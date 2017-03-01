  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
NASA и другие планеты
23.02 число просмотров 811 число записей 12
 
Чуркин скончался
22.02 число просмотров 2031 число записей 19
 
Путинское Информбюро
22.02 число просмотров 1394 число записей 13
 
Кудрин — кандидат в президенты
21.02 число просмотров 605 число записей 3
 
Киселёв VS патриоты
20.02 число просмотров 794 число записей 4
 
все записи
Реклама
Ждите.
Самое читаемое
Открытка Потупчик
1.02 число просмотров 4940 число записей 16
 
Беглый Вороненков
16.02 число просмотров 3080 число записей 10
 
"Притяжение" Бондарчука
5.02 число просмотров 2439 число записей 9
 
Двухсотый Гиви
9.02 число просмотров 2055 число записей 14
 
Чуркин скончался
22.02 число просмотров 2031 число записей 19
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Только добралась до компьютера
Только добралась до компьютера
Зоя Светова
1.03 11:46 |  число просмотров 324
Только что добралась до компьютера. Хочу сказать спасибо всем вам, тем кто писал слова поддержки и кому я не могла ответить, всем, кто стоял на лестничной клетке у моей двери. Правильно говорил поэт: "В России надо жить долго". Хотя бы для того, чтобы узнать, что есть так много людей, которые тебя любят и поддерживают. Спасибо моим замечательным адвокатам, а их на обыске у меня было аж пять и каких баснословных. Конечно, это безобразие проводить обыск у журналиста только потому что он журналист . Конечно, это безобразие проводить обыск у правозащитника только потому что он правозащитник. Никаких других причин приходить ко мне сегодня утром не было. Повторяю: Я журналист и правозащитник , я пишу на сайте "Открытая Россия". Я не имею никакого отношения к содержанию постановления судьи Басманного суда Лесной , которая выдала санкцию на обыск больше месяца назад. В постановлении суда, которое мне не выдали на руки, а дали только прочитать что-то говорится о М. Ходорковском, П.Лебедеве и Брудно. Какое это имеет отношение к моей журналистской и правозащитной деятельности? Это обыкновенный путинский произвол. Очень хочется освятить квартиру.
Обсудить в блоге автора
Сюжет по теме
Обыск у Зои Световой Обыск у Зои Световой
число просмотров 373 число постов 6
К правозащитнице Зое Световой пришли с обысками по "основному делу ЮКОСа". Блогеры подозревают, что, помимо запугивания, главная цель визита полиции и следователей - сбор данных об Открытой России, в проектах которой участвует Светова.
Посты дня
Собянин готовит себе замену
blogvarlamov    1.03 21:44 |  число просмотров 204
Собянин готовит себе замену Сергей Семёнович, я знаю, этот пост попадет в мониторинг, и вы либо ваши замы его прочитают. Может быть, выделите своим студентам какую-нибудь мэрскую стипендию, чтобы они уже оплачивали парковку, а не снимали номера?
 
Власть Воронежской области в очередной раз плюнула на жителей Черноземья
www.facebook.com    1.03 18:56 |  число просмотров 245
Власть Воронежской области в очередной раз плюнула на жителей Черноземья Как же вы, чиновники Воронежского правительства, справляетесь со своим главным приоритетом, если жители с. Елань-Колено Новохопёрского района третий год пьют радиоактивную с ураном воду?
 
Будни современной РФ
blogАлександр Шмелев    1.03 18:31 |  число просмотров 366
Будни современной РФ 19-летний парень из Саратова осужден по 282 статье за комментарий Вконтакте, содержащий слова "вата" и "ватник"
 
Мурманский суд защитил свободу собраний
blogAlexandr Peredruk    1.03 18:21 |  число просмотров 128
Мурманский суд защитил свободу собраний Суд прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении Татьяны Кульбакиной. Её обвиняли в проведении несогласованной акции памяти убитого нацистами адвоката Маркелова и Бабуровой
 
Он будет запускать оттепель и либерализацию?
blogПавел Чиков    1.03 15:06 |  число просмотров 513
Он будет запускать оттепель и либерализацию? Отца Зои Световой в советское время сажал лично нынешний председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, который в 1984-86 годах был заместителем председателя Мосгорсуда
 
все записи
Выбор редактора
Религиозное лицемерие
blogvarlamov    28.02 10:41 |  число просмотров 978
Религиозное лицемерие Да, у нас началось одно из главных шоу года, Великий пост! Важное религиозное событие, вышедшее в тираж. Ближайшие 7 недель рестораны будут соревноваться в том, кто вкуснее приготовит постные блюда!
 
