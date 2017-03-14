С Дроковой я познакомился восемь лет назад на Селигере, где руководил пресс-центром Года молодежи. Маша тогда была миловидной пухляшкой с сиськами и особой сообразительностью не отличалась. По какой-то причине Дрокова попала в опалу у Якименко. Коварная Потупчик успешно оттеснила конкурентку от реальных дел, а к ВВП вместо Маши запустили другую миловидную комиссаршу - Федоренчик. Маша неприкаяннойболталась по лагерю и дальнейшее было как бы предсказуемо.

Кроме одного – чья-то твердая рука вдруг взяла Машу за шкирман, заставила резко похудеть и поумнеть, вписала в сообщество влиятельных людей и выделила средства не только на квартиры и машины, но и на серьезные инвестпроекты. В последнее время «Маша Дрокова» вложила миллионы долларов в более чем 10 международных стартапов: Ntechlab, DigitalGenius, Piper, Stealthworker, Chatfuel, MEL Science, Privacy, TeamDom, в AI-бот Icon8, а также в некий нью-йоркский видеосервис, который стартует весной.

В богатого любовника верю слабо, а вот в папу вполне.

Дроков Александр Павлович - заместитель главы администрации, председатель комитета финансов города Тамбова. В начале 80-х был секретарем комитета ВЛКСМ на Байконуре. С 1986 до августа 1991 года инструктор, замзав орготделом в Тамбовском райкоме КПСС. В ельцинские времена переквалифицировался в налоговые полицейские, а в путинские стал распорядителем городских финансов. Говорят, сегодня Александр Дроков один из богатейших людей Тамбова. Любимое изречение: «Жизнь продолжается».