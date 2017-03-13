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Бывшая нашистка, поцеловавшая Путина, получила вид на жительство в США
Бывшая нашистка, поцеловавшая Путина, получила вид на жительство в США
varlamov
13.03 18:23 |  число просмотров 200


Бывшая активистка прокремлевского движения "Наши" Мария Дрокова, главная героиня документального фильма "Поцелуй Путина", получила вид на жительство в США. "Самый красивый зеленый цвет, который я только видела. Я так рада и благодарна получить грин-карту и стать ближе к получению гражданства в моей родной стране ", – написала она у себя в фейсбуке.

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"Родилась 26 октября 1989 в г.Тамбове. Закончила школу с золотой медалью. Победитель Всероссийской олимпиады по обществознанию в 2006г.

Студентка факультета госуправления МГУ им. Ломоносова, кафедра политанализа. С сентября 2005 в НАШИх. С июня 2006 по декабрь 2007 участник молодежной идеологической группы В.Суркова, идеолог движения НАШИ, а с марта 2007 – руководитель московского штаба движения. Федеральный спикер НАШИх. В мае 2007г награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 1 степени. С августа 2008 федеральный комиссар НАШИх. Помощник депутата ГД РФ.

В сентябре 2008 начала продюсировать интернет-канал Russia.ru. Интересуется элитологией, финансовым менеджментом, испанским языком. Любит путешествия и театр".

Биография Марии Дроковой, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)

В реплаях (к твиту Ильи Яшина) один из пользователь замечает, что Дрокова получила гринкарту типа E16, то есть как "иностранец с экстраординарными способностями". Обычно подобное основание для выдачи вида на жительство используется для выдающихся спортсменов, музыкантов, художников и писателей.

Имя Маши Дроковой стало широко известно после выхода документального фильма "Поцелуй Путина", снятого датскими журналистами. Фильм рассказывает об активистке, которая родилась в маленькой квартире на окраине Москвы, в 15 лет вступила в движение "Наши", на Селигере встретилась с Путиным и от избытка чувств его поцеловала, предварительно попросив разрешения.

Однако затем что-то пошло не так: Дрокова проиграла выборы в руководящие органы "Наших", а потом узнала об избиении журналиста Олега Кашина (в 2010 году) и изменила политические взгляды. По одной из версий, впоследствии не получивших подтверждения, заказчиком нападения на Кашина был руководитель "Наших" и Федерального агентства по делам молодёжи Василий Якеменко. Дрокова вышла из "Наших".

medialeaks.ru
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