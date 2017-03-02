Разумеется, бандиты в погонах, вламывающиеся в чужие квартиры под видом "обысков" и похищающие оттуда деньги с оргтехникой, явление отвратительное.

Но в каждом отвратительном явлении есть и свои позитивные моменты.

В данном случае — небольшая надежда, что вчерашние рейды этих бандитов, наконец, положат конец так раздражающим меня разговорам о какой-то там "оттепели".

Честно скажу: мало что кажется мне НАСТОЛЬКО беспомощным и унизительным, как безнадежные попытки многих мои х друзей и знакомых увидеть признаки такой "оттепели" в любом телодвижении правящей ОПГ, не содержащим в себе признаки откровенного людоедства.

Человека, посаженного ни за что, выпустили из тюрьмы за несколько месяцев до конца срока? Не иначе как оттепель начинается!

Новый приговор Навальному оказался не жестче, чем предыдущий, уже отмененный Европейским судом? Ну точно ведь оттепель, говорю я вам!

Людей, прошедших по московским бульварам в память об их убитом властью товарище, не намотали на гусеницы танков? Оттепель-оттепель-оттепель, да здравствует Кириенко!

Раньше я думал, что история о добром дедушке Ленине, который всего лишь обматерил подошедшего к нему мальчика, "а мог бы и ножичком полоснуть", это анекдот.

А оказывается — реальность.