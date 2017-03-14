Бывшая комиссар движения "Наши" Маряи Дрокова получила гринкарту США. Блогеры обсуждают жизненный путь девушки из Тамбова, сделавшей карьеру в сурковском комсомоле, целовавшей на Селигера Владимира Путина, но уехавшей работать в США.
Вообще, я категорически рад за Машу Дрокову. Я вообще всегда радуюсь, когда вчерашнее ворье, пропагандисты, гитлерюгенд и пр. сбегают в нормальный мир. Потом легче будет найти и экстрадировать. Здесь-то они сгинут в бигбарабуме, который дружно раздувают, а там - все на учете. Как на тарелочке. С адресами и недвижимостями. Вот они, мебеля-то.
Читал вас два дня и пытался понять, какие чувства у меня вызывает новость о том, что Маша Дрокова получила вид на жительство в США. Экс-руководитель нашистов, которые в том числе и про меня дурацкие листовки печатали. И понял: никаких чувств.
В теме нашистов, прокремлевских депутатов, чиновников и т.д., которые получают гринкарты, гражданство и все тому подобное, я хочу подчеркнуть только одну очень грустную вещь.
Эти рационально-циничные люди демонстрируют нам, что их стратегия более выгодна со всех точек зрения. Они вначале пристраиваются и встраиваются в России, а потом намного легче и быстрее получают устойчивую легализацию в эмиграции.
Вот это опять на тему справедливости, этики, моральных ценностей и прочего... долго предложение хотел продолжить фразой "у моих единомышленников", но окончательно понимаю, что люди, которые мыслят так - не мои единомышленники. У нас могут быть одинаковые цели, но они - не мои единомышленники.
Многие забыли как эта организация занимаюсь травлей противников власти, избиениями, нападениями. В Калининграде была два нападения - один на штаб нацболов, второе на молодёжное собрание в офисе КПРФ, никто особо и не скрывал, что за всем этим стояли Наши
Мария Дрокова.
Родилась 26 октября 1989 в г.Тамбове.
С сентября 2005 в НАШИх. С июня 2006 по декабрь 2007 участник молодежной идеологической группы В.Суркова, идеолог движения НАШИ, а с марта 2007 - руководитель московского штаба движения. Федеральный спикер НАШИх. В мае 2007г награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»1 степени. С августа 2008 федеральный комиссар НАШИх. Помощник депутата ГД РФ.
Увижу наезды на Дрокову у себя в ленте - удалю из контактов. За**али шеймить человека за детские глупости. Человек огромный путь проделал за эти годы, а тявкающие на неё с обеих сторон наглухо застряли в нулевых вместе с "нашистами" и "майдаунами". И это, похоже, не лечится.
А это круто, какой вой поднялся насчёт Masha Drokova и ее green card. Сразу чувствуется масштаб Маши и микробоподобие ее критиков. Которая в отличие от многих и многих занимается реальным делом. Я помню Машу, когда она была ещё очень и очень далека от Долины. Она поражала своей неугомонностью и жаждой деятельности. Эта жажда ее привела туда, куда привела. Там же живут тысячи наших талантливых соотечественников, готовых пробиваться, бороться за своё место под калифорнийским солнцем. А нам остаётся только завидовать.
Маша делает серьёзную карьеру в IT-бизнесе. Из всего поколения нашистиков, она оказалась самая прорывная и бойкая. Находится на территории США более 6 месяцев в году. Гринкарта - это всего лишь мультивиза в помощью которой можно обходить миграционные препоны. Знаю несколько русских стартапов, которым Дрокова помогает уже сейчас за счёт своей интеграции в штатовский бизнес. Является ли она предателем? Нет! Потому, что созидает, а не негодует.
Вот муж оперной певицы, перебравшийся типа в братскую страну, - враг, мерзавец и будем о нем три недели говорить в шоу Киселева-Соловьева. Девочка из «Наших», которая мечтала поставить памятник Путину при жизни, получила вид на жительство в США, еще чуть-чуть и клятву произнесет вроде «США - все, остальное - ничто», но сплошные кремлевские одобрения, пожелания удачи. Вас самим от себя не противно?
Весело. Новые российские национал-патриоты все одинаковые. Тут в России они ради "тёплого места" поют песни царьку, но на всякий случай готовят пути отхода туда, где этого царька нет. Вдруг царёк со временем с ума сойдёт от этих песен о своей незаменимости, а это часто случается у засидевшихся царьков. И когда это случается с царьком, он уже никого не пожалеет, ни тех кто за, ни тех кто против.
Бывший федеральный комиссар и пресс-секретарь пропутинского движения «Наши» Маша Дрокова показывает у себя в инстаграме американскую гринкарту и пишет, что «стала еще ближе к получению гражданства в моей родной стране». Но с американским флагом нанятая гопота бегает все равно за Навальным. И вот они там такие все. Ляди. То есть леди.