризме "радость хипстера", и даже на конвой для хипстеров не поскупились, жаль только, баланду не наливают и вечерние поверки посетителей не проводят.



И самое главное - освоившие эти деньги мрази, вместо того, чтобы корчиться на допросах



- Признавайся, мразь! Признавайся!

- В чем? В чем признаваться?

- Признавайся, что ты выкидыш гиены, мразь!



с полной невозмутимостью дают интервью, что вот внезапно выяснилось, что у людей есть ноги, и они этими ногами и ходют, и ходют, и топчут, и топчут, и теперь в парке придется много чего дорабатывать.



Как я понимаю, за еще 14 миллиардов рублей.

