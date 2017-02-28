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У Зои Световой дома обыск
У Зои Световой дома обыск
www.facebook.com
28.02 15:26 |  число просмотров 145

У Зоя Светова дома обыск. Светова — журналист и правозащитник, — работает в «Открытой России» Михаила Ходорковского.
Сотрудников Открытки обыскивали и вызывали на допросы и в 2015-м, и в 2016-м годах. Причина — дело ЮКОСа (то ли старое, то ли новое — уже черт разберёт).
И вот теперь пришли к Зое.

К Зое Световой, у которой в 1982 году арестовали мать — православную писательницу Зою Крахмальникову. У которой в 1985 году после обысков арестовали отца — диссидента и писателя Феликса Светова.
Эта семья прошла советские ссылки и тюрьмы, и те, кто отправил сегодня оперативников к Зое — не могли об этом не знать.

Тридцать лет назад в квартире у Зои изымали Библию, Евангелие и рукописи родителей. У той власти была логика, пусть и очень злобная. Сейчас у Зои заберут всю технику. Ничего конкретного эти люди, как показывают обыски прошлых лет, не ищут — и поэтому тащат в свои мешки все подряд. И все эти оперативно-розыскные действия — не жуткая борьба с инакомыслием и «пятой колонной», а тупая невнятная суета, которая бесит и от которой тошно.

Но только зря они пришли к Зое. Во-первых, Зоя Светова завтра придёт в себя и потом неторопливо вытрясет всю душу из каждого следователя и оперативника (будьте уверены, их имена уже записаны), а все ведомства будут завалены соответствующими жалобами.

А во-вторых: вот где та власть, которая обыскивала квартиру Зои в 85-м?

Зря, зря пришли к Зое.
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