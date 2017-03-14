  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
В теме
 
Реклама
Подождите.
Посты по теме
В богатого любовника верю слабо, а вот в папу вполне
В богатого любовника верю слабо, а вот в папу вполне
www.facebook.com
14.03 16:26 |  число просмотров 1555
Дроков Александр Павлович - заместитель главы администрации, председатель комитета финансов города Тамбова. В начале 80-х был секретарем комитета ВЛКСМ на Байконуре
 
Бывшая нашистка, поцеловавшая Путина, получила вид на жительство в США
Бывшая нашистка, поцеловавшая Путина, получила вид на жительство в США
blogvarlamov
13.03 18:23 |  число просмотров 1671
Дрокова получила гринкарту типа E16, то есть как "иностранец с экстраординарными способностями". Обычно подобное основание для выдачи вида на жительство используется для выдающихся спортсменов, музыкантов, художников и писателей
 
Тексты дня по теме
Мир короткой памяти
Мир короткой памяти
14.03 16:09 | число просмотров 1250
blogИван Давыдов
Нашистка с обширной грудью получила гринкарту. Между историями про «Наших» и гринкартой – пустота, потому что в новостях о карьерных успехах Маши не сообщали
Связанные сюжеты
Открытка Потупчик
Открытка Потупчик
1.02 13:06 | число просмотров 5079 число постов 16
Блогеры обсуждают вечеринку у Кристины Потупчик. Поздравить члена Общественной палаты собрались бывшие нашисты и действующие активисты Открытой России.
 