Все угорают над многодетными немцами, которые сбежали из Германии в Россию
blogwhalesgohigh    27.02 18:31 |  число просмотров 2059
Все угорают над многодетными немцами, которые сбежали из Германии в Россию Видимо, раньше они, наслушавшись рашутудей и европейских глупых консерваторов, думали, будто Россия — это такое царство традиционных ценностей, где бродят воцерковленные бородатые мужики и целомудренные девы
 
Вокруг Исаакия в РПЦ происходят интересные движения
blogНезыгарь    25.02 13:43 |  число просмотров 1352
Вокруг Исаакия в РПЦ происходят интересные движения Пострадавшей стороной явно становится митрополит Петербургский (он же-управляющий делами РПЦ) митрополит Варсонофий. Митрополит серьезно "подставился": именно он стал "виновником" конфликта с общественностью
 
Цитаты дня
" Вспоминая Бориса Немцова, не забывайте, что его убийство мы сами еще и оплатили. А теперь оплачиваем тех, кто защищает от нас его убийц. "
26.02 |
blog kozlovsky
" Россия признала действительными паспорта ДНР и ЛНР. На очереди признание документов Нарнии, Изумрудного города и Атлантиды. "
19.02 |
blog Sandy_mustache
" Россия скоро погасит последний внешний долг СССР. Эта страница истории перевернута Другие рудименты коммунистического режима еще живы. "
18.02 |
blog aanechaev
" Крым был взят Россией при администрации Обамы. Не был ли он слишком мягок по отношению к России? Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia? "
15.02 |
blog https://twitter.com/realDonaldTrump
" Хотите заглянуть в политическое будущее России? Это очень просто: посмотрите на экс-депутата Вороненкова. "
15.02 |
blog https://vk.com/id244477574
" Как я понимаю, Варя Караулова сидит за то, что предвидела и пыталась опередить "подвиг" Жени Прилепина? Фашизм наступает не зная ни дня передышки. "
13.02 |
blog Andrey Volna
все записи
Фото дня
Видео дня

Статьи дня
Алексей Навальный сыграет на неизвестности
Лиза Миллер  1.03 11:30 |  число просмотров 154
Алексей Навальный сыграет на неизвестности Больше половины россиян (53%) не знают, кто такой Алексей Навальный, выяснил "Левада-центр"
Односельчане рассказали, почему «секс-беженцы» вернулись обратно в Германию
Светлана Самоделова  28.02 16:53 |  число просмотров 520
Односельчане рассказали, почему «секс-беженцы» вернулись обратно в Германию «В доме дыры, кредит не возьмешь»
все записи
События
Прерванное перемирие
2.02 |  число просмотров 17002
Прерванное перемирие
Ситуация на Донбассе внезапно обострилась. Под шахтёрским городком Авдеевкой, контролируемом украинской армией, развернулись бои. Убитые и раненые есть с обеих сторон и среди мирных жителей. Киев и руководство непризнанных республик обвиняют друг друга в провокациях и попытке сорвать Минские соглашения.
все записи
Кино
"Слишком свободный человек"
24.02 |  число просмотров 4824
"Слишком свободный человек"
Фильм Веры Кричевской и Михаила Фишмана о Борисе Немцове "Слишком свободный человек" вышел в прокат. Премьера состоялась в Нижнем Новгороде. Зал на 500 человек не вместил всех желающих.
все записи
Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 8036
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
все записи
Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 2804
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
все записи
Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 4358
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012