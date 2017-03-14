Не врут нам теоретики медиа, когда пишут, что эпоха телевизора отучила людей следить за длящимися историями и выстраивать причинно-следственные связи, а интернет добил эти навыки окончательно. Добрая моя подруга Маша Дрокова лет этак шесть назад снялась в фильме «Поцелуй Путина», где рассказала, как взгляды ее на жизнь в России после покушения на Олега Кашина поменялись. Кажется, фильм получил какие-то международные награды, да и бог бы с ним. Я плохо помню, но скучный, вроде, был фильм. Много скучнее, чем Маша. После этого Маша завязала с политикой, уехала в Америку и сделала карьеру в пиаре. Причем продвигала она какие-то высокотехнологичные кампании. То есть, несмотря на все былые грехи (состояла в движении «Наши», что, конечно, человека не красит, ездила на ослике в пропагандистских целях, целовалась с Путиным, обещала мне подарить чешуйку Путина, которая прилипла к ее одеждам во время объятий, и не подарила и т.п.) давно уже живет в другом мире и даже на другом континенте. При этом ее фотография с видом на жительство в США становится сенсацией и порождает некоторое количество глубокомысленных текстов, а свидетельствуют эти тексты исключительно о том, что люди, означенные тексты сочиняющие, берутся рассуждать о предметах, о которых не знают вообще ничего. Однако Маша (безусловно, красавица и умница) – все-таки давно уже не звезда, и люди, лично с ней не знакомые и не следящие за ее судьбой, возможно, просто среагировали на раздражитель. Нашистка с обширной грудью получила гринкарту. Между историями про «Наших» и гринкартой – пустота, потому что в новостях о карьерных успехах Маши не сообщали. Но есть другой пример, более красноречивый. Писатель Захар Прилепин – как раз звезда и фигура заметная. Не первый год Захар агитирует за войну. У всех, кто хоть как-то следит за новостями, вполне могло за эти годы сложиться отношение – и к войне, и к Захару (не важно, какое, - можно войну считать позором России, а Захара – негодяем, а можно войну считать героической борьбой наших донецких братьев, а Захара – певцом во стане русских воинов). Важно, что в его решении поехать в Донецк политруком содержательной новости не было. Но вдруг случилась сенсация и неделя обсуждений – да как он мог, да прав ли он, да что же это. А в мире короткой памяти неделя – это очень много.