Самое читаемое
Димон держится
3.03 число просмотров 4045 число записей 31
 
Поклонская и мироточащий бюст
6.03 число просмотров 3115 число записей 18
 
Собянин и хрущовки
14.03 число просмотров 2838 число записей 20
 
Чуркин скончался
22.02 число просмотров 2184 число записей 19
 
Секскитальцы
28.02 число просмотров 2035 число записей 10
 
Прислать свою ссылку
Ненаша Дрокова <код для ЖЖ>
Ненаша Дрокова

Бывшая комиссар движения "Наши" Маряи Дрокова получила гринкарту США. Блогеры обсуждают жизненный путь девушки из Тамбова, сделавшей карьеру в сурковском комсомоле, целовавшей на Селигера Владимира Путина, но уехавшей работать в США.
Создан: 14.03.2017 11:37, обновлен: 15.03.2017 12:40
Просмотров: 1731
Теги:
15 марта
Вообще, я категорически рад за Машу Дрокову. ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/babchenkoa/blogАркадий Бабченко
15.03. 09:42
Вообще, я категорически рад за Машу Дрокову. Я вообще всегда радуюсь, когда вчерашнее ворье, пропагандисты, гитлерюгенд и пр. сбегают в нормальный мир. Потом легче будет найти и экстрадировать. Здесь-то они сгинут в бигбарабуме, который дружно раздувают, а там - все на учете. Как на тарелочке. С адресами и недвижимостями. Вот они, мебеля-то.
развернуть>>
14 марта
Такого сногсшибательного результата я не ожидал!ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/andrey.kozenko.5/blogAndrey Kozenko
14.03. 17:30
Как человек, гулявший с Машей Дроковой по Селигеру и сеявший в ней сомнения относительно безупречности российской власти, имею только одно сказать. Такого сногсшибательного результата я не ожидал!
Не испытываю ни досады, ни злорадства, ни возмущенияссылка на данный пост
https://www.facebook.com/drugayaryazan/blogСергей Ежов
14.03. 16:21
Читал вас два дня и пытался понять, какие чувства у меня вызывает новость о том, что Маша Дрокова получила вид на жительство в США. Экс-руководитель нашистов, которые в том числе и про меня дурацкие листовки печатали. И понял: никаких чувств.
развернуть>>
Эти рационально-циничные людиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/asergeeva/www.facebook.com
14.03. 14:42
В теме нашистов, прокремлевских депутатов, чиновников и т.д., которые получают гринкарты, гражданство и все тому подобное, я хочу подчеркнуть только одну очень грустную вещь. Эти рационально-циничные люди демонстрируют нам, что их стратегия более выгодна со всех точек зрения. Они вначале пристраиваются и встраиваются в России, а потом намного легче и быстрее получают устойчивую легализацию в эмиграции. 
развернуть>>
Вот смотрите как интересноссылка на данный пост
https://www.facebook.com/arcticspiegel/blogСтанислав Яковлев
14.03. 13:53
Вот смотрите как интересно. Что Маша Дрокова из Runa Capital получила гражданство США, это очень бурно и гневно обсуждается.
развернуть>>
Вот это опять на тему справедливости, этики, моральных ценностейссылка на данный пост
https://www.facebook.com/v.heathen/www.facebook.com
14.03. 11:05
Вот это опять на тему справедливости, этики, моральных ценностей и прочего... долго предложение хотел продолжить фразой "у моих единомышленников", но окончательно понимаю, что люди, которые мыслят так - не мои единомышленники. У нас могут быть одинаковые цели, но они - не мои единомышленники.
развернуть>>
Маша Дрокова - венчурный инвесторссылка на данный пост
https://www.facebook.com/perceptron11blogFedor Kuznetsov
14.03. 10:32
И да, Маша Дрокова - венчурный инвестор. Либералы должны быть в восторге, это же ваша мечта, не с па?
Многие забыли как эта организация занимаюсь травлей противников властиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000657226048blogМихаил Костяев
14.03. 09:53
Многие забыли как эта организация занимаюсь травлей противников власти, избиениями, нападениями. В Калининграде была два нападения - один на штаб нацболов, второе на молодёжное собрание в офисе КПРФ, никто особо и не скрывал, что за всем этим стояли Наши
Родилась 26 октября 1989 в г.Тамбовессылка на данный пост
https://www.facebook.com/roman.udotblogRoman Udot
14.03. 09:34
Мария Дрокова. Родилась 26 октября 1989 в г.Тамбове. С сентября 2005 в НАШИх. С июня 2006 по декабрь 2007 участник молодежной идеологической группы В.Суркова, идеолог движения НАШИ, а с марта 2007 - руководитель московского штаба движения. Федеральный спикер НАШИх. В мае 2007г награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»1 степени. С августа 2008 федеральный комиссар НАШИх. Помощник депутата ГД РФ.
развернуть>>
За**али шеймить человека за детские глупостиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/anastasia.karimova/blogAnastasia Karimova
14.03. 02:42
Увижу наезды на Дрокову у себя в ленте - удалю из контактов. За**али шеймить человека за детские глупости. Человек огромный путь проделал за эти годы, а тявкающие на неё с обеих сторон наглухо застряли в нулевых вместе с "нашистами" и "майдаунами". И это, похоже, не лечится.
13 марта
А нам остаётся только завидоватьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/yarosh.a/www.facebook.com
13.03. 22:21
А это круто, какой вой поднялся насчёт Masha Drokova и ее green card. Сразу чувствуется масштаб Маши и микробоподобие ее критиков. Которая в отличие от многих и многих занимается реальным делом. Я помню Машу, когда она была ещё очень и очень далека от Долины. Она поражала своей неугомонностью и жаждой деятельности. Эта жажда ее привела туда, куда привела. Там же живут тысячи наших талантливых соотечественников, готовых пробиваться, бороться за своё место под калифорнийским солнцем. А нам остаётся только завидовать.
Пару слов в защитуссылка на данный пост
https://www.facebook.com/konstantin.rykov/blogКонстантин Рыков
13.03. 21:35
Маша делает серьёзную карьеру в IT-бизнесе. Из всего поколения нашистиков, она оказалась самая прорывная и бойкая. Находится на территории США более 6 месяцев в году. Гринкарта - это всего лишь мультивиза в помощью которой можно обходить миграционные препоны. Знаю несколько русских стартапов, которым Дрокова помогает уже сейчас за счёт своей интеграции в штатовский бизнес. Является ли она предателем? Нет! Потому, что созидает, а не негодует.
Вам самим от себя не противно?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/smolyak/blogPavel Smolyak
13.03. 21:24
Вот муж оперной певицы, перебравшийся типа в братскую страну, - враг, мерзавец и будем о нем три недели говорить в шоу Киселева-Соловьева. Девочка из «Наших», которая мечтала поставить памятник Путину при жизни, получила вид на жительство в США, еще чуть-чуть и клятву произнесет вроде «США - все, остальное - ничто», но сплошные кремлевские одобрения, пожелания удачи. Вас самим от себя не противно?
Новые российские национал-патриоты все одинаковыессылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010376658857www.facebook.com
13.03. 20:21
Весело. Новые российские национал-патриоты все одинаковые. Тут в России они ради "тёплого места" поют песни царьку, но на всякий случай готовят пути отхода туда, где этого царька нет. Вдруг царёк со временем с ума сойдёт от этих песен о своей незаменимости, а это часто случается у засидевшихся царьков. И когда это случается с царьком, он уже никого не пожалеет, ни тех кто за, ни тех кто против.
А предатель, разумеется, яссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001837714360www.facebook.com
13.03. 16:30
Они радуются, как малые дети конфетке, виду на жительство "на Западе". Они мечтают уехать из России. У меня есть вид на жительство в Евросоюзе. Но я мечтаю о том дне, когда смогу вернуться в Россию.
развернуть>>
Ляди. То есть ледиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/adagamovblogРустем Адагамов
13.03. 14:55
Бывший федеральный комиссар и пресс-секретарь пропутинского движения «Наши» Маша Дрокова показывает у себя в инстаграме американскую гринкарту и пишет, что «стала еще ближе к получению гражданства в моей родной стране». Но с американским флагом нанятая гопота бегает все равно за Навальным. И вот они там такие все. Ляди. То есть леди.
Разве есть иной смысл жизни?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/nick.frolof/www.facebook.com
13.03. 13:22
Маша Дрокова огринкартилась. Ракова не афиширует. Правительственным домашним тоже не до жира. Монополии в три смены дают стране угля.
развернуть>>
Но иностранный агент все равно тыссылка на данный пост
https://www.facebook.com/yashin.ilyablogIlya Yashin
13.03. 12:55
Нашистка Дрокова требовала поставить Путину памятник при жизни, а теперь козыряет гринкартой США. Но иностранный агент все равно ты.
Надеюсь, медаль ордена За заслуги перед Отечеством I степени она вернулассылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=1355221078www.facebook.com
13.03. 08:44
Надеюсь, медаль ордена За заслуги перед Отечеством I степени, которую Маше вручили ровно 10 лет назад, она уже вернула. Или как там нужно поступать для присяги "новому" "отечеству"?
Страницы: 1
Фото


    • Сказано по теме
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012