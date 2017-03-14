В теме нашистов, прокремлевских депутатов, чиновников и т.д., которые получают гринкарты, гражданство и все тому подобное, я хочу подчеркнуть только одну очень грустную вещь. Эти рационально-циничные люди демонстрируют нам, что их стратегия более выгодна со всех точек зрения. Они вначале пристраиваются и встраиваются в России, а потом намного легче и быстрее получают устойчивую легализацию в эмиграции. развернуть>>